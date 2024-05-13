Prawa autorskie: US President Donald Trump speaks at a midterm campaign rally at Dalton Municipal Airport in Dalton, Georgia, on October 16, 2026. Trump is campaigning for US Representative Mike Collins for US Senate and Rick Jackson for governor. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) US President Donald ...

Hakerzy włamali się do FBI. Trump widzi korzyści Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej „Może dowiemy się rzeczy, o których inaczej nigdy byśmy się nie dowiedzieli” – tak Donald Trump skomentował włamanie hakerów do bazy danych FBI. Nawiązał do „szwindlu z Rosją”, „szwindlu z Ukrainą” i do rzekomych fałszerstw wyborczych

Co się wydarzyło?

Kilka dni temu amerykańskie media informowały, że Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych FBI (National Crime Information Center, NCIC) mogło zostać zhakowane i wszczęto w tej sprawie dochodzenie.

Do naruszenia miało dojść w czasie serii awarii technologicznych w USA, które sparaliżowały podróże, łączność, sektor bankowy oraz wewnętrzny system używany przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

W sobotę o komentarz został zapytany na antenie stacji Fox News amerykański prezydent. Powiedział:

„Właśnie się o tym dowiedzieliśmy. Niedobrze. Nie podoba mi się to.”

Ale zaraz dodał:

„Jednak być może dowiemy się o rzeczach, o których w inny sposób byśmy się nigdy nie dowiedzieli.”

„Może się o nich dowiemy, może dowiemy się o fałszerstwach wyborczych, o wszystkich fałszerstwach, do których doszło” – stwierdził Donald Trump. „Zawsze lubię przedstawiać sprawy w pozytywnym świetle” – dodał.

Amerykański prezydent, w swoim stylu, mówił nie tylko o potencjalnym ujawnieniu domniemanych fałszerstw wyborczych, ale również informacji na temat „szwindlu z Rosją” i „szwindlu z Ukrainą”.

Jaki jest kontekst?

Baza FBI, do której włamać mieli się hakerzy – National Crime Information Center, NCIC – to skomputeryzowany indeks danych wymiaru sprawiedliwości. Zawiera m.in. informacje o historii kryminalnej, osobach poszukiwanych, zaginionych oraz o skradzionym mieniu.

To jednocześnie kluczowe narzędzie wymiany informacji między federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania. Nie wiadomo, jakie informacje pozyskali hakerzy.

To już drugi tego rodzaju incydent dotyczący FBI w ostatnich miesiącach. Zaledwie we wrześniu grupa o nazwie ShinyHunters przeprowadziła atak, którego celem były wrażliwe dane osobowe pracowników, pozyskane z serwisu internetowego FBI służącego do rekrutacji.

Władze tym razem zapewniały, że seria awarii technologicznych w USA, do których doszło w ostatnich dniach, miała związek z aktualizacjami systemów, a nie atakami ze strony obcych państw.