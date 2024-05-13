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„Może dowiemy się rzeczy, o których inaczej nigdy byśmy się nie dowiedzieli” – tak Donald Trump skomentował włamanie hakerów do bazy danych FBI. Nawiązał do „szwindlu z Rosją”, „szwindlu z Ukrainą” i do rzekomych fałszerstw wyborczych
Kilka dni temu amerykańskie media informowały, że Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych FBI (National Crime Information Center, NCIC) mogło zostać zhakowane i wszczęto w tej sprawie dochodzenie.
Do naruszenia miało dojść w czasie serii awarii technologicznych w USA, które sparaliżowały podróże, łączność, sektor bankowy oraz wewnętrzny system używany przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.
W sobotę o komentarz został zapytany na antenie stacji Fox News amerykański prezydent. Powiedział:
„Właśnie się o tym dowiedzieliśmy. Niedobrze. Nie podoba mi się to.”
Ale zaraz dodał:
„Jednak być może dowiemy się o rzeczach, o których w inny sposób byśmy się nigdy nie dowiedzieli.”
„Może się o nich dowiemy, może dowiemy się o fałszerstwach wyborczych, o wszystkich fałszerstwach, do których doszło” – stwierdził Donald Trump. „Zawsze lubię przedstawiać sprawy w pozytywnym świetle” – dodał.
Amerykański prezydent, w swoim stylu, mówił nie tylko o potencjalnym ujawnieniu domniemanych fałszerstw wyborczych, ale również informacji na temat „szwindlu z Rosją” i „szwindlu z Ukrainą”.
Baza FBI, do której włamać mieli się hakerzy – National Crime Information Center, NCIC – to skomputeryzowany indeks danych wymiaru sprawiedliwości. Zawiera m.in. informacje o historii kryminalnej, osobach poszukiwanych, zaginionych oraz o skradzionym mieniu.
To jednocześnie kluczowe narzędzie wymiany informacji między federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania. Nie wiadomo, jakie informacje pozyskali hakerzy.
To już drugi tego rodzaju incydent dotyczący FBI w ostatnich miesiącach. Zaledwie we wrześniu grupa o nazwie ShinyHunters przeprowadziła atak, którego celem były wrażliwe dane osobowe pracowników, pozyskane z serwisu internetowego FBI służącego do rekrutacji.
Władze tym razem zapewniały, że seria awarii technologicznych w USA, do których doszło w ostatnich dniach, miała związek z aktualizacjami systemów, a nie atakami ze strony obcych państw.
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