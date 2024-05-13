Prawa autorskie: 19.03.2026 Szczecin , ul. Stoislawa . Biuro Poselskie Posla PSL na Sejm RP Jaroslawa Rzepy . Wiceminister spraw zagranicznych Wladyslaw Teofil Bartoszewski podczas briefingu prasowego . Omawiane tematy : rozwoj w infrastrukture na terenie Pomorza Zachodniego , program SAFE i wsparcie dla modernizacji sil zbrojnych RP , zagadnienia w ramach cyklu spotkan " Porozmawiajmy o Polsce " . Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl 19.03.2026 Szczecin ...

Miał przywłaszczyć sobie miliony. Wiceszef MSZ usłyszał zarzuty Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL, usłyszał zarzuty przywłaszczenia wielomilionowego majątku oraz jego ukrywania

Co się wydarzyło

Dziennikarz radia RMF FM Tomasz Skory ustalił, że urzędujący wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski „usłyszał zarzuty, zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia”.

Jak przekazał reporterowi RMF FM rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Bartoszewski miał sprzeniewierzyć milion funtów, 400 tysięcy euro i prawie 7 milionów złotych. Tymi środkami miał zarządzać w imieniu mieszkającego w Wielkiej Brytanii mecenasa sztuki Andrzeja Ciechanowieckiego. Jednak część pieniędzy poseł i wiceminister miał przeznaczyć na własne potrzeby. Za część środków kupił mieszkania, które sprzedał, a pieniędzy nie oddał Ciechanowieckiemu.

„Drugi zarzut dotyczy tego, że przewidując wyrok nakazujący zwrot przywłaszczonych środków, Bartoszewski wyzbył się oficjalnie posiadanego majątku, między innymi 600-metrowego, wartego 5 milionów dworku w Chajętach” – podaje RMF FM.

Jaki jest kontekst

„Na razie sprawa jest w toku, z tego, co wiem. Z tego, co wiem, są też jakieś nowe okoliczności, które zostały przedstawione prokuratorowi, ale szczegółów nie znam, więc poczekajmy na rozwój wydarzeń. Tutaj trzeba się zachować powściągliwie” – skomentował Jakub Stefaniak z PSL, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. „Tu nikt nikogo nie zamierza ukrywać ani kryć, ale dajmy czas na wyjaśnienie tej sprawy – dodał.

Do sprawy nie odniosły się na razie władze PSL, w tym prezes partii, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Teofil Bartoszewski po raz drugi został posłem, startując w 2023 roku z okręgu warszawskiego z listy Trzeciej Drogi.