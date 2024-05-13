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Jacek Kurski nie miał prawa zostać prezesem TVP w 2016 roku Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Jacek Kurski spóźnił się ze złożeniem oferty w konkursie na prezesa TVP. Jego kandydatura nie powinna więc zostać w ogóle zarejestrowana. Ale została. Na pracowników wywierano naciski i w efekcie konkurs na prezesa TVP został przeprowadzony niezgodnie z prawem – informuje serwis rp.pl

Co się wydarzyło?

Serwis rp.pl dotarł do nagrań, z których wynika, że podczas konkursu na prezesa TVP w 2016 roku doszło do nieprawidłowości. Gdyby nie to, Jacek Kurski nie mógłby zostać prezesem telewizji publicznej.

Konkurs na prezesa telewizji został rozpisany przez Radę Mediów Narodowych. Termin składania ofert mijał 15 września 2016 roku o godz. 16.00. Oferty należało składać do Kancelarii Sejmu RP.

Zostały złożone 23 oferty, w tym ta Jacka Kurskiego. Tylko że oferta Kurskiego wpłynęła około 16.20, a więc po terminie.

„Rzeczpospolita” już w 2016 roku informowała, że Jacek Kurski, owszem, pojawił się w Kancelarii Sejmu na dwie minuty przed godziną 16.00, ale dopiero kompletował dokumenty, kserował część z nich, a regulamin konkursu jasno mówił, że liczy się moment złożenia ich w komplecie w zaklejonej kopercie. To nastąpiło dopiero około 16.20, co potwierdzają nagrania z kamer, do których teraz dotarł serwis internetowy „Rzeczpospolitej”.

Godzina 16.20 nie jest godziną dokładną, ponieważ z ustaleń dziennikarzy wynika, że zegar na nagraniu został przestawiony o około 15 minut. Badała to nawet prokuratura z zawiadomienia Bogdana Czajkowskiego – reżysera teatralnego i filmowego, publicysty, który również kandydował na prezesa TVP i zeznawał w roli świadka. Czajkowski składał dokumenty w ostatniej chwili, widział więc na własne oczy, jak Jacek Kurski robi to po dopuszczalnym czasie.

Dziennikarze ustalili też, że pracownica Wydziału Podawczego Kancelarii Sejmu, która przyjęła dokumenty, była poddawana naciskom ze strony naczelnika Wydziału Podawczego Kancelarii Sejmu, by dokumenty od Kurskiego przyjęła i zarejestrowała je jako złożone przed 16.00.

Prokuratura, kierowana wówczas przez Zbigniewa Ziobrę, ostatecznie umorzyła śledztwo w tej sprawie w 2018 roku.

Jaki jest kontekst?

Juliusz Braun, były członek Rady Mediów Narodowych z rekomendacji PO, mówi „Rzeczpospolitej”, że oferta Kurskiego nie powinna zostać przyjęta, a więc Kurski nie powinien zostać prezesem TVP.

Jego zdaniem konkurs był przeprowadzony tak, by wygrał Jacek Kurski, a członkowie RMN związani z PiS głosowali zgodnie z decyzją, którą podjął faktycznie Jarosław Kaczyński.

Kurski pełnił rolę prezesa TVP przez sześć lat, z krótka przerwą. W tym okresie telewizja publiczna wielokrotnie oskarżana była o skrajne upolitycznienie i naruszanie standardów dziennikarskich.

Jacek Kurski opuścił fotel prezesa TVP dopiero w 2022 roku, na rok przed wyborami parlamenarnymi przegranymi przez PiS. Jego miejsce zajął wówczas Mateusz Matyszkowicz.