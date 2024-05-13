Kaczyński: „Kto chce głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska, na Putina”

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
„Jak byśmy z Braunem chceili tworzyć koalicję, to nas po prostu nie ma. Nie ma nas w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi” – powiedział w Jędrzejowie Jarosław Kaczyński
„Braun jest poza granicami cywilizacji” – powiedział Jarosłak Kaczyński w niedzielę 25 stycznia 2026 w Jędrzejowie. Braun postawił się poza granicami cywilizacji, gdy zakwestionował komory gazowe w Auschwitz – stwierdził Kaczyński.
Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę. W niedzielę odwiedził Skarżysko-Kamienną i Jędrzejów. Jednym z wątków jego przemówień była relacja PiS do Korony Grzegorza Brauna.
„O żadnych sojuszach z Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać albo głosować na Brauna, to głosuje w gruncie rzeczy na Tuska, na Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakimikolwiek wątpliwościami” – powiedział Kaczyński.
Średnia sondażowa Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna to obecnie 8 proc. Gdyby wybory odbyły się dziś, PiS, który spadł do sondażowych 27 proc., mógłby stworzyć większość rządzącą tylko z Konfederacją i formacją Brauna.
Wzrost poparcia dla Brauna jest jedną z przyczyn poprawy notowań Koalicji Obywatelskiej. Wyborcy KO są bardziej przestraszeni perspektywą rządów Brauna niż rozczarowani rządami Donalda Tuska. Możliwość rządu PiS i Braun działa mobilizująco na wyborców obecnego obozu rządzącego.
Zwłaszcza że w grudniu 2025 rozpoczął się proces karny Grzegorza Brauna. Ciąży na nim siedem zarzutów związanych m.in. z wtargnięciem do Narodowego Instytutu Kardiologii oraz atakiem na obchody Chanuki w Sejmie
Skrajnie prawicowy polityk kompletuje już listy wyborcze. Ma się na nich znaleźć m.in. Mateusz Piskorski – w 2016 zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i Chin. Po trzech latach wypuszczony z aresztu za kaucją.
Tymczasem głoszący antysemickie poglądy Braun byłby przeszkodą w dalszym układaniu sobie przez obóz PiS przyjaznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi – jawnie proizraelskimi za czasów Trumpa.
Kaczyński próbuje więc odkleić od PiS braunowską gębę.
Już w grudniu 2025 Telewizja Republika twierdziła, że Braun jest agentem Tuska i ma obrzydzić wyborcom PiS. Opowiadały o tym Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak w „Programie Politycznym”:
W rozmowie z brytyjskim dziennikiem minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że argumenty za przyjęciem przez Polskę euro osłabły. Jednocześnie uderzył w Karola Nawrockiego: „Zagrożenie dla Polski”
„Nasza gospodarka radzi sobie obecnie wyraźnie lepiej niż większość tych, które mają euro” – powiedział minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie dla „Financial Times”. „Mamy coraz więcej danych, badań i argumentów przemawiających za utrzymaniem polskiego złotego”.
„Opinia publiczna sprzyja złotemu, jednak główne powody, dla których obecnie nie pracujemy nad przyjęciem euro, mają charakter ekonomiczny, a nie polityczny” – powiedział Domański. „Dwa lata temu obawiałem się, że Polska może zostać zepchnięta na drugi poziom w Unii Europejskiej i znaleźć się poza strefą euro, ale dziś Polska wyraźnie należy do najwyższej ligi gospodarczej i nie widzę silnych powodów, by rezygnować z własnej waluty” – mówi w „Financial Times” Domański.
Domański zapewnia dziennikarzy najważniejszej ekonomicznej gazety świata, że nie wejście do strefy euro, ale formalne dołączenie do G20, czyli grupy 20 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, jest dziś celem Polski.
„Według najnowszych wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska w ubiegłym roku stała się gospodarką o wartości 1 bln dolarów, zajmując 20. miejsce na świecie” – przypomina „Financial Times”. OECD prognozuje, że 2026 roku Polska odnotuje najszybszy wzrost gospodarczy spośród państw UE (3,4 proc.).
Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do udziału w szczycie G20 w Miami. Jednak nie jest to jeszcze potwierdzenie oficjalnego dołączenia Polski do tej grupy.
Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że premier Donald Tusk zmienił zdanie w sprawie wprowadzenia w Polsce euro. Jeszcze w 2012 roku wzywał do przyjęcia wspólnej waluty. Jak zauważa „Financial Times”, „Z tego celu zrezygnowano po kryzysie zadłużeniowym w strefie euro oraz w obliczu sprzeciwu prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która uczyniła utrzymanie złotego kluczowym elementem obrony suwerenności narodowej”.
„Nie dla euro” – było jednym z haseł wyborczych Karola Nawrockiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości raz po raz straszą, że rząd Donalda Tuska wprowadzi euro, co doprowadzi do wzrostu cen.
„Financial Times” podejmuje też wątek relacji między polskim rządem a prezydentem – pisze o napiętych relacjach i jako przykład podaje skierowanie przez prezydenta ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego.
„Domański oskarżył Nawrockiego o podważanie wiarygodności kredytowej Polski po tym, jak agencje ratingowe zwróciły ostatnio uwagę na napięcia instytucjonalne jako czynnik ograniczający konsolidację fiskalną” – relacjonuje „Financial Times”.
„Prezydent próbuje destabilizować nasze wysiłki na rzecz poprawy finansów publicznych” – powiedział Andrzej Domański w rozmowie z FT. „Agencje ratingowe zwracają na to uwagę i może to wpłynąć na ich decyzje… to zagrożenie dla Polski”.
1 stycznia 2026 euro zaczęło obowiązywać w Bułgarii.
Nasila się napięcie między prezydentem USA a premierem Kanady
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę 25 stycznia 2026, że nałoży 100-procentowe cło na Kanadę, jeśli ta doprowadzi do zawarcia umowy handlowej z Chinami.
„Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem ich przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia” – napisał Trump na platformie Truth Social.
„Jeśli Kanada zawrze umowę z Chinami, natychmiast zostanie objęta 100-procentowymi cłami na wszystkie kanadyjskie towary i produkty wwożone do USA”.
Również w sobotę głos zabrał premier Kanady Mark Carney. W nagraniu opublikowanym na platformach cyfrowych wezwał Kanadyjczyków do kupowania krajowych produktów. Nie odniósł się bezpośrednio do groźby ceł ze strony Trumpa.
„Gdy nasza gospodarka znajduje się pod presją z zagranicy, Kanadyjczycy dokonali wyboru: skupiamy się na tym, co możemy kontrolować” – powiedział Carney. „Nie możemy kontrolować działań innych państw, ale możemy być własnym najlepszym klientem”.
Przed tygodniem kanadyjski premier odbył oficjalną wizytę w Chinach. W wyniku porozumienia handlowego, jakie osiągnął z przywódcą Chin, Kanada ma obniżyć cła na samochody elektryczne importowane z Chin, zaś Państwo Środa – na olej canoa z Kanady. Chiny są największym – po USA – partnerem handlowym Kanady.
Początkowo Trump przychylnie wyrażał się o kanadyjsko-chińskiej umowie. „Jeśli można zawrzeć umowę z Chinami, powinno się to zrobić” powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu 16 stycznia 2026.
Jednak napięcie między USA a Kanadą nasiliły się w ostatnich dniach.
Przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, premier Carney wezwał inne państwa, by uznanały, że oparty na zasadach globalny porządek dobiegł końca. Wskazał Kanadę jako przykład tego, jak „średnie mocarstwa” mogą działać wspólnie, by nie paść ofiarą amerykańskiej hegemonii. „Jeśli nie jesteś przy stole, jesteś w menu” – mówił. A jego przemówienie przyjęto owacją na stojąco.
W OKO.press opublikowaliśmy je w całości:
W odpowiedzi Trump stwierdził, że Kanada „żyje dzięki Stanom Zjednoczonym”. Wycofał też zaproszenie dla Kanady do Rady Pokoju.
W sobotę Trump zasugerował, że Chiny próbowałyby wykorzystywać Kanadę do omijania amerykańskich ceł.
„Jeśli gubernator Carney uważa, że uczyni z Kanady «port przeładunkowy», przez który Chiny będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w poważnym błędzie” – stwierdził Trump. Nazwał Caneya nie premierem, lecz gubernatorem, co jest nawiązaniem do wcześniejszych wypowiedzi Trumpa, który wyrażał chęć uczynienia z Kanady 51. stanu USA.
Trump napisał również: „Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje świat, jest przejęcie Kanady przez Chiny. To się NIE wydarzy, nawet się do tego nie zbliży!”
Przemówienie premiera Kanady analizował w OKO.press prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk:
„Przemówienie to wyróżnia brak hipokryzji (...).
Carney w przemówieniu przekonywał, że uznanie końca starego porządku nie oznacza akceptacji nowego ładu. Państwa średniej wielkości nie są oczywiście w stanie przeciwstawić się w pojedynkę mocarstwowej polityce neoimperialnych Stanów Zjednoczonych. Nie są jednak również skazane na „lizanie butów” ich prezydentowi (to stwierdzenie użyte przez jednego z dyplomatów francuskich). Nawet najsilniejszy osiłek w klasie nie dysponuje nieograniczoną siłą. Istotnym źródłem jego siły jest bezsiła reszty, wynikająca głównie z niezdolności do współpracy i działania razem.
Podobnie może i powinno być w polityce międzynarodowej. Pytanie więc, dlaczego ciągle państwa średniej wielkości, dlaczego Unia Europejska powstała jako platforma do łączenia zasobów i siły państw członkowskich – nie potrafią się pozbierać? To pytanie zadał Wołodymyr Zełenski występujący później niż Carney. I to jest oczywiście pytanie dziś zasadnicze – jak uczynić Europę silną ponownie lub raczej: jak ponownie uwierzyć w jej siłę, by była w stanie przeciwstawiać się sile mocarstw mających pokusę odbudowy imperialnego porządku świata?”
Hasło tegorocznego finału to „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na dofinansowanie dziecięcych oddziałów gastroenterologicznych i zakup nowoczesnego sprzętu.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dopiero zaczęła grać, a na liczniku już jest ponad 40 mln zł. To kwota deklarowana, która została zebrana m.in. w aukcjach internetowych i przez eskarbonki. Na ulicach w całej Polsce można spotkać wolontariuszy z tradycyjnymi puszkami – liczenie zebranych pieniędzy będzie trwało w sztabach do późnej nocy. Jutro – w poniedziałek 26 stycznia – poznamy kwotę deklarowaną, którą zakończył się finał. Aukcje będą jednak trwały znacznie dłużej, eskarbonki również pozostaną aktywne, dlatego ostateczna suma zostanie podana – tradycyjnie – w marcu.
„Australia już zagrała, na Bali także już był Finał, w Delhi w Indiach również. W Waszyngtonie była burza śnieżna, sztab chciał odwołać Finał, ale później jednak zrobili licytację, czyli też z nami zagrali” – mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak podczas rozpoczęcia finału. „Życzmy sobie wszyscy tutaj w Polsce, a także na całym świecie, gdzie tylko gramy – a jest z nami aż 1681 sztabów – aby ten dzień był bardzo ciepły, bez względu na to jaka będzie pogoda nad nami” – witał wolontariuszy i wszystkich przyjaciół Orkiestry.
W sumie kwestuje ponad 120 tys. wolontariuszy w Polsce i 24 innych krajach.
OKO.press gra z WOŚP! Na aukcje wystawiliśmy wyjątkowe grafiki Igi Kucharskiej i Mateusza Mirysa, które znają Państwo z okładek naszych tekstów.
Iga proponuje grafikę, która była okładką tekstu Michała Roleckiego „Słowianie i Słowianki. Tutejsi czy migranci?”:
Można ją wylicytować TUTAJ.
Mateusz wybrał grafikę, która była okładką tekstu „Matko, udowodnij ZUS-owi, że nie jesteś oszustką” Adriany Hochmańskiej:
Można ją wylicytować TUTAJ.
„Gastroenterologia dziecięca w Polsce to specjalizacja, która zmaga się z wieloma wyzwaniami – zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób układu pokarmowego. Problemem jest i rosnąca liczba pacjentów, i konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego” – pisał WOŚP po ogłoszeniu celu tegorocznej zbiórki. Wszystkie pieniądze z Orkiestry zostaną przeznaczone na doposażenie dziecięcych oddziałów gastroenterologicznych.
WOŚP chce kupić m.in.:
Kolejna ofiara agentów federalnych w Minneapolis (Minnesota) to 37-letni pielęgniarz pracujący w szpitalu dla weteranów. Nagrania ze zdarzenia, które obiegły internet, wskazują, że mężczyzna nie miał w ręku broni. Został najpierw powalony na ziemię, potem zastrzelony
24 stycznia 2026 r. w Minneapolis w stanie Minnesota, niecałe trzy tygodnie po tragicznej śmierci Renée Good, agenci ICE (Immigration and Customs Enforcement) lub straży granicznej zastrzelili kolejną osobę. To 37-letni Alex Pretti, pielęgniarz pracujący w szpitalu dla weteranów w Minneapolis.
Początkowo administracja Trumpa próbowała opisać Prettiego jako niebezpiecznego terrorystę z bronią, jednak dość szybko w internecie ukazały się nagrania z tego wydarzenia. Nie widać na nich by Pretti groził komukolwiek bronią. Widać natomiast, jak próbuje osłonić przed gazem pieprzowym kobietę, którą atakują agenci ICE i straży granicznej. Zostaje powalony na ziemię przez kilku z nich, jest brutalnie bity, następnie zastrzelony. Jak donosi The New York Times, do leżącego mężczyzny oddano co najmniej 10 strzałów. Pretti miał pozwolenie na broń i najprawdopodobniej posiadał ją w momencie zdarzenia, jednak z nagrań nie wynika, by wyjął ją w trakcie incydentu. Broń najprawdopodobniej znaleźli agenci ICE w momencie powalania Prettiego na ziemię.
Władze federalne (administracja Donalda Trumpa) twierdziły, że zabity mężczyzna chciał dokonac „masakry” i zaatakował agentów ICE. Z nagrania wynika, że to nieprawda.
Ze strony władz stanowych, które chciały wszcząć śledztwo pojawiły się oskarżenia, że władze federalne zabrały z miejsca zdarzenia dowody i nie wpuściły na to miejsce śledczych stanowych. Sędzia okręgowy wydał władzom federalnym zakaz niszczenia lub zmieniania jakichkolwiek dowodów związanych z zabójstwem.
Prawnicy z Minnesoty zaapelowali do sędziego federalnego o tymczasowe zablokowanie działań ICE. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 26 stycznia 2026 r.
Od kilku tygodni w Minneapolis trwają protesty związane z brutalnymi działaniami agentów ICE, którzy śledzą i aresztują migrantów w USA. Podczas jednego z takich protestów, 7 stycznia 2026 r., agent ICE zabił 37-letnią Renée Good. Od tej pory protesty przybrały na sile. Mieszkańcy Minneapolis zebrali się też 24 stycznia, żeby protestować po smierci Prettiego. Donald Trump wysłał do miasta Gwardę Narodową.
Przeczytaj także: