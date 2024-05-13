Prawa autorskie: Investigators examine on November 17, 2025 the railways damaged in an explosion on the rail line in Mika, next to Garwolin, central Poland, after the line presumably was targeted in a sabotage act. Polish Prime Minister Donald Tusk said on November 17, 2025 that an explosion which damaged a railway line to its close ally Ukraine was an "unprecedented act of sabotage". The damage, which authorities have said was discovered on Sunday, November 16, directly targeted "the security of the Polish state and its civilians," Tusk wrote on X. The explosion was on the rail link running from Warsaw to the Polish city of Lublin and connects to a line serving Ukraine. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) Investigators examin...

Paraliż kolei w Holandii. Sabotaż Rosji? Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Coraz więcej aktów sabotażu w Europie. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą.

Co się wydarzyło

W ponad 30 miejscach w kraju doszło do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym w wyniku celowych aktów sabotażu – poinformował holenderski krajowy przewoźnik ProRail.

„Holenderski operator infrastruktury kolejowej, ProRail, poinformował, że odcinki stalowych rur zostały „celowo” przymocowane do torów kolejowych w ponad 30 lokalizacjach, głównie na obszarach wiejskich w środkowej i wschodniej części kraju. „Klasyfikujemy to jako sabotaż infrastruktury kolejowej” – powiedział rzecznik ProRail, Joke van der Cruysen” – informuje brytyjski „Guardian”.

Holenderska agencja wywiadowcza AIVD poinformowała, że ​​prowadzi dochodzenie w sprawie incydentów.

Jaki jest kontekst

W ostatnich dniach kolejne kraje europejskie doświadczają incydentów, które są identyfikowane przez służby wywiadowcze jako akty sabotażu.

We wtorek minister obrony narodowej RP Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o o wzmocnieniu infrastruktury przy przejściach granicznych z Ukrainą. W Dorohusku, Medyce i Korczowej powstają między innymi posterunki obserwacyjno-strażnicze dla Straży Granicznej.

W niedzielę wieczorem 13 września odbyła się specjalna odprawa polskich służb. Premier Donald Tusk stwierdził wówczas, że eskalacja działań Rosji staje się faktem.

W cyklu „Pod progiem wojny” dziennikarka OKO.press Anna Mierzyńska pytała ostatnio:

„Władze Rosji nieustannie sprawdzają, jak bardzo mogą sobie pozwolić; gdzie przebiega ta cienka, czerwona linia, po której przekroczeniu NATO zareaguje militarnie. Jednocześnie Kreml stale przesuwa dotychczasowe granice, pozwalając sobie na coraz więcej niemal podczas każdego kolejnego ataku.

[...] Dziś sojusz nie reaguje już nie tylko na drobne sabotaże czy dywersje, ale także na ataki dronami wybuchowymi na lotnisko w Niemczech, wlatywanie dronów czy rakiet rosyjskich w przestrzeń powietrzną państw członkowskich, czy wykolejenie pociągu pasażerskiego we Francji (doszło do niego 11 września w Normandii). Rosja może czuć się nieomal swobodnie.

NATO powstrzymuje się przed reakcją, aby nie wywołać globalnej wojny w Europie. Pytanie jednak, na ile jeszcze możemy się zgodzić w imię tego celu, skoro sytuacja coraz bardziej zagraża bezpieczeństwu państw Sojuszu?”