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Planował zamach na meczet i szkołę. ABW zatrzymała 17-latka z Siemianowic Śląskich Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak To już trzeci zatrzymany nastolatek w większym śledztwie prowadzonym przez ABW. Chodzi o planowanie zamachów terrorystycznych, działalność w organizacjach neonazistowskich, propagowanie symboli III Rzeszy oraz nawoływanie do nienawiści na tle rasowym i wyznaniowym

Co się wydarzyło

Zatrzymany 17-latek jest obywatelem Polski i pochodzi z Siemianowic Śląskich. Z informacji przekazanych przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wynika, że Paweł G. przygotowywał masowy zamach terrorystyczny na szkołę i meczet.

„W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Sąd na wniosek Prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu” – przekazał szef resortu sprawiedliwości.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Pawła G. w piątek 18 września. We wtorek 22 września Prokuratura Krajowa poinformowała, że nastolatek usłyszał trzy zarzuty:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym,

propagowania treści nazistowskich i faszystowskich

oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.

Podczas przeszukania funkcjonariusze ABW znaleźli w mieszkaniu oskarżonego noże, bagnet do karabinka AKM oraz książki i naszywki z symboliką faszystowską i nazistowską.

Za to ujawniona korespondencja Pawła G. dotyczyła planowania masowych ataków, obserwacji potencjalnych celów i sposobów przeprowadzenia ataków, pozyskania broni i amunicji oraz użycia granatów i koktajli Mołotowa.

„Według ustaleń ABW Paweł G. należał do grupy Atomwaffen Polska i współtworzył grupę Bierut Soldier ZNB. W obu pojawiały się treści i symbolika neonazistowska oraz rozmowy dotyczące przemocy i zamachów” – przekazali funkcjonariusze.

17-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Pawłowi G. grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Jaki jest kontekst

Sprawa rozpoczęła się od dwóch innych aresztowań. Na trop nastolatków, rozpowszechniających ekstremistyczne treści w sieci, wpadli oficerowie katowickiej delegatury ABW. Pierwszym z zatrzymanych był Kacper K., 16-latek z Sosnowca. W jego telefonie oraz komputerze zabezpieczono treści dotyczące zamachów terrorystycznych na szkołę, masowych zabójstw, a także tak zwanych samotnych strzelców, którzy dopuszczają się ataków terrorystycznych.

Trzy dni później, 16 września funkcjonariusze zatrzymali kolejną osobę, którą znaleźli w kontaktach Kacpra K. Chodzi o Wiktora Ś. z Będzina, który oferował na sprzedaż przedmioty z symboliką III Rzeszy. A w sieci również propagował treści antysemickie i rasistowskie. Ich sprawy, ze względu na wiek, trafiły do odpowiednich sądów rodzinnych. Analiza kontaktów w sieci doprowadziła śledczych do Pawła G. Służby analizują kolejne powiązania nastolatków, a także zamierzają prześledzić ślady radykalizacji.