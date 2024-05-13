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Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłance PiS. Chodzi o korupcję Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Prokuratura zarzuca Ewie Leniart, że w 2021 roku podczas kampanii wyborczej przed przedterminowymi wyborami na prezydenta Rzeszowa, przyjęła korzyść majątkową w wysokości 15,5 tys. zł

Co się wydarzyło

W poniedziałek 23 listopada prokurator generalny skierował do Sejmu trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Jeden z nich dotyczy posłanki Prawa i Sprawiedliwości Ewy Leniart. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo w związku z zarzutami korupcji.

Według ustaleń śledczych do nieprawidłowości miało dochodzić między 31 marca a 13 czerwca 2021 roku. W tym czasie Leniart sprawowała urząd wojewody podkarpackiej i jednocześnie ubiegała się o stanowisko prezydenta Rzeszowa. W trakcie kampanii miała przyjąć poza oficjalnym obiegiem 15,5 tys. zł. Pieniądze, zbierane przez jedną z osób, nie trafiały na rachunek bankowy komitetu wyborczego Leniart, tylko były przekazywane przez kolejną osobę bezpośrednio w ręce byłej wojewody.

Według prokuratury gotówka nie trafiała do Leniart bezinteresownie. Osoby wspierające jej kampanię miały liczyć na uzyskanie korzyści osobistych – w szczególności chodziło o przychylność w uzyskaniu prestiżowych stanowisk.

Z przekazanych przez Prokuraturę Krajową informacji wynika, że śledczy zamierzają przedstawić parlamentarzystce zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w związku z kampanią wyborczą (art. 228 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 § 1, dotyczącym czynu ciągłego). Posłance grozi więc kara co najmniej 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Jaki jest kontekst

Od kampanii, która jest przedmiotem śledztwa, minęło 5 lat. W 2021 roku z funkcji prezydenta Rzeszowa zrezygnował Tadeusz Ferenc, który urząd sprawował przez 18 lat. Oprócz Ewy Leniart, kandydatki popieranej przez PiS, w wyborach wystartowali Konrad Fijołek, Marcin Warchoł i Grzegorz Braun. Niespodziewanie wyścig zakończył się już w pierwszej turze. A nowym prezydentem z poparciem 56,51 proc. głosujących został wspierany przez ówczesną opozycję Konrad Fijołek. Kandydatka PiS zebrała mniej niż co czwarty głos w mieście (23,2 proc.).