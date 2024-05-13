Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Koniec zabawy w kotka i myszkę. Grzegorz Braun usłyszał sześć zarzutów Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Wrocławska prokuratura w poniedziałek 26 października postawiła Grzegorzowi Braunowi sześć zarzutów. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w Oleśnicy, gdy Braun wtargnął do szpitala i próbował dokonać „obywatelskiego zatrzymania” lekarki Gizeli Jagielskiej. Pozostałe m.in. zgaszenia świecy chanukowej w Sejmie

Co się wydarzyło?

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu pięciokrotnie wzywała Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej, by postawić mu zarzuty, a Braun na wezwania się nie stawiał albo wręcz robił w tego wydarzenia medialny cyrk: a to opuszczał gabinet prokuratora w trakcie czynności i jeszcze przed odczytaniem zarzutów, a to nie wracał po zarządzonej przerwie, a to składał wnioski o wyłączenie prokuratora ze sprawy.

W końcu, w poniedziałek 26 października, polityk się stawił i przy szóstej próbie zarzuty w końcu usłyszał. Czego dotyczą?

Przede wszystkim wydarzeń z kwietnia 2015 roku w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. Braun wtargnął z grupą kilkudziesięciu osób do szpitala i chciał dokonać „zatrzymania obywatelskiego” ginekolożki Gizeli Jagielskiej.

Grzegorz Braun usłyszał również zarzut publicznego nawoływania 14 grudnia 2023 roku za pośrednictwem internetu do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz do popełnienia występku przeszkadzania aktom religijnym oraz obrazy uczuć religijnych.

Chodzi o użycie gaśnicy do zgaszenia świecy chanukowej w Sejmie, a potem zachęcania w internecie innych osób do podejmowania podobnych zachowań. Braun określił też Chanukę jako "przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików”.

Ostatnia sprawa, której dotyczą postawione w poniedziałek zarzuty, to zniszczenie plakatów na rynku w Opolu 18 marca 2025 roku na szkodę stowarzyszenia Tęczowe Opole.

Jaki jest kontekst?

Grzegorz Braun po wyjściu z wrocławskiej prokuratury w poniedziałek potwierdził, że został przesłuchany i usłyszał zarzuty, przy czym dodał, że „zarzuca mu się występowanie w obronie życia”.

Polityk odmówił składania wyjaśnień przed prokuratorem podobnie jak odmówił podpisania podpisania postanowienia o przedstawieniu zarzutów i protokołu przesłuchania.

Dodajmy, że Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi już 13 listopada 2025 roku.