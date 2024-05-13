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Policjant postrzelony przez zamachowca opuścił szpital w Krakowie Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Starszy posterunkowy Jakub Kulik został wypisany ze szpitala i trafił do centrum rehabilitacji, gdzie będzie kontynuował leczenie – poinformował wojewoda małopolski

Co się wydarzyło

Jakub Kulik to jeden z policjantów, który 7 listopada brał udział w błyskawicznej policyjnej interwencji w trakcie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. Jak podaje Radio Kraków, Kulik opuścił dziś szpital im. Jana Pawła II i trafił do Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Będzie tam przechodził rehabilitację.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik wraz z innym policjantem Arturem Morańskim ruszył za zamachowcem w pościg. Gdy uciekający samochodem napastnik uderzył w inne auto, od razu wysiadł i zaczął strzelać w kierunku policjantów. Obaj odpowiedzieli ogniem i obaj zostali ranni. Jednemu z nich udało się jednak trafić zamachowca, który padł na ziemię. Wtedy drugi z rannych policjantów dźwignął się z ziemi i oddał do leżącego napastnika kilka strzałów z bliskiej odległości, pozbawiając go możliwości ponownego sięgnięcia po broń. Podczas interwencji Kulik został trzykrotnie postrzelony i z raną w klatce piersiowej przewieziono go do Szpitala im. Jana Pawła II, gdzie przebywał na oddziale intensywnej terapii.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał, że w krakowskich szpitalach przebywają wciąż cztery osoby poszkodowane w trakcie strzelaniny. Stan wszystkich rannych jest stabilny.

Jaki jest kontekst

W sobotę 7 listopada tuż przed godziną 15:00 na krakowski Rynek Główny wjechał uzbrojony zamachowiec. Zatrzymał samochód u wlotu ul. Sławkowskiej, po czym zaczął oddawać strzały z broni długiej w kierunku przypadkowych przechodniów. Strzelając, ruszył w stronę zaparkowanych dorożek. Na wysokości Kościoła Mariackiego skręcił w stronę ul. Grodzkiej. Cały czas strzelał do osób próbujących znaleźć bezpieczne schronienie. Na wysokości ul. Siennej (o godzinie 15:01) za sprawcą ruszył policyjny radiowóz.

Sprawca wjechał w ul. Grodzką, na skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską oddał strzały do ruszającego z przystanku tramwaju, po czym kontynuował jazdę ulicami Grodzką i Stradomską. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Dietla jego czarne subaru uderzyło w samochód osobowy. Sytuację wykorzystali ścigający go radiowozem dwaj policjanci, którzy zaatakowali zamachowca. Doszło do wymiany ognia, w której sprawca i obaj policjanci zostali ciężko ranni. Była godzina 15:03.

Na rynku lądował helikopter lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie udało się uratować życia sześciorga przechodniów. Szesnaścioro pozostałych, dwóch policjantów oraz sprawca trafili do szpitali z ciężkimi obrażeniami.

Wieczorem w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał zamachowiec, odkryto trzy ciała. Sprawca, przed wyjazdem do Krakowa, zabił rodziców i siostrę, gdy jeszcze spali, z broni z tłumikiem.

Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Przebieg wydarzeń podajemy za małopolską Policją.