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Nigel Farage rezygnuje z mandatu. Chce poparcia od wyborców Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Nigel Farage odchodzi, ale tylko po to, żeby wziąć udział w wyborach uzupełniających, gdzie „lud pokaże środkowy palec establishmentowi”. Całe zamieszanie zaczęło się od dyskusji o niejasnych źródłach majątku lidera populistycznej prawicy

Co się wydarzyło

Nigel Farage, lider antyimigranckiej, skrajnie prawicowej partii Reform UK ogłosił, że rezygnuje z mandatu poselskiego z okręgu Clacton-on-Sea w hrabstwie Essex i zamierza ponownie ubiegać się o miejsce w brytyjskim parlamencie w wyborach uzupełniających.

Powód? Kontrowersje dotyczące źródeł majątku Farage'a, o których rozpisują się brytyjskie media. Przeciwko politykowi prowadzone jest też postępowanie przed parlamentarną komisją ds. etyki. Dotyczy ono niezgłoszonej darowizny o wartości 5 mln funtów od przedsiębiorcy z branży kryptowalut Christophera Harborne'a. Przedmiotem śledztwa jest też wsparcie finansowe, jakie Farage miał otrzymywać George'a Cottrella, swojego wieloletniego współpracownika, arystokraty skazanego w Stanach Zjednoczonych za oszustwo.

We wtorek 7 lipca, ogłaszając decyzję o rezygnacji z mandatu, Farage tłumaczył, że w ciągu ostatnich 10 lat dobrze mu się powodziło finansowo, ale „to nie powinno być postrzegane jako przestępstwo”. Natomiast darowizny, które otrzymał, należy traktować jak „wygraną na loterii”, czy „duży prywatny dar”.

Polityk skrajnej prawicy przekonywał, że spotyka się z ogromną falą ataków, a policja ignoruje groźby, które dostaje. 5 mln darowizny przekazał więc na swoje bezpieczeństwo po tym, jak wcześniej bezskutecznie starał się o finansowanie ochrony ze środków publicznych.

„W weekend zastanawiałem się, co mam zrobić. Mógłbym wyjechać i spróbować zarobić naprawdę duże pieniądze. Mógłbym wyjechać do USA, gdzie mam mnóstwo ofert. A potem pomyślałem: dlaczego miałbym być dziś albo w przyszłości, oceniany przez Sky News i im podobnych? Dlaczego to właśnie oni mieliby decydować o moim losie? Skoro, jak powtarzam, nie zrobiłem nic złego” – mówił Farage.

„Zdecydowałem, że to mieszkańcy Clacton powinni być sędziami moich działań” – ogłosił polityk Reform UK. Dodał, że wybory uzupełniające będą szansą, aby lud pokazał establishmentowi środkowy palec. „Będę walczył, by kontynuować polityczną rewolucję zapoczątkowaną przez partię Reform. Chciałbym powiedzieć wam, wyborcom z Clacton: jeśli wygram, wy wygracie, bo jeśli przegram, to oni wygrają. A z tymi dwiema starymi partiami nigdy nie osiągniemy tego rodzaju fundamentalnych zmian, których potrzebujemy, by naprawić zepsutą Wielką Brytanię” – dodał Farage.

Jaki jest kontekst

Nigel Farage jest politycznym ojcem Brexitu. Zakładając Reform UK, chciał zbudować w Wielkiej Brytanii nowoczesną, prawicową partię pokroju Zjednoczenia Narodowego we Francji. Jego popularność wynika głównie z populistycznych haseł dotyczących migracji oraz podsycania rozczarowania dwoma głównymi partiami. W wyborach parlamentarnych w 2024 roku Reform UK zdobyła tylko 4 mandaty w Izbie Gmin. W maju 2025 w wyborach uzupełniających i lokalnych, po absolutnej porażce polityki Keira Starmera z partii Pracy, Reform UK zdobyła dwa fotele burmistrza i ponad 670 lokalnych mandatów, przejmując kontrolę nad blisko połową samorządów, w których odbyły się wybory. W 2026 partia Farage'a zdecydowanie prowadzi w sondażach, uzyskując wyniki w przedziale od 21 do 30 proc. głosów.