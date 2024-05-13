Pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. 4 osoby ciężko ranne

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„O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach Suchych wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną” – przekazało PKP
Do zdarzenia doszło w środę 9 września o godz. 11:25 w okolicach Przysuchy na Mazowszu. Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych w gminie Wieniawa pod pociąg PKP Intercity „Koziołek” z Lublina do Szczecina wjechał samochód ciężarowy. W wyniku uderzenia skład wykoleił się, a lokomotywa wypadła na przeciwległy tor.
Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że pociągiem podróżowało ok. 120 osób. Poszkodowanych jest 20 z nich, z czego osiem przewieziono do szpitala. Stan czterech określa się jako ciężki. Chodzi o kierowcę ciężarówki, którego strażacy uratowali z zakleszczonej kabiny pojazdu, maszynistę i dwoje pasażerów.
Około stu osób zostało przewiezionych autokarami do świetlicy w miejscowości Skrzynno.
Akcja ratownicza zakończyła się przed godziną 14. Jak przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, „na miejsce zadysponowano 10 zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowce z Warszawy i Kielc”.
Polskie Linie Kolejowe S.A. w komunikacie poinformowały, że przejazd był wyposażony w sygnalizację świetlną. W związku z działaniem służb wstrzymano ruch kolejowy między Wolanowem a Przysuchą.
„Przyczyny i dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez właściwe organy” – podało PKP.
Linia numer 22, na której doszło do wypadku, przeszła niedawno modernizację. Pociągi mogą się tu rozpędzić do 120 km/h.
Jak informował Urząd Transportu Kolejowego, wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią rocznie ponad 37 proc. wszystkich wypadków na kolei oraz odpowiadają za niemal co czwartą śmiertelną ofiarę takich zdarzeń.
W 2025 roku na przejazdach doszło do 186 wypadków, do końca sierpnia 2026 – 138. Za najbardziej niebezpieczne uchodzą przejazdy sygnalizowane wyłącznie znakiem krzyża św. Andrzeja, ewentualnie dodatkowo znakiem STOP.