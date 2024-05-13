Prawa autorskie: 31.10.2026 Warszawa , al. Jana Chrystiana Szucha 12A . Trybunal Konstytucyjny . Prezydent RP Karol Nawrocki przed siedziba Trybunalu Konstytucyjnego . Dzisiaj wieczorem na stronie internetowej TK pojawila sie informacja ws. zarzadzenia przerwy w czynnosciach sluzbowych prezesa Bogdana Swieczkowskiego i wiceprezesa Bartlomieja Sochanskiego . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 31.10.2026 Warszawa ...

„Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Bogdan Święczkowski zapowiada spotkanie wybranych przez PiS sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Co się wydarzyło

Według ustaleń TVN24 siedmioro sędziów wybranych przez obecna większość sejmową wciąż przebywa w Trybunale Konstytucyjnym. Jak podaje dziennikarka stacji, sędziowie pracują i będą w weekend wydawać kolejne decyzje.

Pod Trybunałem Konstytucyjnym nocą po raz drugi pojawił się zawieszony prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Święczkowski wcześniej próbował wejść na teren TK, pomógł mu obecny wśród protestujących ślusarz, który przeciął szlifierką łańcuch na bramie.

Świeczkowski tłumaczył, dlaczego nie wszedł do budynku TK wraz z prezydentem, w związku z czym nie brał udziału w przepychance.

„Ustaliłem z panem prezydentem, że nie pojadę z nim do Trybunału Konstytucyjnego, tylko pojedzie pan wiceprezes jako człowiek bardziej stateczny, bym powiedział”.

„Będziemy oczywiście próbować się dzisiaj dostać do Trybunał Konstytucyjnego. Podobno chcą z nami rozmawiać te osoby, które uważają się za sędziów. Natomiast w tej chwili zjeżdżają pozostali legalni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do Warszawy” – powiedział też Święczkowski. Spotkanie osób, o których mówi Święczkowski, ma się odbyć między godziną 11 a 12.

Głos w sprawie nocnych wydarzeń zabrał wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Napisał, że wydarzenia dzisiejszej nocy „przynoszą Polsce wstyd”.

„Jest dla nas jasne, że Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego. Sytuacja w nim wymagała pilnej naprawy. Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy – tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału” napisał Hołownia na platformie X.

„Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na Polską polaryzację. Odepchną od nas miliony dolarów w inwestycjach” – stwierdził Hołownia.

Hołownia wezwał prezydenta i premiera, by „jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK”.

Jaki jest kontekst

W piątek 30 października 2026 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przesłał do TK cztery wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i jeden o uchylenie immunitetu jego zastępcy Sobańskiemu.

Sędzia Korwin-Piotrowska ogłosiła jako „osoba zastępująca”, że zawiesza na miesiąc w czynnościach służbowych Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia dokonała tego jako najstarsza stażem sędzia wśród sędziów TK. W tym czasie w Trybunale przebywało siedmioro legalnie wybranych sędziów TK. A pod Trybunałem trwał proces. W godzinach popołudniowych pod budynkiem pojawiły się znaczne siły policyjne.

Przebywający w tym czasie w drodze do Senegalu prezydent Karol Nawrocki zawrócił. Po powrocie do kraju prezydent spotkał się w Pałacu Prezydenckim z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a następnie przyjechał pod Trybunał. Naprzeciw prezydentowi wyszła sędzia Korwin-Piotrowska. Prezydent popchnął ją, złapał za rękę i siłą wdarł się do budynku Trybunału.