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Były szef niemieckiego wywiadu aresztowany. Zarzut: szpiegostwo Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej August Hanning, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej został zatrzymany we wtorek 6 października. Usłyszał zarzuty: zdrada stanu, szpiegostwo i wykradanie tajemnic państwowych. To człowiek, który zarzucał Polsce udział w wysadzeniu Nord Stream 2

Co się wydarzyło?

We wtorek niemiecki dziennik „Bild” poinformował o aresztowaniu byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) – Augusta Hanninga.

Hanning kierował BND w latach 1998-2005, a po odejściu zaczął prowadzić prywatną działalność doradczą. Z ustaleń wynika, że już po odejściu z wywiadu przez całe lata pozyskiwał z tej instytucji nielegalnie poufne dokumenty, które w ramach swojej działalności doradczej dalej odsprzedawał.

Prokuratura uważa, że kupował je od pracującego z nim w BND wówczas szefa biura Manfreda D., który również w tej sprawie został zatrzymany. W ten sposób miało zostać kupionych 2 tys. dokumentów rządowych.

„Süddeutsche Zeitung” podaje, że wśród nielegalnie pozyskanych dokumentów były raporty przygotowywane na potrzeby oceny sytuacji wywiadowczej dla Urzędu Kanclerskiego.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi służb m.in. zdradę stanu, szpiegostwo oraz pozyskiwanie tajemnic państwowych. Nie jest jasne, czy Henning przekazywał informacje bezpośrednio obcemu mocarstwu, jest to teraz przedmiotem śledztwa.

„Bild” jednak przypomina, że August Hanning po odejściu z BND prowadził komercyjne działania konsultingowe m.in. w zakresie bezpieczeństwa na światowa skalę. Miał utrzymywać kontakty m.in. z Rosją, Chinami, a nawet tamtejszymi agencjami rządowymi. "

„Süddeutsche Zeitung” podaje jednak, że ta sprawa nie jest związana z Rosją.

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Jaki jest kontekst?

„Bild podaje, że niemieckie służby wpadły na trop Hanninga podczas innego bardzo głośnego śledztwa dotyczącego Christiny Block – dziedziczki wartej fortunę sieci restauracji Block House.

Kobieta miała wspólnie ze swoim partnerem, byłym prezenterem telewizyjnym, dokonać transgranicznego, brutalnego porwania dwójki swoich najmłodszych dzieci od ojca, z którym przebywały w Danii. W trakcie tego śledztwa pojawiła się informacja o wycieku danych z BND.

„New York Times” pisze, że prokuratura przeszukała biuro Augusta Henninga we wrześniu 2025 roku w ramach śledztwa dotyczącego Christiny Block i wtedy odkryła materiały, które skłoniły ją do wszczęcia osobnego śledztwa w sprawie byłego szefa niemieckiego wywiadu.

NYT podaje również, że Hanning miał problemy finansowe. Jego emeryturę zajął bowiem komornik w związku z upadłością upadku łotewskiego banku w 2019 roku, w którego radzie nadzorczej zasiadał Hanning.

Przypomnijmy też, że August Hanning w 2024 r. oskarżył Ukrainę o wysadzenie gazociągu Nord Stream 2, twierdząc dodatkowo, że współodpowiedzialna za to jest również Polska. Wytykał Polsce, że wypuszczając oskarżanego o wysadzenie gazociągu Wołodymyra S., chciała ukryć własne zaangażowanie w operację.