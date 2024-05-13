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Moskwa pod naporem dronów. Ogień 40 km od stolicy Rosji Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej W nocy z 5 na 6 października Ukraina przeprowadziła największy od dwóch lat atak dronowy na Moskwę i obwód moskiewski. Płomienie było widać już ok. 40 km od stolicy Rosji, uszkodzono największy w regionie magazyn ropy naftowej, zakłóceń w pracy doznały cztery lotniska

Co się wydarzyło?

W nocy z poniedziałku na wtorek w kierunku Moskwy poleciało 650 dronów – poinformował o tym sam mer Moskwy Siergiej Sobianin. Zmasowany atak trwał od 20:30 5 października do 05:00 6 października czasu moskiewskiego.

„Według rosyjskich mediów państwowych nocny atak był największym atakiem dronów, jaki miał miejsce w tym regionie w ciągu ostatnich dwóch lat" – pisze Dziennik „Kyiv Independent”.

Najpoważniejsze straty, jakie poniosła Rosja podczas tego ataku, to uszkodzenie Wołodarskiej Liniowej Stacji Produkcyjno-Ekspedycyjnej (LPDS) w obwodzie moskiewskim. Ukraińskie kanały monitorujące Telegram, powołując się na zdjęcia i nagrania naocznych świadków z Konstantynowa, położonego około 40 kilometrów od centrum Moskwy, piszą o płomieniach buchających z obiektu we Wołodarze.

Wiadomo, że chodzi o jeden z najwiekszych zakładów przetwarzających ropę naftową w obwodzie moskiewskim, który nie tylko wytwarza 3 miliony ton produktów naftowych rocznie. Jest to również kluczowy węzeł dostaw produktów naftowych do Moskwy i obwodu moskiewskiego. Dodatkowo sieć rurociągów łączy zakład we Wołodarze z głównymi lotniskami w obwodzie moskiewskim.

Lokalne władze nie informują jednak oficjalnie o pożarze w LPDS. Wiadomo jednak, że wczesnym rankiem 6 października nastąpiły ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk Wnukowo i Domodiedowo, a potem również na lotniskach Szeremietiewo i Żukowski.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow, cytowany przez portal Meduza, we wtorek 6 października rano poinformował, że w wyniku nocnego ataku dronów dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych. Dodatkowo uszkodzonych zostało czterdzieści siedem domów prywatnych w siedmiu gminach.

Jaki jest kontekst?

Siły ukraińskie starają się przenieść wojnę na terytorium Rosji. Ministerstwo Obrony Ukrainy 4 października poinformowało, że ponad 51 proc. rosyjskich rafinerii zostało wyłączonych z eksploatacji w wyniku ataków ze strony Ukrainy.

„Wywiad, analitycy Sztabu Generalnego oraz Ministerstwa Obrony ocenili skutki ostatnich dalekosiężnych ataków (..). Ponad połowa zdolności wroga została unieruchomiona – mówił wówczas ukraiński minister obrony Jewhen Chmara.

Ukraiński resort obrony zapowiedział dalsze inwestycje w drony dalekiego zasięgu. "W tym roku potroiliśmy zamówienia. A limit nie został wyczerpany” – podkreśliło ministerstwo.