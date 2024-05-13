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Nie żyje pasażerka pociągu Intercity, który wykoleił się na Mazowszu Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Premier Donald Tusk zapowiedział już „radykalne zaostrzenie przepisów”. Za to maszyniści szykują akcję protestacyjną.

Co się wydarzyło

Do wypadku doszło dziś około południa na linii kolejowej nr 22 w okolicach Wieniawy w powiecie przysuskim na Mazowszu. Pociąg PKP Intercity „Koziołek” z Lublina do Szczecina zderzył się z betoniarką.

Jak przekazał prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński, w wypadku zginęła jedna osoba. „To pasażerka pociągu. W szpitalu w stanie ciężkim jest kierowca ciężarówki i maszynista oraz jeszcze jedna pasażerka pociągu” – poinformował Czerwiński.

Do zdarzenia doszło dokładnie na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche. Przejazd nie był zabezpieczony szlabanem, ale była tam sygnalizacja świetlna. Mimo to kierowca betoniarki wjechał na torowisko, uderzając w drugi skład pociągu. Pociąg się wykoleił, a lokomotywa wypadła na przeciwległy tor.

W sumie w pociągu znajdowało się 114 osób – pasażerów wraz z obsługą.

Do wydarzeń, do których doszło dziś w gminie Wieniawy, odniósł się premier Donald Tusk. „Jest to niestety kolejny przypadek, kiedy katastrofa ma miejsce na przejeździe kolejowym” – mówił szef polskiego rządu. „To powoduje, że musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią” – dodał.

Jaki jest kontekst

Z informacji upublicznionych 8 września 2026 przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że do wypadków kolejowych dochodzi najczęściej właśnie na przejazdach kolejowo-drogowych. Odpowiadają one za 37 proc. tragicznych zdarzeń na kolei, a także co czwartą ofiarę śmiertelną. W 2025 roku na takich przejazdach doszło do 186 wypadków, do końca sierpnia 2026 – 138. Za najbardziej niebezpieczne uchodzą przejazdy sygnalizowane wyłącznie znakiem krzyża św. Andrzeja, ewentualnie dodatkowo znakiem STOP.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział już akcję protestacyjną. „W moim przekonaniu przekroczyliśmy czerwoną linię i niestety, ale tu rozmowy już nie pomogą” – mówił na antenie Polsatu Leszek Miętek, prezes związkowców. Szczegóły poznamy w czwartek o godz. 9 podczas konferencji prasowej. Wiadomo, że akcja protestacyjna rozpocznie się w piątek, 11 września.