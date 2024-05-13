Prawa autorskie: Rescuers search the debris of a damaged house after an air attack in Zaporizhzhia on September 26, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Darya NAZAROVA / AFP) Rescuers search the ...

Matka i babcia zginęły w rosyjskim ataku na Zaporożu. Płonie rosyjska rafineria Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Rosjanie zniszczyli dom, zabijając dwie kobiety uwięzione pod gruzami. Trzyletnie dziecko straciło rodzinę.

Co się wydarzyło

W wyniku rosyjskiego ataku rankiem 26 września w domu na Zaporożu wybuchł pożar.

„Ratownicy usuwali gruzy, pod którymi uwięzione były dwie osoby. Początkowo odnaleziono jedno ciało, a później pod gruzami znaleziono drugą kobietę. Nie udało się ich uratować.

Kobiety miały na imię Ludmyła i Wasylina. Zaporoska Administracja Wojskowa poinformowała, że ​​w wyniku ataku trzyletni chłopiec Artem stracił matkę i babcię” – pisze „Ukraińska Pravda”.

Nocą i rankiem 26 września 2026 Rosja nocą ostrzelała różne regiony Ukrainy. W obwodzie odeskim uszkodzone zostały trzy ciężarówki, a trzy osoby zostały ranne. Na Zaporożu, poza budynkami mieszkalnymi, Rosjanie zniszczyli też targowisko.

„Czternaście osób zostało rannych w rosyjskich atakach tylko zeszłej nocy. Było wiele uderzeń w domy mieszkalne w Kijowie, Zaporożu oraz w obwodach odeskim, sumskim i charkowskim. Niestety, dwie osoby zginęły w Zaporożu” – poinformował na platformie X prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie uszkodzili infrastrukturę cywilną: „przedszkole w Kijowie, liceum w obwodzie kijowskim, uniwersytet w Charkowie oraz infrastrukturę energetyczna w obwodach połtawskim, mikołajowskim i winnickim” – przekazał Zełenski.

Jednocześnie w nocy 26 września 2026 siły ukraińskie zaatakowały rosyjską rafinerię ropy naftowej Ilski w Kraju Krasnodarskim – poinformował Sztab Generalny Ukrainy.

Atak na rafinerię ropy naftowej, znajdującą się około 400 kilometrów od miejsca, z którego wystrzelono ukraińskie, drony przeprowadziło 1. Oddzielne Centrum Sił Systemów Bezzałogowych i 414. Brygada Systemów Bezzałogowych, znana jako „Ptaki Madyara”.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratiew potwierdził, że drony zaatakowały rejon siewierski, gdzie znajduje się rafineria. Dodał, że zginęły osoby, a jedna została poważnie ranna – podaje portal „Kyiv Independent”.

Jaki jest kontekst

Jak zauważa brytyjski „Guardian”, „Rosja otworzyła nowy front w swojej kampanii przeciwko Ukrainie, uderzając w tym tygodniu w kilka centrów danych i dostawców internetu w Kijowie, najwyraźniej próbując osłabić cyfrowe zaplecze gospodarki”.

Po atakach w środę i czwartek aż 100 000 gospodarstw domowych w Kijowie i okolicznym regionie tymczasowo straciło dostęp do internetu. „W piątek kolejny atak dronów w centralnej części Kijowa uderzył w biura firmy Datagroup, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na Ukrainie, zabijając cztery osoby” – donosi brytyjski dziennik.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał na platformie X: „Rosja zaatakowała główne ukraińskie centra danych, dążąc do zakłócenia przepływu informacji”.

W środę podpalona została stacja satelitarna Starlink w Woli Krobowskiej. Polska Prokuratura Krajowa uznała to za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu i wszczęła w tej sprawie śledztwo.