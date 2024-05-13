Prawa autorskie: ARLINGTON, VIRGINIA - NOVEMBER 10: U.S. Secretary of War Pete Hegseth greets Polish Deputy Prime Minister and Minister of Defense W?adys?aw Kosiniak-Kamysz (L) during an Honor Cordon at the Pentagon on November 10, 2026 in Arlington, Virginia. Earlier this year, Hegseth canceled a routine rotation of 4,000 U.S. troops to Poland after President Donald Trump expressed anger with European allies for their failure to assist with the Iran war. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ARLINGTON, VIRGINIA ...

Kosiniak-Kamysz spotkał się z Hegsethem. „Jest zgoda Pentagonu” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „To jest kluczowa umowa” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz o dokumencie dotyczącym polsko-amerykańskiej współpracy, jaki podpisał w Waszyngtonie z Petem Hegsethem. Minister twierdzi, że jest coraz bliżej decyzji o stałej bazie amerykańskiej w Polsce

Co się wydarzyło

We wtorek 10 listopada 2026 wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem.

„Dzisiaj podpisujemy deklarację intencji dotyczącą wzmocnienia naszej współpracy przemysłowej w systemie obronnym” – oświadczył Kosiniak-Kamysz. „Będziemy to realizować w naszych kolejnych projektach. Nasze wspólne inwestycje przekładają się na znaczące wzmocnienie potencjału obronnego, a także praktyczne wdrożenie teorii zwycięstwa SACEUR-a” – powiedział polski minister obrony, nawiązując do doktryny obronnej NATO naczelnego dowódcy sił sojuszu w Europie generała Alexusa Grynkewicha.

Treść deklaracji miała negocjować towarzysząca wicepremierowi wiceministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

„Porozumienie z USA w tym kształcie mają tylko Niemcy. Wynika to z tego, że Amerykanie bardzo niechętnie dzielą się szczegółami swojej technologii i produkcji” – pisze Onet.

Jaki jest kontekst

Najważniejszym z polskiego punktu widzenia tematem spotkania Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem była stała amerykańska baza w Polsce.

„Sekretarz Hegseth odpowiedział, że w tej sprawie wszystko idzie w dobrym kierunku. Odczytujemy to jako zielone światło. Decyzja finalna będzie podjęta w Białym Domu i zapadnie na początku grudnia” – poinformował dziennikarzy polski wicepremier.

O tym, że zbliża się ostateczna decyzja w sprawie amerykańskiej, bazy polscy ministrowie donoszą od września 2026. 17 września prezydent Donald Trump poinformował o „znaczących postępach” w sprawie amerykańskiej bazy. Od tego czasu w wypowiedziach polskich oficjeli grudzień pojawia się jako daty, gdy ma zapaść ostateczna decyzja.

Pierwotnie spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale wówczas na prośbę strony amerykańskiej je odwołano. Prawdopodobnie z powodu odbywającej się wtedy w USA wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga.