Prawa autorskie: 15.09.2026 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Marszalek Sejmu Wlodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej przed rozpoczeciem pierwszego dnia 65. posiedzenia . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 15.09.2026 Warszawa ...

Czarzasty odpowiedział Nawrockiemu w sprawie Berka Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego TK Macieja Berka. Prezydent kwestinował decyzję Sejmu i zgłaszał wątpliwości

Co się wydarzyło

Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty odniósł się do wątpliwości, jakie prezydent Karol Nawrocki zgłaszał w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego TK.

„W ostatnim czasie pan prezydent Nawrocki zgłosił uwagi co do procedury wyboru pana Macieja Berka przez Sejm, kandydata, który został wybrany na członka Trybunału Konstytucyjnego”. Czarzasty złośliwie zauważył: „Nie było to w trybie zapytania publicznego, tylko było to w trybie, ja uznaję, nadzoru pana prezydenta i kancelarii pana prezydenta nad Sejmem”. 11 września Kancelaria Sejmu odpowiedziała panu prezydentowi.

Marszałek zacytował treść tego pisma:

„Skierowane do Marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego TK nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawnym czy proceduralnym. Ani ustawa o statusie sędziów TK, ani tym bardziej sama konstytucja nie przewidują możliwości wystąpienia przez prezydenta RP do Sejmu w takim trybie i kontestowania suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie”

„Unormowana w art. 126 ust. 2 konstytucji kompetencja prezydenta RP polegająca na czuwaniu nad przestrzeganiem konstytucji nakłada na ten organ fundamentalny obowiązek przestrzegania ustawy zasadniczej w zakresie realizacji własnych zadań i nie może stanowić podstawy do sytuowania się ponad prawem. W związku z powyższym marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego TK, pana Macieja Berka, wybranego przez Sejm w dniu 4 września 2026 roku”

„Chciałem jasno powiedzieć, żeby uciąć wszelkie dyskusje w tej sprawie: na tym Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w tej sprawie z panem prezydentem” – podkreślił.

Jaki jest kontekst

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyrażał „gigantyczne wątpliwości, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.