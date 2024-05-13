Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Zuchowicz...

Po atakach nożowników premier zarządził patrole policji w polskich szkołach Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Donald Tusk zapowiedział, że aby powstrzymać naśladowców, policja co najmniej raz dziennie będzie patrolować nie tylko okolice szkoły, ale pojawi się też wewnątrz placówek

Co się wydarzyło

W związku z aktami przemocy w polskich szkołach premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami spraw wewnętrznych, edukacji, cyfryzacji i zdrowia. Jak przekazał, patrole policji już od jakiegoś czasu pojawiały się w okolicach placówek oświatowych. „Sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz” – mówił, zwracając się do komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia.

Jak stwierdził, chodzi o odstraszenie potencjalnych naśladowców. „Muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki. Zdajemy sobie sprawę, że nie zapobiegniemy wszystkim złym intencjom. Nie mam tutaj złudzeń, ale (...) świadomość, że w każdej chwili policja, bez zawiadomienia, może się zjawić w szkole, powinno przynieść pozytywne skutki” – ocenił szef rządu.

Premier Donald Tusk podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa. „Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem” – przekazał premier, odnosząc się do szczegółów czwartkowego ataku w szkole pod Wyszkowem.

Tusk dodał, że choć Polska do tej pory była wyjątkowo bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o akty terroru w szkołach, to kult przemocy, tak obecny na całym świecie, dotarł także do nas.

Szef rządu przekazał też wyrazy współczucia do rodziny zmarłej dziś pracownicy szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny. „Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Jak wiecie państwo, oboje odnieśli rany, na szczęście niezagrażające ich życiu. Dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie. Nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii” – mówił Tusk.

Jaki jest kontekst

W czwartek 8 października 15-letni absolwent szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach zaatakował ostrym narzędziem pracowników placówki. Ranne zostały trzy osoby, jedna z nich, 37-letnia kobieta, zmarła mimo reanimacji. Motywy działania napastnika nie są znane. To jednak niejedyny taki atak w tym tygodniu.

W środę 7 października w Ostrołęce w województwie mazowieckim w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 19-letni uczeń klasy maturalnej zranił przy pomocy przypominającego maczetę noża dziewięć osób, po czym dokonał samookaleczenia. Ranni zostali nauczyciele i uczniowie. Napastnik przyniósł ze sobą również schowany w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek w godzinach porannych podczas konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński poinformował, że równolegle do ataku w Ostrołęce policja w Sierpcu ujęła planującego kolejny atak na terenie szkoły 17-latka. Chłopak miał twierdzić, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Znaleziono u niego dwa zapakowane noże. „Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych, znaleziono to, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak zorganizować krwawe wydarzenie” – mówił minister Kierwiński. Dzięki reakcji uczniów i interwencji funkcjonariuszy oraz nauczyciela nie doszło do tragedii.