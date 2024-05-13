Prawa autorskie: Fot. Jeff PACHOUD / AFP Fot. Jeff PACHOUD / ...

Masowe protesty we Francji. „Pod koniec miesiąca nie mam już nic” Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Uczniowie protestują przeciwko „żałosnym wydatkom na edukację”. Dorośli przeciwko rosnącym kosztom życia. W Marsylii grupa osób wdarła się dziś do budynku magistratu, krzycząc, że zdobywa Bastylię. „Nie możemy tego dłużej znieść, dusimy się” – mówią Francuzi

Co się wydarzyło

We Francji trwają protesty przeciwko złym warunkom w edukacji oraz rosnącym cenom i kosztom życia. 17 października do manifestujących od miesiąca uczniów i studentów dołączyli reaktywowany ruch Żółtych Kamizelek, działacze związków zawodowych, a nawet rolnicy. W całym kraju zaplanowano dziś ponad 600 akcji protestacyjnych i 90 dużych marszów.

W Paryżu ze względów bezpieczeństwa operator zamknął dziś 25 stacji metra. Na Placa de la Republique, jeszcze zanim rozpoczęły się oficjalne protesty, manifestujący starli się z policją. Tłum zaczął wznosić barykady, a w kierunku funkcjonariuszy poleciały m.in. petardy. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego. Do podobnych interwencji doszło też w Lyonie.

Za to w Marsylii protestujący wdarli się na chwilę do ratusza. Jak relacjonuje AFP, zamaskowana grupka osób staranowała drzwi wejściowe do budynku i zastawiła je policyjnymi barierami bezpieczeństwa. Kilku z nich weszło do środka, a jedna z osób namalowała sprayem na ścianie anarchistyczny symbol „A”. „Zdobywamy Bastylię” – krzyczał inny z demonstrantów, nawiązując do wydarzeń z czasów rewolucji francuskiej 1789 r., gdy tłum przypuścił szturm na więzienie ancien régime’u. Celem ataków był też lokalny komisariat policji. „Jesteśmy tu, aby zaprotestować przeciwko żałosnym wydatkom przeznaczanym na edukację i przeciwko brutalności policji” – powiedziała AFP Aude, jedna z uczennic biorących udział w manifestacji.

Protesty nie są tylko domeną największych miast. W 13-tysięcznym Gueret na ulice wyszło ponad 300 osób. Wśród nic Franck, urzędnik po czterdziestce. "Po koniec miesiąca nie mam już nic. Ceny rosną, ale płace nie” – mówił dziennikarzom. „Nie możemy tego dłużej znieść, dusimy się” – dodał.

Christophe, 47-letni cieśla i były uczestnik protestów Żółtych Kamizelek, wyszedł dziś na ulice Rennes, bo oburza go brutalność policji wobec nastolatków. „Doszliśmy do punktu, w którym represje są wymierzone w nasze własne dzieci” – powiedział agencji AFP.

Jaki jest kontekst

Protesty uczniów we Francji trwają od drugiej połowy września. Rozpoczęli je licealiści w Créteil, barykadując się 21 września w budynku szkoły. „W ciągu niespełna dwóch tygodni z lokalnego buntu przeciwko brakom kadrowym, przepełnionym klasom i fatalnemu stanowi technicznego niektórych placówek powstał największy od dekad ogólnokrajowy ruch protestacyjny francuskich licealistów” – pisał na łamach OKO.press Artur Troost.

Młodzi domagają się m.in. zwiększenia nakładów na edukację, zastępstw za nieobecnych nauczycieli (w ponad połowie publicznych szkół brakuje co najmniej jednego nauczyciela), remontów szkół i poprawy warunków nauki. W podparyskim Seine-Saint-Denis po korytarzach biegają karaluchy i szczury, brakuje podstawowego wyposażenia. Młodzi uczniowie protestują również przeciwko przeciążeniu zajęciami i presji związanej z Parcoursup, czyli francuskim systemem rekrutacji na studia.

Protesty eskalują i zmieniają się w szerszy ruch sprzeciwu wobec rosnących cen i kosztów życia, cięć budżetowych, pogorszeniu jakości usług publicznych.

W kwietniu 2027 we Francji mają odbyć się wybory prezydenckie. Kampania wyborcza już właściwie się rozpoczęła. W sondażach prowadzi obecnie Marine Le Pen, a na drugim miejscu plasuje się Édouard Philippe, były premier i lider centroprawicowej partii Horizons. Trzeci jest Jean-Luc Mélenchon, lider LFI.