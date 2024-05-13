Prawa autorskie: France's President Emmanuel Macron (L) reacts as he welcomes US President Donald Trump (R) at Chateau de Versailles ahead of a dinner to celebrate the 250th anniversary of the independence of the United States, in Versailles southwest of Paris on June 17, 2026. (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP) France's President E...

Pod naciskiem Trumpa G7 uwolni 100 mln baryłek z rezerw oleju napędowego. Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Trump dopiął swego. W odpowiedzi na groźbę wprowadzenia przez USA zakazu eksportu paliwa G7 uwalnia rezerwy

Co się wydarzyło

Po zakończeniu szczytu G7 prezydent Francji przekazał, że przywódcy grupy zgodzili się „na skoordynowane działania w celu obniżenia cen produktów ropopochodnych, zwłaszcza oleju napędowego”.

Przywódcy najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada) spotkali się w trybie zdalnym, aby „aby omówić pogłębiające się wyzwania dla naszego bezpieczeństwa energetycznego”.

W opublikowanym przez Pałac Elizejski oświadczeniu G7 napisano: „Uzgodniliśmy zdecydowane, skoordynowane działania mające na celu stabilizację natychmiastowych dostaw energii, ochronę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed szokami cenowymi oraz wzmocnienie długoterminowej odporności globalnych systemów energetycznych”.

Pogrubienia pochodzą z oryginalnego tekstu.

Wcześniej o decyzji G7 napisał na swojej platformie Truth Social Donald Trump:

„Europa właśnie zgodziła się na uwolnienie ogromnej ilości swojego mocno zgromadzonego oleju napędowego. Proces rozpocznie się natychmiast”.

Uwolnienie zapasów ma się odbyć za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energetycznej i potrwać do czterech miesięcy.

Jaki jest kontekst

Na uwolnienie rezerw oleju napędowego naciskały Stany Zjednoczone. W USA ceny diesla osiągają rekordy. Tymczasem zbliżają się tzw. wybory połówkowe do Kongresu (midterms), które rządzący Republikanie prawdopodobnie przegrają. Ceny na stacjach benzynowych są jedną z największych bolączek wyborców.

O naciskach administracji amerykańskiej pisał m.in. Reuters w czwartek. Według źródeł agencji Amerykanie naciskali na Francję i Niemcy – te dwa kraje dysponują jedną trzecią europejskich rezerw oleju napędowego.

Według dwóch informatorów dziennika „Financial Times”, dyplomatów zaznajomionych ze sprawą, Biały Dom zwrócił się do Europy z prośbą o odblokowanie co najmniej 100 mln baryłek i zagroził zakazem eksportu amerykańskiego oleju napędowego, jeśli kraje europejskie nie zaspokoją popytu.

Kraje UE musiały znaleźć równowagę między koniecznością złagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen paliw a zachowaniem rezerw awaryjnych, które mają zabezpieczyć ją przed niepewnością dostaw od producentów z regionu Zatoki Perskiej spowodowaną zakłóceniami wynikającymi z wojny w Iranie.

Jak twierdzą liczni dyplomaci zaznajomieni ze sprawą, Francja wcześniej zaproponowała plan, w ramach którego Europa uwolniłaby 50 mln baryłek oleju napędowego, a kraje Międzynarodowej Agencji Energii odblokowałyby kolejne 50 mln baryłek ropy naftowej.