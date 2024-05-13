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Morawiecki przegrał. Nie będzie premiera Marka Jurka Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Sejm odrzucił konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Wniosek złożył klub Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, proponując na nowego premiera Marka Jurka. Za wnioskiem zagłosowało 200 posłów, 242 było przeciw. Sensacją byłoby, gdyby wniosek przeszedł

Co się wydarzyło?

Sejm odrzucił wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska w głosowaniu 17 listopada.

W głosowaniu udział wzięło 442 posłów. Za udzieleniem wotum nieufności opowiedziało się 200 parlamentarzystów, natomiast 242 było przeciw, podczas gdy do przyjęcia wniosku konieczne było uzyskanie co najmniej 231 głosów.

Wyniki głosowania były do przewidzenia, dlatego nie wzbudzało ono większych emocji.

Za odwołaniem rządu Donalda Tuska głosowali wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koła Demokracja.

Przeciw głosowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Centrum, Polski 2050 oraz Razem.

W głosowaniu nie wzięło udziału 1o posłów PiS, trzech posłów Konfederacji, dwoje posłów KO i po jednym z Centrum oraz Polski 2050.

Jaki jest kontekst?

Donald Tusk odniósł się do wyników głosowania w serwisie X. Napisał:

”242 do 200. I po co ci to było, Mateusz?”

W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie z kolei mówił:

„Mateusz Morawiecki bardzo chciałby się wybić na niepodległość, ale to chyba jeszcze nie dla niego te progi.”

Premier zauważył też, że podczas wystąpienia Mateusza Morawieckiego poprzedzającego głosowanie, na sali obrad była bardzo niska frekwencja.

„Przeżyłem wiele wotów nieufności i zaufania. Zawsze była pełna sala, bo to ważny moment. Po raz pierwszy w historii Polski widziałem przemawiającego byłego premiera, który uzasadnia wotum nieufności, a na sali są kompletne pustki, także w ławach opozycji” – podkreślił premier.