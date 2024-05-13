MON: Powstanie „rezerwa wysokiej gotowości”

Prawa autorskie: 04.07.2025 Warszawa , ulica Nowogrodzka 84 / 86 , siedziba partii Prawo i Sprawiedliwosc . Europoslowie PiS Patryk Jaki (2l), Tobiasz Bochenski (2p), Waldemar Buda (p) i Jacek Ozdoba (l) podczas konferencji prasowej ws. odwolania przewodniczacej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 04.07.2025 Warszawa ...

„Zmień nasze zdanie”. Debaty PiS na uczelniach ruszą w lutym Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Uczelnie się podzieliły: część odmawia politykom możliwości zorganizowania debat, część się zgadza.

Co się wydarzyło

Europoseł PiS Patryk Jaki ogłosił, że jeszcze w lutym partia rozpoczyna zapowiadaną wcześniej serię debat pod hasłem „Zmień nasze zdanie”. Pierwsza odbędzie się 24 lutego 2026 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Debaty zainicjowała część polityków PiS-u skupiona wokół Jacka Sasina. Ich głównymi organizatorami są Patryk Jaki (40 l.) i Tobiasz Bocheński (38 l.). W dyskusjach ma uczestniczyć też Przemysław Czarnek (48 l).

Rozwiń

Politycy PiS wystąpili z propozycją organizacji debat do kół naukowych na wszystkich polskich uczelniach. Według Patryka Jakiego studenci odpowiedzieli entuzjastycznie, jednak kiedy zwrócili się o zgodę do władz uczelni „te podzieliły się mniej więcej po połowie. Połowa zgodziła się od razu, połowa nie”. Jaki twierdzi, że większość uczelni się wycofała z powodu „telefonów od mainstreamowych mediów”.

„My jednak się nie poddaliśmy. Komercyjnie wynajmiemy więc na kampusach sale w klubach studenckich, a tam, gdzie również odmówiono – wynajmiemy powierzchnie na chodnikach miejskich” – pisze Jaki.

Decyzji nie ogłosił jeszcze Uniwersytet Warszawski.

Jaki jest kontekst

Na początku grudnia 2025 Jarosław Kaczyński ogłosił, że partia spróbuje powtórzyć akcję zastrzelonego we wrześniu Charliego Kirka. Amerykański aktywista jeździł po campusach pod hasłem „Prove me wrong” (Udowodnij, że się mylę). Jego działalność jest uznawana za jeden z powodów wzrostu poparcia dla Donalda Trumpa wśród młodych mężczyzn.

Pomysł PiS-u szczegółowo omawiały w jednym z odcinków „Programu Politycznego” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak.

PiS chce dzięki tej akcji zbudować poparcie w młodszych grupach wyborców i rywalizować o nich z Konfederacją.

Według ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (art. 52) „Członkowie wspólnoty uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni wymaga zgody rektora”.

Podobne zapisy są w statutach uniwersytetów. Na przykład statut Uniwersytetu Warszawskiego (art. 159) stanowi:

Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie i w budynkach Uniwersytetu na zasadach określonych w art. 52 Ustawy oraz w postanowieniach niniejszego paragrafu. W zgromadzeniu organizowanym na terenie lub w budynku Uniwersytetu mogą za zgodą Rektora uczestniczyć osoby zaproszone przez organizatora spoza wspólnoty Uniwersytetu.

We wszystkich tych zapisach mowa jest o tym, że zgromadzenia organizują osoby należące do wspólnoty uniwersytetu. Chodzi tu o promowanie oddolnej działalności studentów i pracowników naukowych.

Tymczasem akcja „Zmień nasze zdanie” to akcja konkretnej partii politycznej – ogłaszana przez jej czołowych polityków na konferencjach prasowych tej partii. Również jej tematyka została z góry określona przez polityków PiS: „Chcemy zachęcić ją do poważnej dyskusji o przyszłości naszej ojczyzny w UE oraz wobec globalnych wyzwań”.

Obecnie średnie sondażowe poparcie dla PiS to ok. 24 proc. O ponad 10 pkt proc. mniej niż w październiku 2023, gdy PiS oddawał władzę.