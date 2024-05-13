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Rosjanie zniszczyli dom, zabijając dwie kobiety uwięzione pod gruzami. Trzyletnie dziecko straciło rodzinę.
W wyniku rosyjskiego ataku rankiem 26 września w domu na Zaporożu wybuchł pożar.
„Ratownicy usuwali gruzy, pod którymi uwięzione były dwie osoby. Początkowo odnaleziono jedno ciało, a później pod gruzami znaleziono drugą kobietę. Nie udało się ich uratować.
Kobiety miały na imię Ludmyła i Wasylina. Zaporoska Administracja Wojskowa poinformowała, że w wyniku ataku trzyletni chłopiec Artem stracił matkę i babcię” – pisze „Ukraińska Pravda”.
Nocą i rankiem 26 września 2026 Rosja nocą ostrzelała różne regiony Ukrainy. W obwodzie odeskim uszkodzone zostały trzy ciężarówki, a trzy osoby zostały ranne. Na Zaporożu, poza budynkami mieszkalnymi, Rosjanie zniszczyli też targowisko.
„Czternaście osób zostało rannych w rosyjskich atakach tylko zeszłej nocy. Było wiele uderzeń w domy mieszkalne w Kijowie, Zaporożu oraz w obwodach odeskim, sumskim i charkowskim. Niestety, dwie osoby zginęły w Zaporożu” – poinformował na platformie X prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie uszkodzili infrastrukturę cywilną: „przedszkole w Kijowie, liceum w obwodzie kijowskim, uniwersytet w Charkowie oraz infrastrukturę energetyczna w obwodach połtawskim, mikołajowskim i winnickim” – przekazał Zełenski.
Jednocześnie w nocy 26 września 2026 siły ukraińskie zaatakowały rosyjską rafinerię ropy naftowej Ilski w Kraju Krasnodarskim – poinformował Sztab Generalny Ukrainy.
Atak na rafinerię ropy naftowej, znajdującą się około 400 kilometrów od miejsca, z którego wystrzelono ukraińskie, drony przeprowadziło 1. Oddzielne Centrum Sił Systemów Bezzałogowych i 414. Brygada Systemów Bezzałogowych, znana jako „Ptaki Madyara”.
Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratiew potwierdził, że drony zaatakowały rejon siewierski, gdzie znajduje się rafineria. Dodał, że zginęły osoby, a jedna została poważnie ranna – podaje portal „Kyiv Independent”.
Jak zauważa brytyjski „Guardian”, „Rosja otworzyła nowy front w swojej kampanii przeciwko Ukrainie, uderzając w tym tygodniu w kilka centrów danych i dostawców internetu w Kijowie, najwyraźniej próbując osłabić cyfrowe zaplecze gospodarki”.
Po atakach w środę i czwartek aż 100 000 gospodarstw domowych w Kijowie i okolicznym regionie tymczasowo straciło dostęp do internetu. „W piątek kolejny atak dronów w centralnej części Kijowa uderzył w biura firmy Datagroup, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na Ukrainie, zabijając cztery osoby” – donosi brytyjski dziennik.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał na platformie X: „Rosja zaatakowała główne ukraińskie centra danych, dążąc do zakłócenia przepływu informacji”.
W środę podpalona została stacja satelitarna Starlink w Woli Krobowskiej. Polska Prokuratura Krajowa uznała to za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu i wszczęła w tej sprawie śledztwo.
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