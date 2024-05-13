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Pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. 4 osoby ciężko ranne Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak „O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach Suchych wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną” – przekazało PKP

Co się wydarzyło

Do zdarzenia doszło w środę 9 września o godz. 11:25 w okolicach Przysuchy na Mazowszu. Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa pod pociąg PKP Intercity „Koziołek” z Lublina do Szczecina wjechał samochód ciężarowy. W wyniku uderzenia skład wykoleił się, a lokomotywa wypadła na przeciwległy tor.

Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że pociągiem podróżowało ok. 120 osób. Poszkodowanych jest 20 z nich, z czego osiem przewieziono do szpitala. Stan czterech określa się jako ciężki. Chodzi o kierowcę ciężarówki, którego strażacy uratowali z zakleszczonej kabiny pojazdu, maszynistę i dwoje pasażerów.

Około stu osób zostało przewiezionych autokarami do świetlicy w miejscowości Skrzynno.

Akcja ratownicza zakończyła się przed godziną 14. Jak przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, „na miejsce zadysponowano 10 zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowce z Warszawy i Kielc”.

Polskie Linie Kolejowe S.A. w komunikacie poinformowały, że przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną. W związku z działaniem służb wstrzymano ruch kolejowy między Wolanowem a Przysuchą.

„Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez właściwe organy” – podało PKP.

Linia numer 22, na której doszło do wypadku, przeszła niedawno modernizację. Pociągi mogą się tu rozpędzić do 120 km/h.

Jaki jest kontekst

Jak informował Urząd Transportu Kolejowego, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią rocznie ponad 37 proc. wszystkich wypadków na kolei oraz odpowiadają za niemal co czwartą śmiertelną ofiarę takich zdarzeń.