Jest nowy szef BBN. To Bartosz Grodecki

Prezydent powołał nowego szefa BBN. To człowiek, który wcześniej pracował w MSZ i MSWiA. To on odpowiadał za kontakt pomiędzy MSWiA ze strażą graniczną w czasie pierwszych ataków hybrydowych na polską granicę z terytorium Białorusi. Jest też wielkim przeciwnikiem unijnego paktu migracyjnego, co prezydenta wyraźnie zachwyca
Prezydent Karol Nawrocki w 8 maja o godz. 10.00 wręczył nominację na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszowi Grodeckiemu.
„To człowiek, który od blisko 20 lat jako urzędnik służy państwu polskiemu, zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i MSWiA. Wykazywał się nie tylko świadomością, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa, ale też skutecznością, odpornością psychiczną i gotowością do poświęceń” – mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wręczenia nominacji.
Podkreślił, że nie może mówić wprost o szczegółach działań Bartosza Grodeckiego, ale wskazał na dwie rzeczy, w które Bartosz Grodecki był zaangażowany.
Po pierwsze, to właśnie Grodecki, pracując w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiadał za kontakty ze strażą graniczną podczas pierwszych ataków hybrydowych na polską granicę z terytorium Białorusi – mówi prezydent.
Po drugie, to również on odpowiadał za ewakuację współpracowników Sojuszu Północnoatlantyckiego z Afganistanu – dodał.
Karol Nawrocki podkreślał też doświadczenie dyplomatyczne nowego szefa BBN. Bartosz Grodecki pracował w przeszłości w placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji – podkreślił prezydent.
Bartosz Grodecki jest też „wyraźnym przeciwnikiem i krytykiem paktu migracyjnego, co jest bliskie stanowisku pałacu prezydenckiego. Migracja zniszczyła państwa Europy Zachodniej” – mówi prezydent.
„Dziś mamy w BBN człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem paktu, ale przez wiele lat zdobywał doświadczenie w środowisku unijnym, z czego będziemy korzystać – dodał Nawrocki.
Bartosz Grodecki zajmie stanowisko szefa BBN po Sławomirze Cenckiewiczu, który sam zrezygnował z tej funkcji 23 kwietnia 2026 roku.
Prezydent podczas nominacji Grodeckiego kilkukrotnie wskazywał na to, że jest to człowiek niezwykle skuteczny w działaniu. Nie sposób nie postawić tej cechy w kontrze do dziewięciu miesięcy, kiedy BBN kierował Sławomir Cenckiewicz. Ten skuteczny po prostu nie mógł być, ponieważ nie miał dostępu do informacji niejawnych, co na tym stanowisku wiąże ręce.
Dodajmy, że Cenckiewicz został mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sierpniu 2026 roku, choć poświadczenia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stracił w lipcu 2024 roku. Nie mógł więc na przykład uczestniczyć w niejawnych spotkaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
15 kwietnia 2026 roku Cenckiewicz wygrał spór o dostęp do informacji niejawnych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który oddalił skargi kasacyjne rządu w sprawie poświadczeń bezpieczeństwa.
Sławomir Cenckiewicz na platformie X ogłosił wówczas „pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia”, a prezydent Karol Nawrocki napisał o „zwycięstwie prawdy nad kłamstwem”.
Wyrok NSA jednak wcale nie oznaczał, że Cenckiewicz zyskał pełny dostęp do informacji niejawnych najwyższych kategorii, zarówno krajowych i międzynarodowych.
Rosyjski MON ogłosił, że zaatakuje centrum Kijowa rakietami nie tylko w odwecie za próbę zakłócenia 9 maja defilady Putinowi, ale za każde naruszenie zawieszenia broni, które Putin ogłasza na 8 i 9 maja. Tymczasem Ukraina trafia w państwo Putina coraz celniej.
Po południu 7 maja rosyjski MON ostrzegł: „Jeśli Siły Zbrojne Ukrainy naruszą zawieszenie broni w strefie SWO lub podejmą próbę ataku na obszary zamieszkane i obiekty w regionach Rosji, Siły Zbrojne zapewnią odpowiednią odpowiedź”.
Na 8 i 9 maja Putin ogłosił rozejm z okazji defilad na „dzień zwycięstwa”.
Już 4 maja Rosja zapowiedziała „zmasowany atak rakietowy” na centrum Kijowa, jeśli Ukraińcy zepsują Putinowi obchody 9 maja. Początkowo mowa była o defiladzie w Moskwie. Potem — o wszystkich uroczystościach w Rosji. Teraz — o jakimkolwiek naruszeniu rozejmu ogłoszonego jednostronnie przez Putina.
Rosyjska telewizja ozdabia teraz programy czerwonym paskiem z wezwaniem do mieszkańców Kijowa, by opuścili miasto.
Propagandyści w programach „publicystycznych” w telewizji pokazują mapki Kijowa ze wskazaniem, gdzie uderzy Rosja (to budynki rządowe). Martwią się, że w sąsiedztwie tych budynków od czasów sowieckich mieszkają „weterani” – ale, niestety, jeśli zginą, to wina Ukrainy. Powtarzają, że w „obecnej sytuacji” władze muszą mieć przygotowany plan zniszczenia centrum Kijowa.
Rano zaapelowała o to rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Polskie MSZ ogłosiło, że nasi dyplomaci w Kijowie zostają.
Putin odrzucił ukraińską propozycję rozejmu 6 maja. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonywał wtedy, że wojnę trzeba przerwać, a nie zajmować się umilaniem Putinowi defilady.
6 maja Rosja cały czas ostrzeliwała (i nadal ostrzeliwuje) Ukrainę. Tymczasem Ukraińcy — co widać z oficjalnego rosyjskiego przekazu — wstrzymali swoje ataki. Ale ponieważ Rosja się nie zatrzymała, 7 maja wznowili ataki na europejską część Rosji. Od razu trafili w:
Rosjanie zestrzelili też jednego dnia ponad 50 dronów zmierzających nad Moskwę (w każdym razie tak twierdzą).
Alarmy dronowe i rakietowe ogłaszane były w wielu regionach — a po dniu przerwy było to bardziej widoczne.
Stało się więc jasne, że Ukraina nie musi atakować rosyjskich defilad, ani miejscowości, w których są one organizowane — i tak jest w stanie zadać bolesne ciosy Putinowi. Z tego powodu zapewne Moskwa zaostrzyła retorykę.
Czerwone paski w telewizji nie są oczywiście skierowane dla Kijowian, bo oni tego nie oglądają. Przerażony Putin pręży muskuły przed swoimi.
Problem w tym, że forma komunikatu oznacza, że Rosja będzie w zasadzie musiała zaatakować Kijów. Na wojnie, takiej jak obecna, nie da się całkowicie wstrzymać operacji. Rosyjska propaganda opisała ten problem kilka dni temu, zanim Kreml wpadł w desperację: wszystkie rozejmy były naruszane. Rosja twierdzi, że przez Ukrainę, Ukraina ma dowody — że przez Rosję.
Także w czasie trwającego dzień zawieszenia broni ze strony Ukrainy Rosja oskarżała ją o łamanie rozejmu.
„Niezdolność Ukrainy do zatrzymania wojny” – to obelga, która jest po prostu częścią rosyjskiej propagandy.
Dowody podawane 6 maja były słabe, nieudokumentowane, nie wiadomo nie tylko, czy opisywane przez Rosję wypadki naprawdę się zdarzyły, ani kiedy. Ale jakie to ma znaczenie?
Były prezes Orlenu komentuje: „Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy”
Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał 7 maja 2026 przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej.
„Według ustaleń śledztwa Daniel Obajtek miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za 2020 rok wartość osiągniętych przychodów i dochodów o ponad 3 mln zł. Miało to skutkować zaniżeniem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnej daniny solidarnościowej łącznie o 1 089 395 zł” – informuje prokuratura.
Obajtek będzie oskarżony o oszustwa podatkowe z art. 56 § 1 i § 2 kodeksu karnego skarbowego.
Chodzi o rozliczenia podatkowe byłego prezesa Orlenu z 2020 roku.
W 2021 roku Obajtek nie wykazał „przychodów [z 2020] z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej oraz z nakładami poniesionymi przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo”. Według śledczych uszczupliło to podatek dochodowy od osób fizycznych o 968 351 zł.
Obajtek nie wykazał też „dochodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł, związanych z bezgotówkowym dofinansowaniem przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej oraz z nakładami poniesionymi przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” na remont należącej do niego nieruchomości położonej w gminie Choczewo”. Tu oszczędność podatkowa Obajtka wyniosła 121 044 zł.
Europoseł Daniel Obajtek skomentował:
„Miało być pociąganie mnie do odpowiedzialności za współpracę z Saudyjczykami, za fuzję Orlenu z Lotosem, za małe reaktory atomowe. Sprawy te albo umarzają (jak w przypadku SMR-ów), albo kontynuują i się tym chwalą (jak w przypadku bezpieczeństwa dostaw). Szukają więc pseudoafer. Co do świadczeń: wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Jeśli zaś chodzi o nieruchomość w gminie Choczewo: była oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” i nie ja ponosiłem koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia.
Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy”.
„Trudno ubrać w słowa to co wczoraj się wydarzyło. Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł [6 maja 2026], że ojczym Kamilka powinien ponieść karę 25 lat pozbawienia wolności za doprowadzenie do śmierci dziecka. Matka powinna ponieść karę 16 lat pozbawienia wolności a wujostwo, za brak udzielania pomocy dziecku, karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata” – napisała na platformie Facebook rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
Rzeczniczka nie zgadza się z kwalifikacją czynu. Sąd nie uznał bowiem, że ojczym, Dawid B., dokonał zabójstwa. Skazany znęcał się nad ośmioletnim Kamilem ze szczególnym okrucieństwem. Dziecko zmarło w maju 2023 w wyniku rozległych oparzeń obejmujących ok. 25 proc. powierzchni ciała. Dawid B. polewał go wrzącą wodą i rzucił na rozgrzany piec.
Wyrok mają zaskarżyć pełnomocy rodzeństwa Kamila.
„Ja jako Rzeczniczka Praw Dziecka, nie mając uprawnienia zaskarżenia, będę popierać złożone odwołania. Odwołanie będzie też popierać Fundacja To ja – Dziecko im. Kamilka Mrozka. Będziemy na każdej rozprawie. Będziemy walczyć do końca o sprawiedliwości dla Kamilka i innych dzieci w Polsce. Nie ma przyzwolenia na przemoc wobec dzieci!” – napisała Horna-Cieślak.
Śmierć Kamila wywołała publiczne oburzenie nie tylko z powodu szczególnego okrucieństwa ojczyma, ale również ze względu na brak reakcji przedstawicieli różnych instytucji. Latami pracownicy pomocy społecznej, nauczyciele, policjanci, prokuratorzy i sędziowie ignorowali zaniedbanie dziecka i przemoc, jakiej doświadczało.
Dziennikarze portalu wp.pl, Magda Mieśnik i Michał Janczura, dostarli do dokumentów ze śledztwa, które dotyczy nie sprawców przemocy, ale instytucji, które powinny były reagować i chronić dziecko. „Prokuratura bada, czy sędziowie rodzinni, policjanci, pracownicy socjalni i kuratorzy nie dopuścili się zaniedbań. Śledztwo już raz umorzono, ale sąd kazał je wznowić” – piszą dziennikarze.
O sytuacji Kamila po raz pierwszy alarmuje w listopadzie 2022 lekarz pediatra, do którego trafia chłopiec. W aktach jest jego notatka przekazana sądowi w Olkuszu.
„Zwracają uwagę sińce na głowie, na kończynach górnych i dolnych, liczne otarcia naskórka, przeczosy na powierzchni całego ciała, które prawdopodobnie sugerują świerzb. Chłopiec słabo mówi i pisze, brak umiejętności zachowania społecznego”.
Dziennikarze cytują zeznacznia kuratorki – pracownicy socjalnej z Olkusza, która odwiedzała rodzinę:
„Czy rozmawiała pani z Kamilem o ucieczkach, czy dzieje mu się krzywda?
- Tylko mówiłam mu, żeby nie uciekał. Nigdy nie zapytałam, czy w domu dzieje mu się krzywda. Nie mam wiedzy, by Kamil miał jakiekolwiek obrażenia fizyczne, gdy był w Olkuszu. Młodszy brat miał zasinienie na policzku. Nie rozmawiałam z nim o tym, kto mu to zrobił, bo nie mówił.
- Dlaczego nie zadała pani chłopcom pytania, czy ktoś stosuje wobec nich przemoc?
- Nie odpowiem na to pytanie”.
Już w 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Olkuszu „wszczyna postępowanie w sprawie narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Jednak ostatecznie kończy się niczym.
Relacjonują dziennikarze wp.pl:
„Sąd Rejonowy w Kielcach po trzech latach oceni pracę prokuratury i zwróci uwagę, że śledztwo trwało zaledwie 19 dni: «W sprawie podjęto jedynie minimum czynności, co prowadziło do tego, że nie ustalono rzeczywistej sytuacji małoletniego. (...) W sprawie istniały okoliczności nakazujące szczególną dociekliwość i ostrożność»”.
Jedna z pracownic socjalnych mówi w zeznaniach, że nie zabezpieczyła dziecka po jego ucieczce, bo była niedziela. Inna – że nie poinformowała policji o podejrzeniach biologicznego ojca, że dziecko jest bite, bo założyła, że sam to zrobił, a poza tym miała umierającą matkę.
Szczegółowa relacja, kto, kiedy i co zaniedbał i jak się z tego tłumaczył przed sądem w materiale Magdy Mieśnik i Michała Janczury na wp.pl.
Referendum miałoby dotyczyć polityki klimatycznej. Pytanie zaproponowane przez prezydenta zawiera manipulacje i jest tendencyjne
7 maja 2026 prezydent Karol Nawrocki poinformował, że złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie refrendalne, jakie zaproponował prezydent, brzmi:
„Czy jest Pan, Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”
Prezydent twierdzi, że „to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie”. Ma natomiast realizować prawo Polaków „do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa dowolnego i suwerennego decydowania o własnym losie”.
Jak twierdzi Nawrocki, „Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej”.
Zgodnie z art. 125 Konstytucji prezydent może ogłosić referendum ogólnokrajowe, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Do wniosku prezydenta już odniosła się wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z klubu Nowej Lewicy: „Oto moment upadku intelektualnego prawicy, kiedy paskowy Republiki wymyśla Prezydentowi pytania do referendum. To susza i uzależnienie od węgla i ropy podnoszą ceny żywności i prądu. Nie UE. Ten wniosek wyląduje tam, gdzie jego miejsce – w koszu”.
Koalicja Obywatelska i Lewica, które z pewnością będą przeciwko wnioskowi, mają większość w Senacie (51 senatorów). Zatem już na starcie wniosek nie ma szans na akceptację, a tym samym referendum – na realizację.
Całe uzasadnienie prezydenta Nawrockiego:
Po kilku tygodniach „uśpienia” Karol Nawrocki wrócił do politycznej ofensywy. 3 maja 2026 powołał Radę, która ma przygotować nową Konstytucję Rzeczypospolitej. Teraz – proponuje referendum.
Biorąc pod uwagę, że odrzucenie wniosku referendalnego przez Senat jest niemal pewne, intencją prezydenta wydaje się raczej wywołanie debaty wokół tematu z agendy PiS-u. A także pokazanie, że rząd nie pozwala, by Polacy sami decydowali o sprawach ważnych dla nich i państwa. Ogłaszając referendum, mówił bowiem: „Niech Polska będzie państwem, w którym decyzje zapadają z udziałem narodu, a nie ponad nim”.
Pytanie zaproponowane przez Karola Nawrockiego nawet nie stwarza pozorów neutralności, której należałoby wymagać w sytuacji, gdy miałby faktycznie wybrzemieć głos obywateli. Nie jest też precyzyjne, co dałoby jasną wskazówkę, jakiej polityki oczekują obywatelki i obywatele.
Przedstawione pytanie zakłada, że polityka klimatyczna UE to jedynie koszty, a jej efektem jest wzrost cen, w tym cen energii.
I chociaż podejście Unii do klimatu, przekładające się na unijne regulacje, jest coraz głośniej krytykowane nie tylko po stronie skrajnej prawicy, ale również biznesu, regulacje te nie stanowią jedynie kosztów.
Już dziś w sektorze zielonej energii pracuje w Polsce ponad 200 tysięcy osób – dwa razy więcej niż w górnictwie. Do 2030 roku liczba etatów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł, ma wzrosnąć do 300 tysięcy.
Przykładów na to, jakie korzyści przynoszą Polsce unijne polityki klimatyczne, jest wiele i regularnie piszemy o nich w OKO.press. Jeden tylko z przykładów z niedawnego tekstu Marcela Wandasa i Szymona Bujalskiego:
„Polska ma być najważniejszym beneficjentem Społecznego Funduszu Klimatycznego, zbierając niemal jedną piątą całej puli. Dla naszego kraju przewidziano ponad 11 mld euro unijnego dofinansowania, czyli ok. 50 mld zł. Pieniądze te powinny zostać wydane m.in. na wsparcie gospodarstw domowych w transformacji i wprowadzenie bardziej zrównoważonego transportu.
Dzięki temu wiele domów może zostać ocieplonych i przejść na ogrzewanie bez stosowania paliw kopalnych”.
„Według szacunków Instytutu Reform tylko z systemu ETS2 Polska może uzyskać ok. 124 mld zł do 2032 roku”.
A że Polska czasem sama pozbawia siebie korzyści, o tym też piszemy
Tendencyjna jest sama forma pytania prezydenta: nie pozwala obywatelom na samodzielną ocenę polityki klimatycznej UE, lecz z góry zakłada, jaka ta ocena powinna być.
Odpowiedź na tak zadane pytanie nie pozwoliłoby ocenić, czy ktoś, kto zaznaczył „Nie”, uważa, że polityka unijna UE to nie są wyłącznie koszty, czy nie chce jej realizacji.
Pytanie jest też manipulacyjne w tym sensie, że nie wiadomo, co miałoby wynikać z wyrażonej przez obywateli opinii. Referendalne pytanie powinno dawać rządzącym jasną przesłankę do podjęcia kroków np. zobowiązywać do wprowadzenia konkretnej legislacji. Tymczasem gdyby ewentualną odpowiedź negatywną na zadane przez prezydenta pytanie potraktować serio, jej konsekwencją powinno być wyjście z UE. Kraje UE nie mogą bowiem (przynajmniej formalnie) nie realizować polityk Unii, do której należą. Formalnie, bo z praktyką bywa różnie w różnych krajach i za różnych rządów.
Polityka klimatyczna Unii jest symbolicznym wrogiem Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Pod tym parasolem politycy tych formacji umieszczają różne rzeczy: zagospodarowywania tendencji antysystemowych (sprzeciw wobec „unijnych elit”) po krytykę konkretnych unijnych programów.
Ostatnie referendum w Polsce odbyło się jesienią 2023 roku wraz z wyborami parlamanetarlnymi. Dotyczyło „wyprzedaży majątku państwowego”, podniesienia wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią oraz przyjęcia „nielegalnych migrantów”. Ówczesna opozycja (dziś koalicja rządząca) wzywała do jego bojkotu, uzsadaniając to przede wszystkim manipulacyjnym i tendencyjnym charakterem pytań.
Frekwencja wyniosła zaledwie 40,91 proc. i w związku z tym referendum nie było wiążące.