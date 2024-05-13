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Pięć krajów UE stworzy w Rwandzie ośrodek dla migrantów, których sami nie chcą Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Niemcy, Dania, Austria, Grecja i Holandia planują utworzyć w Rwandzie ośrodek powrotowy dla migrantów, których nie chce przyjąć Europa. Ma zacząć działać w 2027 roku. Jego powołaniu sprzeciw się 47 organizacji pomocowych broniących praw człowieka

Co się wydarzyło?

Pięć europejskich krajów – Niemcy, Dania, Austria, Grecja i Holandia – ogłosiło w poniedziałek 16 listopada w Wiedniu plan utworzenia ośrodka deportacji migrantów w Rwandzie – pierwszego takiego obiektu poza Unią Europejską.

Ma to być „centrum powrotne” dla odrzuconych migrantów, którym odmówiono azylu w Unii Europejskiej i które nie zdecydowały się na dobrowolny powrót do swojego kraju pochodzenia. Rozważane jest nazwanie go alternatywnie „centrum powitalnym".

Migranci skierowani do tego ośrodka z Europy mają przebywać w nim przez określony czas. Potem mają otrzymać prawo pobytu w Rwandzie oraz pomoc w nauce języka i znalezieniu pracy.

Ośrodek ma zostać uruchomiony w 2027 roku. Źródła dyplomatyczne AFP twierdzą, że centrum w Rwandzie będzie początkowo prowadzone jako pilotaż, przyjmując około 100 osób, a każdy z pięciu krajów wyśle około 20 migrantów.

Inicjatorką tego projektu jest premierka Danii Mette Frederiksen, która powiedziała w poniedziałek podczas konferencji w Wiedniu:

„Zaczynamy realnie odzyskiwać kontrolę nad granicami Europy.”

Nazwała też centrum migrantów „bardzo nowoczesnym” pomysłem.

Z kolei kanclerz Austrii Christian Stocker mówił:

"Cieszę się, że dzisiaj osiągnęliśmy naprawdę historyczną zmianę paradygmatu w polityce migracyjnej.”

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt argumentował, że nowy plan zostanie wdrożony „zgodnie z prawami człowieka” i "zgodnie z prawem europejskim i niemieckim”.

W Wiedniu obecny był również minister spraw zagranicznych Rwandy Vincent Biruta, który zapewnił, że jego kraj nie oczekuje ani dużych środków finansowych, ani przyjęcia tysięcy osób.

„Liczmy, że większość osób wróci do swoich krajów, a część będzie siłą roboczą, która zintegruje się z naszym społeczeństwem – powiedział Biruta.

Według planu państwa europejskie miałyby sfinansować relokację migrantów oraz integrację tych osób, które zdecydują się zostać w Rwandzie.

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Pomysł Niemiec, Danii, Austrii, Grecji i Holandii spotkał się z dużą krytyką. Socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sanchez, jeden z najwiekszych obrońców imigracji w Europie, powiedział telewizji Telecinco:

"Nie widzę w tym żadnej przyszłości ani człowieczeństwa. To nie jest rozwiązanie.”

Prezydent Francji Emmanuel Macron również wyraził wątpliwości, a 45 organizacji pozarządowych z 15 krajów wprost potępiło plany stworzenia centrum w Rwandzie. Wśród nich jest m.in. Amnesty International, International Rescue Committee oraz Holenderska Rada ds. Uchodźców.

„Plany te pozwalają na wysyłanie osób bez prawa do pobytu w UE do krajów, z którymi nie mają żadnego związku” – podkreśliły organizacje pozarządowe.

I dodały:

„Te zasady przesuwają ludzi i odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i prawa, poza zasięgi wzroku i poza kontrolę.”

Natomiast Human Rights Watch wskazało na „dobrze ugruntowaną historię Rwandy w zakresie represji sprzeciwu, arbitralnego zatrzymania, złego traktowania w areszcie” i wsparcia dla zbrojnej grupy antyrządowej w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga.

Rwanda od lat przedstawia się jako możliwe miejsce relokacji migrantów, których państwa zachodnie chcą odesłać poza swoje granice. Według agencji Reuters Stany Zjednoczone rozpoczęły w ubiegłym roku transfer migrantów do tego kraju na podstawie umowy pozwalającej na deportację do 250 osób.

Z kolei w 2022 roku Rwanda zawarła porozumienie z Wielką Brytanią o przyjmowaniu nielegalnych migrantów, zanim ich wnioski o azyl zostały rozpatrzone. Jednak porozumienie zostało później zniesione przez Londyn.