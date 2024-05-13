Prawa autorskie: 17.10.2025 Warszawa , Sad Okregowy , Wolodymyr Z. (p) . Sad postanowil odmowic wladzom niemieckim wydania Wolodymyra Z., podejrzewanego o wysadzenie gazociagu Nord Stream, a takze uchylic srodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazac niezwloczne zwolnienie obywatela Ukrainy . Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl 17.10.2025 Warszawa ...

Chorwacki sąd wstrzymał wydanie Żurawlowa Niemcom Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Zurawlow podejrzewany o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream na razie nie stanie przed niemieckim sądem

Co się wydarzyło

23 listopada Wysoki Sąd Karny Republiki Chorwacji uwzględnił odwołanie obrony i unieważnił decyzję sądu w Puli z 18 września dotyczącą wydania Żurawlowa Niemcom i skierował sprawę do kolejnego rozpoznania. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream.

Obrońcy Żurawlowa, kancelaria Katerynczuk, Moor i Partnerzy, poinformowali w piątek 27 listopada 2026, że „sąd odwoławczy uznał wnioski sądu pierwszej instancji za przedwczesne i zobowiązał go do uzyskania od niemieckich organów sądowych dodatkowych wyjaśnień dotyczących relacji między dwoma europejskimi nakazami aresztowania (ENA), kwalifikacji prawnej czynu oraz granic ścigania karnego”. Zwracają też uwagę, że sąd uznał za konieczne zagwarantowanie praw jednostki, pewności prawa oraz sprawiedliwości procedury ekstradycji”.

Jaki jest kontekst

Do eksplozji w trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 doszło 26 września 2022 r. w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Według niemieckich śledczych Żurawlow miał być jednym z czterech ukraińskich nurków, którzy podłożyli ładunki wybuchowe.

Zurawlowowi postawiono w Niemczech zarzuty „sabotażu wymierzonego w porządek konstytucyjny, celowego wywołania eksplozji oraz zniszczenia budynków”, a także dokonanie zbrodni wojennej.

On sam zaprzecza udziałowi w ataku. 19 sierpnia 2026 zatrzymano go w Chorwacji. Wcześniej, w październiku 2025, ekstradycji Zurawlowa przebywającego wówczas w Polsce odmówił polski sąd.

W rozmowie z Emilią Sułek z OKO.press Bojan Pancevski, główny korespondent polityczny „The Wall Street Journal” w Europie zwracał uwagę, że „pierwszy człowiek, który staje przed europejskim wymiarem sprawiedliwości oskarżony o zbrodnie wojenne podczas tej wojny to obrońca Ukrainy”.

Pancevski zakładał, że do ekstradycji jednak dojdzie. „Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił ekstradycji Żurawlowa do Niemiec w 2025 roku, bo Polska ma dość szczególny stosunek do tego ataku, polski sędzia mówił o wojnie sprawiedliwej. Prokurator generalny Niemiec oskarżył Kuzniecowa o dokonanie zbrodni wojennej w imieniu państwa. Ten sam zarzut najprawdopodobniej usłyszy Żurawlow. To oczywiście kontrowersyjne, bo to Rosja dokonuje dziś zbrodni wojennych. Wszyscy pamiętamy Buczę, Irpień, Mariupol, rosyjskie rakiety lecące na ukraińskie szkoły, szpitale i przedszkola”.