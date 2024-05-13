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(Prawdopodobnie) rosyjskie samoloty nad Japonią. Potem zbliżyły się do Tajwanu Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej We wtorek na ranem czasu lokalnego dwa samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Japonii i chwilę później zbliżyły się do Tajwanu. Tokio poderwało myśliwce i wysłało do Moskwy ostry protest, podejrzewając, że były to rosyjskie maszyny

Co się wydarzyło?

Chwilę po godzinie 4.00 nad ranem czasu lokalnego (około 20.00 w poniedziałek czasu polskiego) doszło do naruszenia japońskiej przestrzeni powietrznej w pobliżu wyspy Okinoshima na południowym zachodzie kraju.

Według Japonii, dwa samoloty, które pojawiły się na japońskim niebie, prawdopodobnie należały do Rosji. Potem miały przelecieć przez Cieśninę Cuszimską, między wyspą Yonaguni a Tajwanem, a następnie wlecieć na Ocean Spokojny.

Co istotne, japońska wyspa Yonaguni położona jest najbliżej Tajwanu, około 100 km (62 mile) na wschód od niego – zaznacza agencja Reuters.

Władze Japonii ostro zareagowały. Poderwano myśliwce i kanałami dyplomatycznymi skierowano protest do Moskwy.

„Naruszenie naszej narodowej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne stanowi nie tylko poważne pogwałcenie suwerenności naszego kraju, ale także zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i jest całkowicie nie do przyjęcia – oświadczył główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara.

Głos w tej sprawie zabrało również ministerstwo obrony Tajwanu. Poinformowało, że po przelocie przez przestrzeń powietrzną na wschód od wyspy rosyjski samolot, którego typu nie zidentyfikowano, opuścił strefę identyfikacji obrony powietrznej na południe od wschodniego powiatu Taidong.

Ministerstwo obrony Tajwanu podało, że wykorzystało wspólne środki wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze, aby monitorować cały przebieg działań i „zareagowało odpowiednio”. Oświadczenie w tej sprawie było krótkie i nie zawierało żadnych więcej szczegółów.

Tego samego dnia do podobnego zdarzenia doszło też w pobliżu Korei Południowej. Kilka rosyjskich samolotów wojskowych pojawiło się w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Korei Południowej nad Morzem Japońskim. Strefa ta jednak obejmuje obszar, w którym Korea monitoruje ruch lotniczy, ale nie jest to granica jej przestrzeni powietrznej. To oznacza, że do naruszenia przestrzeni Korei nie doszło. Seul jednak poderwał swoje myśliwce, pilnując, by tak pozostało.

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Jaki jest kontekst?

Władze Japonii poinformowały, że ostatnie potwierdzone naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty miało miejsce we wrześniu 2024 r. w pobliżu wyspy Rebun u wybrzeży Hokkaido.

Obecny incydent nastąpił w czasie pogorszenia relacji między Tokio a Moskwą. Powody są dwa. Po pierwsze, Rosja kilka tygodni temu przejęła aktywa firmy Japan Tobacco. Po drugie w ubiegłym miesiącu na Sachalinie rosyjskie władze zatrzymały dziennikarza gazety "Hokkaido Shimbun” pod zarzutem szpiegostwa.

Natomiast Tajwan ostatnio w 2023 roku wykrył dwa rosyjskie okręty wojenne u swoich wschodnich wybrzeży i wysłał własne samoloty i okręty, aby je obserwować. Przypomnijmy, że Tajwan przyłączył się do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, nakładając na Rosję szeroko zakrojone sankcje po jej inwazji na Ukrainę.

Znacznie częściej jednak wyspa mierzy się z tego typu incydentami ze strony Chin, które traktują ją jako swoje terytorium. Przez ostatnie sześć lat demokratycznie rządzony Tajwan regularnie donosił o chińskich okrętach marynarki wojennej i samolotach sił powietrznych operujących wokół wyspy, co stanowi próbę forsowania przez Pekin swoich roszczeń.