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Bursztynowy tron od Nawrockiego dla Trumpa Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Prezydent Karol Nawrocki przekazał Donaldowi Trumpowi dębowy fotel inkrustowany bursztynem – informuje TVN24. Prezent urodzinowy miał „zrobić wrażenie” w Waszyngtonie. Jednak o sprawie nie wiedzieli nawet przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskiej ambasady w Waszyngtonie.

Co się wydarzyło

Jak podaje TVN24, informacja o prezencie dla Donalda Trumpa była utrzymywana w tajemnicy. Oficjalnie Karol Nawrocki z okazji 80. urodzin prezydenta USA przekazał mu „w imieniu narodu polskiego” marmurową tablicę, która będzie częścią budowanego w Waszyngtonie łuku triumfalnego z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Jednak wśród pracowników Kancelarii Prezydenta zaczęło krążyć zdjęcie przedstawiające drugi, bardziej osobisty prezent, przekazany Trumpowi przez Nawrockiego. Okazuje się, że był nim bogato zdobiony fotel, wysadzany bursztynem. Wyryto w nim amerykańską symbolikę. Fotel wykonał najsłynniejszy polski bursztynnik Lucjan Myrta. Ten sam, który w 2018 roku przekazał na ręce ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy inny dębowy fotel inkrustowany bursztynem, którego wykonanie „wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Od tego, który pojechał do Waszyngtonu, różni go tylko symbolika.

Jak dowiedzieli się dziennikarze TVN24, kancelaria prezydenta zamówiła bliźniaczy fotel jeszcze w czasach prezydentury Andrzeja Dudy. Tyle że Donald Trump do Polski wówczas nie przyjechał, a zamówienie zostało u bursztynnika. W 2026 roku, przed wyjazdem do Waszyngtonu, pracownicy Nawrockiego ponownie zwrócili się z zapytaniem do Myrty o bursztynowy tron, a ten przekazał im go „za zwrot minimalnych kosztów”. Dokładnej ceny nie udało się ustalić.

Jaki jest kontekst

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w rozmowie z TVN24 przekazał, że „prezent zrobił wrażenie” w Białym Domu.

„Jednocześnie pokazuje piękną historię Polski, artyzm rzemieślniczy zwłaszcza w kontekście pochodzenia pana prezydenta [Nawrockiego] z Gdańska. Morze Bałtyckie, bursztyn, to rzeczywiście robi wrażenie” – dodał Przydacz.

A źródło w Kancelarii Prezydenta tak komentowało sprawę: „Usłyszeliśmy, że jako prezent na urodziny Trumpa został kupiony tron z bursztynu. To musiało kosztować grube tysiące. Wcześniej dla władcy i jego rodziny zostały kupione konie. Dlatego o prezydencie często mówimy »król«”

Według informatora TVN24+ zbliżonego do kierownictwa MSZ o nietypowym podarunku nie wiedzieli także pracownicy polskiej ambasady w Waszyngtonie, odpowiedzialni za organizację transportu delegacji z lotniska. „Informacja była przed nami trzymana w tajemnicy. Dotarły do nas tylko informacje o jakimś dużym przedmiocie, który był przenoszony. Chodziły pogłoski o tronie ze złota” – relacjonował rozmówca stacji.