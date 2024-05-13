Nocny atak dronów. Największy rosyjski marketplace w ogniu

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Ukraińskie drony zaatakowały w sobotę 18 lipca nad ranem wiele obiektów logistycznych i energetycznych w Rosji oraz Krym. W wyniku tego doszło do pożarów w centrum logistycznym Wildberries – największego rosyjskiego marketplace oferującego sprzedaż internetową oraz bazy ropy naftowej w Nogińsku w obwodzie moskiewskim
Nad ranem 18 lipca ukraińskie drony wzięły za cel obiekty logistyczne i energetyczne w Rosji w obwodach moskiewskim i tambowskim. Są zabici i poważnie ranni.
W obwodzie tambowskim atak dronów wywołał pożar w kompleksie logistycznym Wildberries w Kotowskim Parku Przemysłowym.
Wildberries to największy rosyjski marketplace oferujący sprzedaż internetową towarów, a firma posiada rozległą sieć centrów logistycznych i magazynów zarówno w Rosji jak i wielu innych krajach. Zaatakowany w sobotę nad ranem magazyn Wildberries w mieście Kotowsk rozpoczął działalność zaledwie w 2025 roku – pisze portal kyivpost.
Władze obwodu tambowskiego poinformowały, że w wyniku uderzenia dronów w Kotowsku zginęło siedmiu pracowników firmy Wildberries pracujących na nocnej zmianie.
Według najnowszych doniesień rannych zostało 25 osób, z czego 23 trafiły do szpitala. Większość z nich odniosła rany odłamkowe, jedna osoba jest w stanie krytycznym, a sześć w ciężkim.
Drugi poważny pożar po ataku drona wybuchł również innym magazynie Wildberries w Elektrostalu, 50 kilometrów od Moskwy. Ten obiekt z kolei jest drugim co do wielkości obiektem logistycznym firmy pod względem wolumenu przetwarzanych zamówień.
Dyrektor generalna Wildberries Tatyana Kim skomentowała ataki na magazyny Wildberries tak:
„Straszna noc, straszne wydarzenia dla naszej firmy i dla naszego kraju. Ten ból jest niewysłowiony. Składam kondolencje wszystkim rodzinom i przyjaciołom ofiar. Z pewnością pomożemy ich rodzinom. Zapewnimy poszkodowanym wszelkie niezbędne wsparcie” – napisała na swoim kanale na Telegramie.
Dyrektor generalna jednak zupełnie nie odniosła się do tego, czy platforma zapewni pomoc sprzedawcom, których towary zostały zniszczone w ataku.
Jak zauważa portal Meduza, zaledwie na początku lipca Wildberries dodało do swojej umowy ze sprzedawcami klauzulę zwalniającą platformę z odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań w przypadku ataku drona.
W obwodzie moskiewskim sobotniej nocy doszło do jeszcze jednego bardzo poważnego pożaru wywołanego atakiem dronowym. Chodzi o pożar w złożu ropy naftowej w Nogińsku – to zaledwie 10 kilometrów od Elektrostalu. Jest to baza działająca jako niezależny operator rynku paliw. Zajmuje się magazynowaniem i przesyłem lekkich produktów naftowych, takich jak benzyna, olej napędowy i nafta.
Obiekt pełni funkcję węzła logistycznego dla handlowców i firm paliwowych w obwodzie moskiewskim, a na jego terenie znajdują się 24 zbiorniki o łącznej pojemności 11 500 metrów sześciennych.
Meduza pisze, że dym z płonących budynków w obwodzie moskiewskim był widoczny z odległości 50 kilometrów.
Z powodu pożaru w bazie paliwowej, ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital położniczy – poinformował gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow.
Jak podał gubernator, bilans w obwodzie Mmoskiewkim jest taki: jedna z ofiar w Elektrostalu zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Łącznie rannych zostało 37 osób: osiem jest w stanie ciężkim, 23 w stanie średnim, a pięć w stanie zadowalającym.
Ostatniej nocy przeprowadzono też skoordynowane ataki na okupowanym Krymie, gdzie doszło do wielu eksplozji. Kanał Krymski Weter zgłosił ponad 20 eksplozji w pobliżu lotniska wojskowego Gwardiejskoje, a także eksplozje w Sewastopolu, Teodozji i Kerczu. Doniesienia wskazywały, że celem ataku mogła być elektrownia cieplna w Bałakławie.
Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w nocy z 17 na 18 lipca systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 379 ukraińskich dronów nad 19 regionami Rosji, anektowanym Krymem oraz wodami Morza Azowskiego i Czarnego.
Z drugiej strony tej nocy siły rosyjskie atakowały Ukrainę – użyto siedmiu pocisków i 90 dronów różnego typu. Głównym kierunkiem ataku był obwód odeski.
Według Sił Powietrznych Ukrainy Rosja wystrzeliła m.in. dwie rakiety balistyczne Iskander-M. Zarejestrowano trafienia pocisków rakietowych i 19 dronów uderzeniowych w 19 lokalizacjach, a także odłamki zestrzelonych celów w pięciu lokalizacjach – informuje portal pravda.com.
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Na placu Iwana Franki w Kijowie, w pobliżu Kancelarii Prezydenta Zełenskiego w piątek wieczorem zebrało się co najmniej 10 tys. ludzi. Skandowali: „Fedorow!”, „Przywrócić!”, „Hańba!” i śpiewali hymn Ukrainy. To już drugi dzień protestów po decyzji prezydenta Zełenskiego o zdymisjonowaniu Mychajła Fedorowa ze stanowiska ministra obrony Ukrainy
Od czwartku w Ukrainie trwają protesty społeczne przeciwko decyzji Wołodymyra Zełenskiego o dymisji Mychajła Fedorowa – najmłodszego ministra obrony w historii tego kraju. Decyzja ta zapadła w środę 15 lipca.
35-letni Fedorow był zwolennikiem prowadzenia wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Jego odwołanie ma związek z tym, że był skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim.
W piątek 17 lipca na ulice Kijowa wyszło co najmniej 10 tys. ludzi w obronie Fedorowa, żądając jego przywrócenia na stanowisko – podała agencja Interfax-Ukraina. Tym razem jednak, w przeciwieństwie do czwartkowych demonstracji, protestujący znacznie silniej akcentowali żądanie dymisji Ołeksandra Syrskiego.
Na placu Iwana Franki w pobliżu Biura Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w piątkowy wieczór widać było liczne transparenty z hasłami:
„Armia bez przekrętów”, „Mój mąż nie walczy o to”, „Zniszczyliście szansę na reformę armii”, „Walczcie z wrogiem, a nie ze zdrowym rozsądkiem”, „My też mamy konflikt z Syrskim”.
Protesty odbywały się także Lwowie, Charkowie, Połtawie, Łucku, Dnieprze, Zaporożu, Odessie, Mikołajewie, Iwano-Frankowsku, Czernihowie i Krzywym Rogu. I to mimo, że właśnie w piątek doradca prezydenta Zełenskiego ds. komunikacji Dmytro Łytwyn poinformował, że Zełenski i Fedorow są zainteresowani dalszą wspólną pracą w jednym zespole.
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„Ci dwaj nie potrafili ze sobą współpracować. Prezydent w czasie wojny nie powinien stawać przed takimi wyborami. Chcę jedności, ale strony nie potrafiły jej osiągnąć. Odmówili nawet zasiadania przy tym samym stole beze mnie. Musiałem dokonać wyboru. Szanuję obu” — powiedział prezydent Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie w czwartek 16 lipca.
Tak prezydent Ukrainy tłumaczy swoją decyzję o dymisji Mychajła Fedorowa. Wybrał naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Ołeksandra Syrskiego.
Fedorow był ministrem obrony Ukrainy zaledwie pół roku, został powołany na to stanowisko 14 stycznia 2026 roku. Wcześniej pełnił funkcję pierwszego wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej Ukrainy. Postrzegany był jako jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego.
Ta decyzja nie spodobała się tylko ukraińskiemu społeczeństwu. Politico zwraca uwagę, że również sojusznicy z NATO i UE są zaniepokojeni.
Dyplomata z NATO cytowany przez Politico twierdzi, że członkowie sojuszu byli „bardzo zaskoczeni” odwołaniem Fedorowa i że nie była to mądra decyzja.
„Bardzo go lubiliśmy, spisał się świetnie. Nie spodziewałem się tego” – powiedział anonimowo dyplomata.
Dymisja Fedorowa wywołuje tak silne reakcje dlatego, że młody polityk ma opinię człowieka zwalczającego korupcję i stawiającego na nowoczesne technologie w walce, szczególnie jeśli chodzi o systemy bezzałogowe. Międzynarodowe media podkreślają, że to właśnie on przekonał firmę SpaceX Elona Muska do wyłączenia terminali Starlink wykorzystywanych przez rosyjskie siły zbrojne, co spowodowało chaos w szeregach sił Kremla.
To również Fedorow istotnie pomógł w realizacji kampanii uderzeń średniego zasięgu, w ramach której ukraińskie drony atakują cele znajdujące się nawet 100 km za linią frontu. Ta kampania bardzo poważnie zakłóca rosyjską logistykę i spowalnia postępy terytorialne Rosji.
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Z kolei gen Syrski (pseudonim „Rzeźnik”) ma opinię przywódcy w stylu radzieckim – nagradza lojalistów i zniechęca dowódców polowych do wykazywania własnej inicjatywy.
Fedorow zabrał głos podczas czwartkowej konferencji prasowej.
„Kiedy prezydent powiedział, że nie planuje zwolnić Syrskiego, zaakceptowałem to i byłem gotów nauczyć się z nim współpracować, ponieważ obaj mamy jeden cel — służyć narodowi ukraińskiemu. Wszystkie nasze inicjatywy były jednak blokowane. Syrski nie był gotowy do otwartej dyskusji na temat problemów, zamiast tego knuł przeciwko nam i w końcu postawił mi ultimatum, żebym odszedł — powiedział Fedorow
„Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję metodami asymetrycznymi, co jest zadaniem głównodowodzącego, on zastanawiał się, jak podzielić kraj” — dodał.
Z kolei Syrski zareagował na to w mediach społecznościowych. W poście stwierdził, że to właśnie dzięki jego wcześniejszym sukcesom, takim jak bitwa o Kijów w 2022 roku, Fedorow może dziś swobodnie wypowiadać się w stolicy Ukrainy.
„Udało nam się obronić naszą stolicę, a teraz w tym mieście można organizować briefingi, formułować wizje i podejmować decyzje. Dołożę wszelkich starań, by podobne wydarzenia mogły mieć miejsce w wolnej i niepodległej Ukrainie. Aby to osiągnąć, musimy skupić się na wojnie i na skutecznej strategii, która obecnie przynosi konkretne rezultaty” — napisał Syrski.
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Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Morawiecki z kolei stwierdził, że „jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim”. Mimo tych deklaracji, piątkowe „spotkanie ostatniej szansy” na Nowogrodzkiej wcale nie rozstrzygnęło konfliktu w łonie PiS
W piątek 17 lipca wieczorem doszło do kolejnego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. Po tym spotkaniu trwającym 2,5 godziny Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych:
"Jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim”
I dodał:
"Donald Tusk po raz kolejny liczył na to samo: że prawica zajmie się sama sobą. Że intryga i plotki zrobią za niego polityczną robotę. Nie doczeka się.”
Mateusz Morawiecki pisał o swojej lojalności wobec obozu patriotycznego, o tym, że potwierdzały ją jego czyny w najtrudniejszych momentach. Podkreślił, że jego zdaniem obowiązkiem Prawa i Sprawiedliwości jest dziś zjednoczyć wszystkie środowiska, którym zależy na silnej, bezpiecznej i ambitnej Polsce.
„Przeciwnik jest jeden. Dlatego wszystkie ręce na pokład. Razem już pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać wybory i dobrze rządzić. Zrobimy to ponownie. Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury” – napisał Morawiecki.
W imieniu Jarosława Kaczyńskiego głos zabrał z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek, który stwierdził, że
„Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”.
Tym samym zaznaczył wyraźnie z jednej strony wolę zażegnania konfliktu bez dalszego eskalowania, ale z drugiej podtrzymał ultimatum, które ma zmusić Morawieckiego do rozwiązania jego stowarzyszenia „Rozwój Plus”.
Rzecznik podkreślił, że rozmowa Morawieckiego z Kaczyńskim była spokojna, ale nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć.
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15 lipca Prezydium Komitetu Politycznego PiS zdecydowało, że parlamentarzyści muszą ograniczyć swoją działalność w stowarzyszeniach tworzonych „obok” struktur partyjnych. To oznacza ultimatum: albo stowarzyszenie albo partia.
Jest to ultimatum postawione Mateuszowi Morawieckiemu, co doprowadziło do największego kryzysu na prawicy od lat, ponieważ były premier nie zamierza ze stowarzyszenia rezygnować.
Swoje stowarzyszenie "Po pierwsze Polska” w ramach PiS prowadził od czerwca również Jacek Sasin. On jednak zrezygnował z niego już 15 lipca, czyli natychmiast po postawieniu ultimatum przez Komitet Polityczny PiS. Konflikt więc odbywa się wyłącznie na linii z Mateuszem Morawieckim.
Data rozwiązania tego sporu – jakiekolwiek by ono nie było – jest jasno wyznaczona, to 23 lipca. Wówczas upływa termin na podjęcie decyzji o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniu. Jeśli Morawiecki się nie ugnie, zostanie uruchomiona procedura wykluczenia go z Prawa i Sprawiedliwości.
Co na to Polacy? Z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 56 proc. badanych uważa, że Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię (20 proc. zdecydowanie, a 36 proc. „raczej tak”).
Warto zaznaczyć, że w podobnym badaniu przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca tylko 32 proc. uważało, że Morawiecki powinien odejść i założyć własną partię.
Tak wyglądają wyniki niezależnie od poglądów politycznych badanych. Jednak w łonie samych wyborców PiS sytuacja wygląda zupełnie inaczej. 49 proc. jest przeciwna odejściu byłego premiera z PiS i przejściu „na swoje”. „Za” jest tylko 26 proc., a 31 proc. nie ma zdania.
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział 17 lipca otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących „tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu” oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
„Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań.
- napisał Zełenski na X i Telegramie.
"Priorytety są oczywiste: wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku.
Polska znacząco wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, i jesteśmy wdzięczni Polsce.
Ochrona niepodległości Ukrainy bezpośrednio oznacza wzmocnienie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, które stoją obecnie przed Europą, mogą być rozwiązane tylko we współpracy, w szczególności we współpracy wolnych narodów naszego regionu".
Na komunikat ten „z satysfakcją” zareagował premier Tusk:
Po przyznaniu przez Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” w Polce narasta wspierana przez prawicę antyukraińską kampania. Prezydent Nawrocki odebrał prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Próby załagodzenia konfliktu nie powiodły się. Rozwinęła się za to akcja odsyłania wysokich odznaczeń przez polityków z Polski i Ukrainy. Potem opozycja wywołała awanturę o pomoc dla Ukrainy w postaci pięciu rakiet do systemu Patriott. Wywołali tę awanturę w momencie, gdy Ukraińcy nie mieli już żadnego zapasu takich pocisków i rosyjskie rakiety balistyczne niszczyły domy w Kijowie.
W końcu kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek wezwał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Spotkało się to jednak z kontrą Jarosława Kaczyńskiego i rzecznika prezydenta (prawda historyczna jest ważna, ale w interesie Polski jest obecnie pomoc wojskowa dla Ukrainy).
Mimo wrogich komentarzy prezydent Nawrocki przed tygodniem ostatecznie spotkał się z prezydentem Zełenskim w czasie szczytu NATO w Ankarze. Ale Polska wyłączona jest teraz z ostatnich rozmów i porozumień w sprawie pomocy dla Ukrainy i budowy europejskiej obrony przeciw rosyjskim rakietom balistycznym.
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W rocznicę Rzezi Wołyńskiej Sejm przyjął kolejną uchwałę w tej sprawie. Ale — jak zauważa w OKO.press Witold Głowacki — nie była ona tak straszna, jak mogłaby być. Jednocześnie ogłaszając zmiany w rządzie ukraińskim, Zełenski zapowiedział, że celem tej operacji jest [poprawa relacji z sojusznikami, w tym z Węgrami i z Polską.
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W Polsce narastają jednak antyukraińskie emocje. Objawia się to m.in. atakami na osoby mówiące po ukraińsku, a nawet błędnie wzięte za Ukraińców. Kibicuje temu z całych sił rosyjska propaganda, która od początku pełnoskalowej agresji na Ukrainę w 2022 r. stara się osłabić polskie wsparcie dla Ukrainy.
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„Zaczął koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone” – mówi o Morawieckim Kaczyński. A 45 parlamentarzystów pisze do prezesa PiS apel „o jedność i otwartość na prawicy".
Jarosław Kaczyński po raz pierwszy wypowiedział się szerzej na temat sytuacji w PiS odkąd w środę ogłoszono decyzję prezydium partii o rozwiązaniu wszystkich wewnętrznych stowarzyszeń. Decyzja ta była wymierzona w stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
W rozmowie z Michałem Adamczykiem, byłą twarzą Telewizji Publicznej Jacka Kurskiego, a obecnie współtwórcą internetowego Kanału TAK!, Kaczyński przywołuje argumenty dotyczące rzekomego zagrożenia utratą subwencji partyjnej z powodu działalności tego rodzaju stowarzyszenia.
Ale podaje także szerszy kontekst. Wprost stwierdził, że konflikt wziął się z faktu, że Mateusz Morawiecki chciał być kandydatem na premiera. „Już jest zgłoszenie pana premiera na nowego premiera przez jednego z członków tego stowarzyszenia. Partia nie może mieć dwóch kandydatów na premiera” – powiedział Kaczyński.
„Jeśli dojdzie do założenia nowej partii, co jest bardzo prawdopodobne, partii Mateusza Morawieckiego, to będzie to osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Na ile poważne? Czy pan wie, iloma szablami dysponuje Mateusz Morawiecki? Ilu posłów może odejść z Prawa i Sprawiedliwości, aby przystąpić do nowej formacji byłego premiera?” – pyta prowadzący rozmowę Michał Adamczyk.
Kaczyński ani razu nie zaprzecza tym domysłom i stwierdzeniom. Mówi, że nie zna precyzyjnej liczby osób, które mogłyby wyjść z PiS-u razem z Morawieckim. Ale wskazuje na dwie grupy:
W dalszej części rozmowy Kaczyński i Adamczyk oceniają szanse wyborcze potencjalnego ugrupowania Mateusza Morawieckiego.
„Ale na dziś wydaje się, że partia Mateusza Morawieckiego, jeśli wierzyć sondażom, wielkiego sukcesu nie osiągnie, bo z tych wewnętrznych sondaży wynika, że to jest poparcie na granicy progu wyborczego. Były nawet wyniki jeszcze gorsze" – mówi Adamczyk.
„Ja też nie uważam, żeby to było przedsięwzięcie o jakiejś szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o sukces polityczny. A przynajmniej w najbliższych wyborach.
Kaczyński następnie stwierdził, że Mateusz Morawiecki w pewnym momencie „zaczął koncentrować się tak bardzo na sobie, że myślenie racjonalne zostało co najmniej ograniczone”. Prezes PiS zaczął ostrzegać, że decyzja o ewentualnym założeniu własnej partii dodatkowo rozbije poparcie prawicy i sprawi, że w kolejnym cyklu wyborczym nie uda się odsunąć od władzy Koalicji 15 października.
W piątek wieczorem Piotr Müller, jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, opublikował w social mediach list parlamentarzystów do Jarosława Kaczyńskiego.
„Pragniemy jasno zadeklarować: naszym celem jest jedność Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że to ona pozwoli odsunąć od władzy antypolski rząd Donalda Tuska i przywrócić Rzeczypospolitej właściwy kierunek. Jednocześnie mamy świadomość, że sama jedność nie wystarczy – równie ważne jest ponowne dotarcie do tych grup, które w ostatnich latach od nas odeszły, i odzyskanie ich zaufania. Chcemy, by obie te myśli – jedność prawicy i otwartość na tych, których zabrakło dziś przy naszym stole – przyświecały naszemu zaangażowaniu i stały się wspólnym mianownikiem wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski" – czytamy w liście.
Oświadczenie podpisało 45 parlamentarzystów. M.in. Daniel Obajtek, Waldemar Buda, Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Marcin Horała, Michał Dworczyk, Krzysztof Szczucki, Grzegorz Puda, Marek Jakubiak, Szymon Szynkowski vel Sęk.
W środę 16 lipca 2026 wieczorem kierownictwo PiS zdecydowało, że działające wokół partii stowarzyszenia mają się rozwiązać w ciągu siedmiu dni. Uzasadnieniem tej decyzji miałoby być to, że działalność stowarzyszeń jest sprzeczna z prawem regulującym działalność partii politycznych i może grozić odebraniem PiS-owi dotacji. Jest jednak jasne, że ta decyzja jest wymierzona w Mateusza Morawieckiego, który wiosną 2026 powołał Stowarzyszenie Rozwój Plus.
Morawiecki już dwie godziny po ogłoszeniu decyzji kierownictwa PiS odpowiedział na portalu X:
„Stowarzyszenie Rozwój Plus stało się miejscem, w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa”. Konkluzja jest jasna: stowarzysznia rozwiązywać nie zamierza.
Czwartkowa wypowiedź rzecznika PiS w wyjątkowo ostrych słowach przywołuje Morawieckiego do porządku. Bochenek pisze, że decyzja już zapadła: „Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej”.
Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości ciągnie się od wielu miesięcy. Jego najbardziej widocznym objawem jest publiczne starcie między Przemysławem Czarnkiem i Mateuszem Morawieckim. Pierwszy reprezentuje „stary PiS” i strategię zakładającą przejmowanie wyborców korony Grzegorza Brauna. Drugi – przyciąga młodsze pokolenie polityków PiS i chce iść w stronę centrum.
Utworzenie stowarzyszenia przez Morawieckiego zostało w partii odebrane jako pierwszy krok do opuszczenia PiS-u i powołania własnej partii. Na 31 lipca Morawiecki zaplanował spotkanie w formie grilla. Zaprosił przedstawicieli różnych środowisk politycznych. PiS chce, by spotkanie odwołał, współpracownicy Morawieckiego potwierdzają, że grill się odbędzie.
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