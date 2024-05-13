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Prezes Nvidia miał romans z chińskim szpiegiem. Rusza śledztwo Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Nvidia – jedna z największych firm technologicznych na świecie, kluczowa w rozwoju AI, mogła zagrozić bezpieczeństwu narodowemu USA. Media ujawniły, że prezes Nvidii Jensen Huang miał romans z kobietą podejrzaną o szpiegowanie na rzecz Chin. Nvidia rozpoczęła wewnętrzne śledztwo

Co się wydarzyło?

„Byłem niewierny swojej żonie. Moje postępowanie zraniło ją i nasze dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem" – napisał w niedzielę 8 listopada do swoich pracowników szef firmy Nvidia, technologicznego giganta prodującego chipy, Jensen Huang.

Nie chodzi jednak wyłącznie o jego prywatne sprawy. Przeciwnie. "The New York Times” ujawnił, że szef Nvidia miał romans z Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), która według amerykańskich władz jest agentką chińskiego wywiadu.

I dlatego właśnie prezes Nvidii w dalszej części swojego oświadczenia dodał:

„W związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego, o których mowa w doniesieniach prasowych, zarząd firmy Nvidia wszczął niezależne dochodzenie”.

Rzeczywiście, w niedzielę 8 listopada rada dyrektorów firmy Nvidia ogłosiła wszczęcie wewnętrznego dochodzenia, które ma wyjaśnić, czy założyciel i prezes Nvidii stał się celem działań obcego wywiadu.

„Popieram to dochodzenie i zamierzam w pełni współpracować. Kocham nasz kraj i naszą firmę. Jestem zdecydowany chronić Nvidię i wspierać bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych. Jestem dumny i wdzięczny, że jestem Amerykaninem” – napisał również w oświadczeniu do pracowników Huang.

Sama Nvidia podkreśla, że nie ma obecnie powodów, by sądzić, iż doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego USA albo ujawnienia tajemnic handlowych firmy. Na razie prezes Nvidii pozostaje na stanowisku. Ale i tak ta sprawa wstrząsnęła Ameryką.

Dlaczego?

Agencja Reuters wyjaśnia, że projekty układów scalonych firmy Nvidia odegrały kluczową rolę w najważniejszych trendach technologicznych, od gier wideo, przez samochody autonomiczne, po przetwarzanie w chmurze i sztuczną inteligencję.

Pod przywództwem Huanga firma już wcześniej postawiła na sztuczną inteligencję, a gdy pod koniec 2022 r. wprowadzono na rynek ChatGPT, układy scalone firmy Nvidia znajdowały się już w centrum rosnącego popytu na obliczenia oparte na sztucznej inteligencji.

Nvidia stała się jedną z najcenniejszych firm na świecie i kluczowym dostawcą dla największych firm technologicznych. Jej wycena wzrosła z 420 miliardów dolarów pod koniec 2022 r. do 4,5 biliona dolarów od 6 listopada.

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Jaki jest kontekst?

Alice Huang – kochanka prezesa Nviidii – była dyrektorką singapurskiej firmy Megaspeed, w sprawie której amerykańskie władze prowadziły dochodzenie. Megaspeed zajmuje się przetwarzaniem w chmurze i była klientem Nvidii. USA podejrzewały, że firma ta pomogła Pekinowi uzyskać dostęp do zaawansowanych układów sztucznej inteligencji firmy Nvidia, których eksport do Chin jest zabroniony.

Przypomnijmy, że Waszyngton nałożył ograniczenia na eksport zaawansowanych układów AI do Chin od 2022 roku. Nvidia zaś znajduje się w centrum rywalizacji technologicznej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

W związku z tym dochodzeniem dotyczącym firmy Megaspeed amerykańskie władze badały także postać Alice Huang i uznały, że jest ona agentką chińskiego wywiadu. Teraz wyszło na jaw, że Alice Huang i Jensen Huang mieli romans.

„Tak zwana chińska narracja szpiegowska to po prostu bezpodstawne oskarżenie, oszczerstwo i zniesławienie” – powiedział rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun reporterom w Pekinie.

Ale to wcale nie uspokaja opinii publicznej w USA. Głos w tej sprawie zabierają najwyższe osobistości z doliny Krzemowej.

Po przyznaniu się Huanga do romansu inwestor i miliarder Bill Ackman, założyciel Pershing Square Capital Management, napisał w serwisie X, że prezes Nvidii był „niesamowitym człowiekiem”, ale jeśli „to rzeczywiście coś więcej niż romans, to ewidentnie jest to realny problem”.

„Mam nadzieję, że to będzie prosta sprawa, a nie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego” – dodał.

Partner firmy Sequoia, Shaun Maguire stwierdził, że Huang „zrobił coś niewiarygodnie głupiego”, co było „złe dla Ameryki”, ale że „Jensen jest niezastąpiony w amerykańskim nurcie sztucznej inteligencji”.

Elon Musk, dyrektor Tesli skomentował wpis Shaun’a Maguire słowami: „zgadzam się”.

Głos zabrał w tej sprawie nawet Donald Trump, który powiedział w niedzielę 8 listopada, że nie rozmawiał z Huangiem o zarzutach wobec niego, ale nazwał go „wspaniałym człowiekiem” i dodał, że ma nadzieję, że „wszystko jest w porządku”.

„New York Times”, który jaki pierwszy napisał o romansie, podał, że Trump został poinformowany około rok temu o tym, co ustalił amerykański wywiad – o tym, że Alice Huang może być chińską agentką. Ale nie zdecydował się nic z tą informacją zrobić.

Trump został zresztą w niedzielę zapytany, czy uważa, że powinien był działać zgodnie z informacjami wywiadowczymi, kiedy został o tym poinformowany. Odpowiedział:

„Nie, nie sądzę. Uważam, że to honorowy człowiek. Myślę, że prawdopodobnie ma na to jakieś wytłumaczenie. Musicie to usłyszeć”.

Ów honorowy człowiek – Jensen Huang – ma 63 lata, założył firmę Nvidia w 1993 roku wraz z Chrisem Malachowskym i Curtisem Priemem i od tamtej pory nią kieruje, co czyni go jednym z najdłużej urzędujących dyrektorów generalnych-założycieli w Dolinie Krzemowej – pisze agencja Reuters.

Jensen Huang urodził się na Tajwanie, a wychował w USA. Stał się jedną z najpotężniejszych postaci rewolucji sztucznej inteligencji, przekształcając firmę Nvidia z producenta układów graficznych do gier wideo w wiodącego na świecie dostawcę procesorów sztucznej inteligencji.

Reuters zauważa, że kontrowersje wokół kontaktów Jensena Huanga z Alice Huang pojawiają się w trudnym dla Nvidii momencie. Inwestorzy już teraz martwią się o trwałość boomu na sztuczną inteligencję, który przyczynił się do rozwoju firmy.