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PiS ogłosił program mieszkaniowy. Znów chce dopłat do kredytów Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Rozwiązanie problemu mieszkaniowego jest proste – ogłosił Jarosław Kaczyński. Wystarczy uchwalić specustawę, wybudować kilka milionów mieszkań i wprowadzić dopłaty do kredytów, żeby rodziny z dziećmi płaciły tylko 2,5 proc. odsetek

Co się wydarzyło?

PiS w sobotę 21 listopada podczas odbywającej się w Otwocku konferencji ogłosił swój pomysł na nowy program mieszkaniowy.

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, przekonywali, że rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce "wydaje się proste”.

„Po prostu trzeba wybudować pewną liczbę mieszkań, w tym momencie można ją wyliczyć na kilka milionów, i wtedy uzyskamy mniej więcej ten sam poziom, który jest w państwach jeszcze zamożniejszych od nas,

(...) i można powiedzieć, że sprawa będzie załatwiona” – powiedział Jarosław Kaczyński.

Jak to zrobić? PiS zaproponował program opierający się na kilku filarach:

mieszkania miałby być budowane „błyskawicznie” dzięki uchwaleniu specustawy, która ma skrócić czas od momentu podjęcia decyzji o budowie do momentu oddania kluczy do maksymalnie trzech lat;

mieszkania miałyby powstawać na gruntach „automatycznie przejmowanych” przez państwo na obrzeżach miast z dobrą infrastrukturą i dobrze skomunikowanych;

budowa miałyby być prowadzona przez państwo, a nie prywatne podmioty, które na tym zarabiają. Konkretnie PiS proponuje powołanie Agencji Budowy Mieszkań, a wykonawcami mają być już istniejące podmioty takie jak Polski Holding Nieruchomości czy PFR Nieruchomości;

wybudowane mieszkania miałyby być własnościowe, a więc kupowane przez rodziny, ale na preferencyjnych warunkach – bez wkładu własnego, z wykorzystaniem kredytu o stałym oprocentowaniu udzielanego na 25 lat. Oprocentowanie miałoby wynieść 2,5 proc.

Bartosz Kownacki z PiS, były wiceszef MON, wyjaśniał, że rata kredytu w przypadku M3 będzie dzięki preferencyjnemu kredytowi wynosiła 1800-1900 zł miesięcznie, a odsetki nie będą przekraczały mniej więcej 1/3 wartości mieszkania.

Ten pomysł PiS wywołał w sobotę poruszenie, szczególnie jego ostatni element – kredyt 2,5 proc. Nie sposób zapomnieć bowiem, że PiS w połowie 2023 roku, pod koniec swoich rządów, wprowadził tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc., który wcale nie był bezpieczny.

Tamtem program dopłat wywołał gwałtowny popyt na zakup mieszkań, co w bardzo krótkim czasie wywołało wzrost cen, i ostatecznie obniżyło dostępność mieszkań dla Polaków, zamiast ją zwiekszyć.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. nie miał zaszytego kryterium dochodowego, przez co z rządowych dopłat korzystali stosunkowo zamożni ludzie. Nie miał też ograniczeń dotyczących tego, czy skorzystać z niego może małżeństwo, rodzina z dziećmi czy również singiel.

W przypadku najnowszej propozycji PiS nie wiemy na razie nic na temat kryterium dochodowego, ale wiadomo, że ma on być skierowany do młodych małżeństw z dziećmi, także tych, które już mają mieszkania, ale potrzebują większego lokum.

Jaki jest kontekst?

Najnowsza propozycja mieszkaniowa PiS ma według tej partii kosztować 0,5 proc. PKB, co pozwoliłoby budować 50-100 tysięcy mieszkań rocznie.

Podczas sobotniego spotkania w Otwocku Przemysław Czarnek mówił też o mieszkaniach komunalnych:

„Im większa dostępność mieszkań komunalnych w poszczególnych miastach i miasteczkach, tym mniejszy popyt na rynku i tym niższe ceny”

- powiedział Czarnek.

Przekonywał, że mieszkania nie muszą kosztować 20 tys. zł za mkw, a rozwiązanie problemu mieszkaniowego jest w Polsce „naprawdę bardzo łatwe” i powinno polegać na doprowadzeniu do normalności finansów Polski, a następnie inwestowaniu w samorządy i kwestie mieszkaniowe.

Szczegółów, jak rozwinąć sektor komunalny, jednak nie podał. Cały plan ostatecznie kończy się na tym, by Polacy zaciągali kredyty i kupowali sobie mieszkania. I w tym zakresie Czarnek przedstawił jeszcze jedną propozycję dotyczącą dostępności kredytów hipotecznych.

Wspólnie z posłem PiS Kacprem Płażyńskim zaprezentował projekt ustawy, zgodnie z którym banki miałyby być zobligowane do uwzględniania świadczenia 800+ w ustaleniu zdolności kredytowej. Według projektu przy ustalaniu zdolności kredytowej musiałyby być uwzględniane również inne świadczenia, m.in. zasiłek rodzinny, świadczenia alimentacyjne, czy emerytury.

„PKO BP nawet wbrew konkretnym zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego, od 1 lipca nie wlicza do zdolności kredytowej Polaków świadczenia 800+, a przecież świadczenie 800+ jest źródłem dochodów rodziny jeszcze pewniejszym niż praca” – powiedział Czarnek.

Wydaje się jednak, że nie jest to prawdą. Zaledwie w czwartek prezes PKO BP Szymon Midera w rozmowie z dziennikarzami zapewniał, że bank uwzględnia świadczenie 800+ przy ocenie zdolności kredytowej klientów, a obecnie dostosowuje szczegółowe mechanizmy do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących sposobu uwzględniania tego świadczenia.

Midera podkreślił, że Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła standard liczenia 800 plus do zdolności kredytowej, zwracając całemu sektorowi uwagę, że powinien to robić precyzyjnie, określając dokładnie wiek dziecka i biorąc pod uwagę te środki, które klienci będą otrzymywali do 18. roku życia.

„Bank uwzględniał, uwzględnia i będzie uwzględniał 800 plus w ocenie zdolności kredytowej klienta” – mówił szef PKO BP.