Prawa autorskie: 21.10.2026 Wroclaw. ul. Osobowicka 59. Cmentarz Osobowicki. Prezydent Polski Karol Nawrocki wzial udzial w uroczystosciach pogrzebowych 49 ofiar rezimu komunistycznego . Upamietnieni zostali zolnierze oraz dzialacze polskiego podziemia niepodleglosciowego . Wydarzenie to stanowilo oddanie holdu bohaterom , ktorzy oddali zycie za wolna Polske . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 21.10.2026 Wroclaw. ...

Minister prezydencki ogłasza rozpoczęcie prac nad zmianą konstytucji Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Mamy perspektywę konkretnych , rzeczowych dalszych działań” – oświadczył po spotkaniu u Karola Nawrockiego szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki

Co się wydarzyło

W poniedziałek 16 listopada 2026 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nieobecnego Karola Nawrockiego zastępował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus i koła senackiego Nowa Polska-Centrum. Nie przyszli politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

„Sukcesem niewątpliwie jest to, że to spotkanie się odbyło, że siadły różne środowiska polityczne przy jednym stole. Mówię tutaj o środowiskach opozycyjnych, konserwatywnych, prawicowych, ale były także dwa kluby, które dzisiaj tworzą koalicję rządzącą. Mam tu na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050” – oświadczył po spotkaniu Zbigniew Bogucki.

Prezydencki minister stwierdził, że mimo nieobecności KO i Lewicy, na sali „była już większość bezwzględna do tego, żeby podejmować działania o charakterze ustawowym”.

„Wszystkie kluby i koła, które były na tym spotkaniu, zgodziły się po dłuższej dyskusji, że należy nad zmianą konstytucji w zakresie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, pracować tu i teraz. Myślę, że to jest niezwykle silne przesłanie do tych, których dzisiaj nie było, czyli ludzi związanych bezpośrednio z premierem Tuskiem” — podsumował spotkanie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

„Prezydent jest otwarty, żeby szukać szerokiego porozumienia” – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Relacjonując spotkanie, Bogucki podkreślał, że „nikt i to też sukces, od tego stołu nie wstał, nikt tych rozmów nie zerwał. Wszyscy umówili się, że spotykamy się za dwa dni w Kancelarii prezydenta po to, żeby po pracach, które zostaną wykonane w kancelarii, przedstawić taki zrębowy projekt, aby rozmawiać już nad jednym projektem, a nie nad kilkoma”.

We wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta ma przedstawić projekt łączący propozycje, które padły na dzisiejszym spotkaniu. A w środę o godz. 17 politycy mają się spotkać po raz kolejny.

Jaki jest kontekst

Prezydent Karol Nawrocki próbuje przejąć inicjatywę po tym, jak zawieszony został dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Karol Nawrocki najpierw próbował zareagować siłą, wchodząc nocą do budynku Trybunału. Z tego najścia nic konkretnego nie wynikło.

Następnego dnia prezydent zwołał konsultacje, w których — podobnie jak dziś — nie wzięli udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przy czym politycy KO wydelegowali przedstawicieli, ale jak twierdzą, nie dostali odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta.

Spotkanie w sprawie zmiany konstytucji jest próbą wyjścia do przodu przez ośrodek prezydencki.

Zmianę konstytucji Prawo i Sprawiedliwość zapowiada od lat. Dołączył się do tych zapowiedzi Karol Nawrocki. Wkrótce po objęciu urzędu powołał prezydencką radę ds. zmiany konstytucji.

Wypowiedzi ministra Boguckiego pozwalają sądzić, że w ostatnim kryzysie wokół TK ośrodek prezydencki dostrzegł szansę, by zbudować szerszą koalicję na rzecz zmiany Konstytucji. Problem polega bowiem na tym, że PiS i Nawrocki mogą mówić o zmianie Konstytucji, jednak nie mają wystarczającej liczby głosów, by ją przeprowadzić. Do zmiany ustawy zasadniczej potrzeba 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie.

Słowa Boguckiego pokazują też, że ośrodek prezydencki próbuje wmanewrować PSL i Polskę 2050 w swoje plany, starając się jednocześnie podzielić koalicję rządzącą.