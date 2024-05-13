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Płonie rosyjska rafineria Lukoil w Permie Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Rosyjska rafineria w Permie znajduje się 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą. W wyniku ataku ukraińskich dronów, na terenie zakładu wybuchło kilka pożarów

Co się wydarzyło

23 listopada ukraińskie drony zaatakowały rafinerię, będącą częścią Grupy LUKOIL. Obiekt znajduje się w mieście Perm na zachodnim Uralu, 1,4 tys. kilometrów na wschód od granicy z Ukrainą. To jedna z największych rafinerii w kraju – ma moc przerobową ok. 13,1 mln ton ropy na rok. Produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz smary.

– Siły obrony powietrznej oraz mobilne grupy ogniowe odpierają atak wrogich dronów. W wyniku ataku uszkodzony został obiekt przemysłowy. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracują służby ratunkowe – przekazał Dmytro Makhonin, gubernator Kraju Permskiego.

Jak relacjonują ukraińskie media, na nagraniach widać słupy dymu unoszące się nad rafinerią. Prawdopodobnie na terenie zakładu wybuchło równocześnie kilka ognisk pożaru, a uszkodzeniu mogły ulec okolice instalacji rafineryjnych.

Informacje o ataku potwierdziła też agencja interfax.ru.

Pożar wybuchł też w rafinerii Nowoszachtyńskiej w obwodzie rostowskim. Zakład zaopatruje w paliwa południowe regiony Rosji, produkując m.in. olej napędowy, paliwa okrętowe i opałowe oraz frakcje benzynowe.

Trzecim celem ataku ukraińskich dronów była przepompownia Kalejkino w Tatarstanie. To jeden z największych węzłów transportowych rosyjskiego systemu przesyłu ropy. Odpowiada za transport surowca z zachodniej Syberii, Tatarstanu i Baszkirii w kierunku rafinerii w Samarze i Niżniekamsku.

Jaki jest kontekst

Jak podawał na początku listopada Reuters, w wyniku ataków ukraińskich dronów moce przerobowe rosyjskich rafinerii spadły o około 30 procent. Tylko od września do 23 listopada, Kijów przeprowadził kilkadziesiąt uderzeń w rosyjską infrastrukturę naftową, z czego aż 41 ataków na rafinerie i zakłady zbrojeniowe odnotowano w ciągu ostatnich 50 dni.

W wyniku spadku dziennego przerobu ropy, Moskwa wprowadziła kolejne ograniczenia w sprzedaży detalicznej. W Tomsku kupić można do 30 litrów benzyny i 50 litrów diesla na pojazd, w Penzie do 50 litrów benzyny, a w Sewastopolu na Krymie – zaledwie jeden bak i 20 litrów w kanistrze.

Kreml, w ramach akcji odwetowej, coraz silniej uderza w ukraińską infrastrukturę cywilną. Tylko w październiku w Ukrainie zginęło 372 cywilów, a 1981 zostało rannych. To o 95 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku – informowała Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie.