Pod naciskiem Trumpa G7 uwolni 100 mln baryłek z rezerw oleju napędowego.

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
Trump dopiął swego. W odpowiedzi na groźbę wprowadzenia przez USA zakazu eksportu paliwa G7 uwalnia rezerwy
Po zakończeniu szczytu G7 prezydent Francji przekazał, że przywódcy grupy zgodzili się „na skoordynowane działania w celu obniżenia cen produktów ropopochodnych, zwłaszcza oleju napędowego”.
Przywódcy najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada) spotkali się w trybie zdalnym, aby „aby omówić pogłębiające się wyzwania dla naszego bezpieczeństwa energetycznego”.
W opublikowanym przez Pałac Elizejski oświadczeniu G7 napisano: „Uzgodniliśmy zdecydowane, skoordynowane działania mające na celu stabilizację natychmiastowych dostaw energii, ochronę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed szokami cenowymi oraz wzmocnienie długoterminowej odporności globalnych systemów energetycznych”.
Pogrubienia pochodzą z oryginalnego tekstu.
Wcześniej o decyzji G7 napisał na swojej platformie Truth Social Donald Trump:
„Europa właśnie zgodziła się na uwolnienie ogromnej ilości swojego mocno zgromadzonego oleju napędowego. Proces rozpocznie się natychmiast”.
Uwolnienie zapasów ma się odbyć za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energetycznej i potrwać do czterech miesięcy.
Na uwolnienie rezerw oleju napędowego naciskały Stany Zjednoczone. W USA ceny diesla osiągają rekordy. Tymczasem zbliżają się tzw. wybory połówkowe do Kongresu (midterms), które rządzący Republikanie prawdopodobnie przegrają. Ceny na stacjach benzynowych są jedną z największych bolączek wyborców.
O naciskach administracji amerykańskiej pisał m.in. Reuters w czwartek. Według źródeł agencji Amerykanie naciskali na Francję i Niemcy – te dwa kraje dysponują jedną trzecią europejskich rezerw oleju napędowego.
Według dwóch informatorów dziennika „Financial Times”, dyplomatów zaznajomionych ze sprawą, Biały Dom zwrócił się do Europy z prośbą o odblokowanie co najmniej 100 mln baryłek i zagroził zakazem eksportu amerykańskiego oleju napędowego, jeśli kraje europejskie nie zaspokoją popytu.
Kraje UE musiały znaleźć równowagę między koniecznością złagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen paliw a zachowaniem rezerw awaryjnych, które mają zabezpieczyć ją przed niepewnością dostaw od producentów z regionu Zatoki Perskiej spowodowaną zakłóceniami wynikającymi z wojny w Iranie.
Jak twierdzą liczni dyplomaci zaznajomieni ze sprawą, Francja wcześniej zaproponowała plan, w ramach którego Europa uwolniłaby 50 mln baryłek oleju napędowego, a kraje Międzynarodowej Agencji Energii odblokowałyby kolejne 50 mln baryłek ropy naftowej.
Największe rezerwy oleju napędowego mają: Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Polska.