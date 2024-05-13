Prawa autorskie: 28.09.2026 Kielce , ul. Stefana Zeromskiego 12 , Filharmonia Swietokrzyska . Prezes Prawa i Sprawiedliwosci Jaroslaw Kaczynski podczas konferencji prasowej nt. "Sprzeciw Prawa i Sprawiedliwosci wobec wygaszenia programu Polska Wschodnia oraz planowanego ograniczenia srodkow dla wojewodztwa swietokrzyskiego w Planie Partnerstwa Krajowego i Regionalnego na lata 2028-2034". Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl 28.09.2026 Kielce , ...

Kaczyński: Polska Tuska jak putinowska Rosja Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Trzeba robić wszystko, żeby ten stan mobilizacji, który tak pięknie został pokazany przez Marsz Niepodległości, był coraz wyższy” – apeluje Kaczyński

Co się wydarzyło

W poniedziałek 16 listopada 2026 na profilu Jarosława Kaczyńskiego na platformie X pojawiło się wideo, w którym prezes PiS apeluje do „obozu patriotycznego” o zjednoczenie. To nagranie jest politycznie istotne, bo nawołując do zjednoczenia, Kaczyński nikogo po prawej stronie nie wyklucza — nawet Grzegorza Brauna.

Polityczny konkret, czyli apel o zjednoczenie, to ostatnie zdania wypowiedzi Kaczyńskiego. Wcześniej prezes PiS przez kilka minut rysuje szeroki kontekst, który miałby uzasadniać taki ruch. Zjednoczenie oznacza bowiem, że na pokład Kaczyńskiego wróci nie tylko Mateusz Morawiecki ze swoim Rozwojem Plus, ale również: że znajdzie się na nim Korona Grzegorza Brauna.

Kaczyński przekonuje, że sytuacja w Polsce jest wyjątkowa, niemal tak zła, jak w putinowskiej Rosji.

„Zajmowanie Trybunału Konstytucyjnego siłą to jest nic innego, jak coś, co nie zdarzyło się w skali globalnej, to jest element w skali światowej, to jest po prostu niebywałe złamanie Konstytucji. Teraz mamy atak na telewizję Republika, no i tutaj już kłania się Putin, bo tam w Rosji (...) też jeszcze niezależne telewizje były”.

Według Kaczyńskiego „to jest droga do całkowitej likwidacji demokracji, wolności słowa, do stworzenia systemu raczej jednopartyjnego. Chociaż prawdopodobnie, tak jak to w dzisiejszych autorytaryzmach bardzo często bywa, pewne pozory będą zachowane. No przecież w Rosji też jest opozycja, to są partie, które nie uczestniczą we władzy i formalnie są opozycją”.

Polacy muszą to powstrzymać — nawołuje Kaczyński. A jako wzór mobilizacji wskazuje Marsz Niepodległości. „Trzeba robić wszystko, żeby ten stan mobilizacji, który tak pięknie został pokazany przez Marsz Niepodległości, był coraz wyższy. By było wiadomo, że w tym dniu ostatecznej, w dniu wyborów albo wtedy, kiedy tych wyborów nie będzie, bo władza nie będzie chciała do nich dopuścić”.

Kaczyński konkluduje: „Ta mobilizacja była tak potężna, że można było powiedzieć, że władza po prostu musi, a wszędzie, z całą pewnością przegra. No, chyba żeby ci, którzy prawicę rozbijają, byli górą. Mam nadzieję, że i oni przegrają, i prawica po prostu, obóz patriotyczny zwycięży, bo jeśli będzie zjednoczony, to na pewno zwycięży”.

Jaki jest kontekst

Słowa Kaczyńskiego należy odczytywać jako przygotowywanie gruntu pod jedną listę opozycji do Sejmu. Od Morawieckiego po Brauna, z PiS-em i Konfederacją po środku.