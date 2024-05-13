Prawa autorskie: General Alexus G. Grynkewich, Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) speaks during a press conference after a Military Committee in Chiefs of Defence Session at the NATO headquarters in Brussels on May 19, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP) General Alexus G. Gr...

Jeśli Rosja zaatakuje Polskę lub państwa bałtyckie, „jesteśmy gotowi odpowiedzieć bardzo szybko” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „To nie jest plan w militarnym sensie” – zaznaczył generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sojuszniczy NATO, przedstawiając w Warszawie „teorię zwycięstwa”: zablokować atak, zanim się wydarzy.

Co się wydarzyło?

Generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sojuszniczy NATO w Europie, wystąpił podczas Warsaw Security Forum. W Warszawie Grynkewich przedstawił „Teorię zwycięstwa” (Theory of victory). Określa ona działania państw sojuszniczych NATO „w przypadku znalezienia się w konflikcie”.

W przeddzień Warsaw Security Forum w rozmowie z TVP World gen. Grynkewich mówił, że koncepcja opiera się przede wszystkim na odstraszaniu i zniechęcaniu wroga do tego, by w ogóle zaatakował.

„Jesteśmy sojuszem defensywnym, więc nie mamy zamiaru eskalować sytuacji i nie ma takiej potrzeby” – powiedział Grynkewich w TVP World. „Musimy tylko upewnić się, że nikt nam nie zagrozi… I to jest nasz główny cel”.

Grynkewich powiedział też, że jeżeli państwa bałtyckie zostaną zaatakowane, „Jesteśmy gotowi zareagować bardzo szybko”. „[Ale chcielibyśmy] zapobiec temu od samego początku… Wygrywamy poprzez odstraszanie i wygrywamy, pokazując naszą siłę. I wygrywamy, pokazując naszą jedność stojącą za tą siłą. Mam więc nadzieję, że nigdy nie nadejdzie dzień, w którym będziemy musieli odpowiedzieć, bo będziemy ich trzymać na wodzy, zanim w ogóle pomyślą o podjęciu działań przeciwko naszemu sojuszowi”.

W przemówieniu w Warszawie Grynkewich zaznaczył, że NATO musi być przygotowane na to, co jest możliwe, a nie na to, co jest prawdopodobne. I zwiększyć koszt ewentualnego ataku na Europę.

„Jesteśmy gotowi” – mówił. „I będziemy jeszcze bardziej gotowi jutro i w następnych dniach”.

„Róbcie to, co robicie, jesteście niezwykle ważni na wschodniej flance NATO” – powiedział do Polaków

Jaki jest kontekst

Jak zauważyli po przemówieniu dziennikarze „Wall Street Journal”, Grynkewich wysłał Moskwie „zawoalowane ostrzeżenia”.

„To, że zapewnienie Grynkewicha było w ogóle potrzebne w Europie, oznacza również zwrot w historii sojuszu, który niegdyś wierzył, że wygrał zimną wojnę i skorzystał z dywidendy pokojowej. Zamiast tego NATO stoi w obliczu odradzającej się Rosji, która najechała Ukrainę, przeniknęła zachodnią przestrzeń powietrzną dronami i jest teraz podejrzewana o przeprowadzanie ataków sabotażowych na infrastrukturę, sprzęt wojskowy i firmy zbrojeniowe w Europie” – pisze „Wall Street Journal”.

„Obecnie sojusz ściga się z czasem, aby zapewnić silniejszą obronę, ponieważ Putin próbuje naciskać na państwa europejskie, aby ograniczyły wsparcie militarne dla Kijowa, m.in. wysyłając na lotnisko w Lipsku w Niemczech drona wyposażonego w ładunki wybuchowe – twierdzą niemieccy urzędnicy” – zauważają dziennikarze WSJ.

Dziennik przypomina, że przedstawiona w Warszawie „teoria zwycięstwa” opiera się na pomysłach generała Chrisa Donahue, byłego dowódcy armii USA w Europie i szefa Dowództwa Lądowego Sojuszu. W lipcu został zdegradowany przez amerykańskiego sekretarza wojny Pete'a Hegsetha i opuścił stanowisko.

Zgodnie ze strategią opracowaną przez Donahue'a w Europie „miałaby zostać ustanowiona rozległa „strefa autonomiczna”, w której drony i roboty naziemne mogłyby odeprzeć rosyjski atak bez ponoszenia dużych strat wśród sojuszników”.

NATO-wskie „pociski dalekiego zasięgu miałyby uderzyć w rosyjskie stanowiska dowodzenia i obronę przeciwlotniczą w eksklawie kaliningradzkiej, w pobliżu Sankt Petersburga i na Białorusi”.

Żeby umożliwić precyzyjne ataki, państwa NATO mają stworzyć system „natychmiastowego udostępniania tajnych danych o celach za pośrednictwem chmury obliczeniowej między siłami sojuszniczymi. Elementy tej sieci zostały przetestowane na Bliskim Wschodzie podczas walk USA z Iranem”.

„Wall Street Journal” dodaje dodatkowy kontekst:

„Kiedy Grynkewich przemawiał w Warszawie, ponad 20 000 żołnierzy z całego NATO brało udział w 10-dniowej grze wojennej „Steadfast Duel”, symulującej scenariusz, w którym około miliona żołnierzy sojuszniczych musi obronić się przed inwazją ze wschodu ze strony podobnej liczebnie siły, która ze względu na wrażliwość polityczną nie została zidentyfikowana jako Rosja.