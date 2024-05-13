Prawa autorskie: (FILES) This photograph taken in Agde on October 9, 2026 shows the logo of French supermarket Intermarche, part of the group Les Mousquetaires, on the facade of a store. Several supermarkets were hit by a cyberattack targeting their refrigeration facilities in the night from October 11 to October 12, 2026, including 150 to 200 Intermarché stores and fewer than a hundred Coopérative U points of sale, the two retailers told AFP, confirming information from BFMTV. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) (FILES) This photogr...

Hakerzy zdalnie rozmrozili jedzenie. Zaatakowali sieć francuskich supermarketów Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Sieć Intermarché musiała wyrzucić wszystkie mrożonki. „Poza znacznymi stratami finansowymi, to przede wszystkim marnotrawstwo tylu produktów spożywczych głęboko nas zasmuca” – oświadczyła firma. Francuska agencja bezpieczeństwa bada, czy problem dotyczy innych krajów

Co się wydarzyło

Nocą z 11 na 12 października 2026 hakerzy podnieśli w nocy temperaturę w wielu lodówkach francuskich supermarketów do 50 stopni Celsjusza. Doprowadzili do strat żywności w kilkuset sklepach w całym kraju.

Prokuratura w Paryżu poinformowała, że ​​„atak na dużą skalę” „dotknął lodówki w kilku dużych sklepach spożywczych we Francji”. Lodówki zostały rozgrzane na sześć godzin. Straty

Według agencji AFP atak dotknął 150-200 sklepów Intermarché, prawie 100 punktów Coopérative U i niepotwierdzoną jeszcze liczbę supermarketów E. Leclerc.

Rzecznik firmy Intermarche poinformował, że cała żywność została wyrzucona, aby uniknąć zagrożeń sanitarnych.

Prezes i dyrektor generalny firmy Coopérative U napisał na portalu X: „Atakowanie sprzętu niezbędnego do przechowywania świeżych produktów i zaopatrzenia w żywność Francuzów jest skrajnie poważne i bezprecedensowe. To niedopuszczalne”.

Jaki jest kontekst

Premier Francji Sebastien Lecornu zlecił francuskiej agencji bezpieczeństwa cybernetycznego ANSSI przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Agencja poinformowała, że Francja „współpracuje ze swoimi europejskimi odpowiednikami, gdyż problem może dotyczyć również innych krajów”, a jednocześnie bada, czy inne francuskie firmy są zagrożone.

Holenderska sieć supermarketów Ahold Delhaize poinformowała, że ​​również zmaga się z „problemem bezpieczeństwa” w swojej sieci i wyłączyła kilka systemów, aby je chronić.

Reuters dowiedział się, że agencja ANSSI zidentyfikowało lukę w zabezpieczeniach oprogramowania dostarczonego przez duńską firmę Danfoss. Firma to światowy producent komponentów i rozwiązań technologicznych dla chłodnictwa i klimatyzacji. Jej produkty używane są w 20 krajach.

Firma Danfoss poinformowała, że ​​„ma świadomość incydentów we Francji, które dotyczyły ograniczonej liczby systemów zarządzania chłodzeniem”. Oświadczyła też, że w dotkniętych awarią urządzeniach „działało przestarzałe oprogramowanie sprzętowe”. Firma tłumaczy się, że „od dawna zaleca klientom aktualizowanie obsługiwanych systemów do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego oraz migrację starszych systemów do rozwiązań nowej generacji”.