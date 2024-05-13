Prawa autorskie: A motorist drives a car past a destroyed private house where a 14-year-old was killed in an air attack in Vyshgorod, Kyiv region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes killed four in and around Ukraine's capital on September 30, 2026, the authorities said, in a barrage of attacks which hit the city's energy infrastructure and cut power. (Photo by Vladyslav Musiienko / AFP) A motorist drives a ...

NYT opisuje rosyjski plan: Odciąć Ukrainę od ogrzewania, prądu i wody Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Atak na Kijów ze środy zapoczątkował nową kampanię Rosji, „mającą na celu pogrążenie ukraińskich miast w zimnie i ciemności, a ostatecznym celem jest złamanie morale ludzi i sparaliżowanie wysiłku wojennego” – pisze „New York Times”. Rosja planuje użyć do 1000 pocisków, dronów i bomb

Co się wydarzyło

Amerykański dziennik „New York Times” pisze o rosyjskich planach, które miała przechwycić Ukraina. Dziennikarze mają kopię dokumentu, który według ukraińskiego ministra energetyki Denysa Szmyhala jest rosyjskim planem doprowadzenia do załamania systemu energetycznego poprzez metodyczne ataki.

Ukraińskie władze od miesięcy informowały europejskich partnerów, że Rosja „użyje swojej coraz potężniejszej broni, aby sparaliżować sieć energetyczną kraju. Pierwszego dużego ataku spodziewano się późną jesienią, wraz z pierwszymi oznakami zimna”.

Jednak Rosja zaatakowała wcześniej. Atak przeprowadzony w środę 30 września 2026 przed świtem ma być początkiem spodziewanej kampanii. Rakiety i drony uderzyły w dużą elektrownię cieplną i inne obiekty energetyczne w Kijowie – twierdzą ukraińskie władze. Kilka dzielnic zostało pozbawionych prądu i wody.

Jaki jest kontekst

„New York Times” opisuje, co jest w dokumencie: „Rosja zamierza zmusić trzy działające elektrownie jądrowe na Ukrainie – filar ukraińskiej infrastruktury energetycznej – do zamknięcia, ostrzeliwując rakietami rozdzielnie elektryczne, które łączą je z siecią. Rozdzielnie znajdują się niecałą milę od reaktorów”.

Według ujawnionego planu Moskwa ma też zaatakować ukraiński system wodny, „w tym stacje pomp i oczyszczalnie ścieków, dziesiątkami pocisków balistycznych i bomb szybujących”. Do tej pory Rosja nie atakowała takich obiektów na dużą skalę.

Jak pisze amerykański dziennik „ukraińscy urzędnicy prywatnie wyrazili obawy, że kraj dysponuje ograniczonymi planami awaryjnymi na wypadek poważnych przerw w dostawach wody”.

„Ostatecznym celem jest odcięcie głównych miast Ukrainy od prądu, ogrzewania i wody, co może doprowadzić do kryzysu humanitarnego. Kijów, Charków i Odessa są głównymi celami, z planami ograniczenia dostaw energii elektrycznej w tych miastach o 90 proc. ograniczenia dostaw ciepła nawet o 90 proc. oraz poważnego zakłócenia w systemie kanalizacyjnym”.

Ataki mają mieć trzy etapy.

Najpierw mają zostać zniszczone podstacja w pobliżu zachodnich granic Ukrainy, importujące energię elektryczną z Europy. Następnie – wyłączone elektrownie wodne. W końcu – wyłączone z użytku trzy działające ukraińskie elektrownie jądrowe.

Celem ataków, jak czytamy w dokumencie, jest wyeliminowanie niemal 15 gigawatów mocy wytwórczych — tyle, ile Ukraina miała pod koniec lata.

Już minionej zimy mieszkańcy Kijowa musieli żyć nawet kilkanaście godzin dziennie bez prądu.