Prawa autorskie: 24.06.2026 Warszawa , ul. Klonowa 1 , Ministerstwo Obrony Narodowej . Minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz podzcas konferencji prasowej z ministrem obrony Republiki Czeskiej Jaromirem Zuna . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl 24.06.2026 Warszawa ...

Kosiniak-Kamysz spotkał się z Trumpem. Pomógł polityk PiS Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Rozmowa trwała kilkadziesiąt minut. Odbyła się w marcu

Co się wydarzyło

Minister obrony potwierdził w piątek 2 października 2026, że rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zorganizować spotkanie pomógł Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości.

Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się na ten temat podczas spotkania z dziennikarzami w Krakowie. Do rozmowy polskiego wicepremiera z prezydentem USA doszło 2 marca 2026. Donald Trump wręczył wówczas pośmiertnie Medal Honoru starszemu sierżantowi Michaelowi Ollisowi z US Army. W 2013 roku w Afganistanie żołnierz osłonił własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

„Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trumpem i później (…) tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję” – powiedział szef MON.

Czego dotyczyła rozmowa? O tym mówił Adam Bielan w radiu RMF FM.

„Stan rozmów, stan negocjacji wówczas pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie umieszczenia w Polsce stałej bazy amerykańskiej był patowy, te negocjacje w zasadzie w ogóle się nie poruszały do przodu. Przypomnę, że o tym rozmawiali prezydenci 3 września ubiegłego roku. My po wielu miesiącach dowiedzieliśmy się, że te negocjacje praktycznie w ogóle nie posuwały się do przodu i ta rozmowa prezydenta Trumpa z premierem Kosiniakiem-Kamyszem służyła temu, żeby te negocjacje odblokować”.

Jaki jest kontekst

Informacja pojawiła się po tym, gdy Adam Bielan zareagował na zarzuty, jakoby miał się przyczynić do odwołania spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Zasugerował to wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec (PSL). Bielan odpowiedział na platformie X, że wręcz przeciwnie: pomógł zorganizować spotkanie szefa MON „i to z politykiem duuużo ważniejszym niż sekretarz wojny Hegseth”.

Kontakty Adama Bielana w amerykańskiej administracji są powszechnie znane. Sam Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pomogła Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego.

Informacja o spotkaniu przedstawiciela rządu Donalda Tuska z prezydentem USA jest o tyle istotna, że Nawrocki i jego otoczenie utrzymują, że tylko oni mają (dobre) kontakty z administracją Donalda Trumpa. Okazuje się, że z prezydentem USA spotyka się nie tylko polski prezydent. Jednocześnie informacja ta wyszła od Adama Bielana, co pozwala opozycji mówić: bez naszego udziału do takich rozmów by nie dochodziło.

Jak mówi Bielan, spotkanie miało przełamać impas w sprawie rozmów o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. Na stworzeniu tej bazy zależy zarówno rządowi, jak i prezydentowi Nawrockiemu. Przy czym kwestie organizacyjne, logistyczne leżą po stronie ministerstwa obrony.

W marcu 2026 w Polsce trwała debata na temat unijnego programu SAFE. Ustawę wprowadzającą SAFE Karol Nawrocki zawetował 12 marca 2026. Pod koniec miesiąca wystąpił na konferencji CPAC w Teksasie.

Ostatnio politycy strony rządowej donosili o postępach w sprawie organizacji amerykańskiej bazy, rozmowy miałyby już dotyczyć wyłącznie kwestii technicznych. Jednocześnie wiceminister obrony poinformował o podpisaniu z firmą GE Aerospace umowy dotyczącej serwisowania silników w ramach programu zakupu śmigłowców Apache AH-64. W podpisaniu umowy brał udział ambasador USA Tom Rose.