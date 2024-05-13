Prezydent Nawrocki w Teksasie o Donaldzie Trumpie: „Potrzebujemy takich jak on!” Zaloguj się, aby zapisać na później Anna Mierzyńska „Prezydent Donald Trump jest prawdziwym przyjacielem Polski, ale jest też prawdziwym wojownikiem!” – mówił prezydent RP Karol Nawrocki na konferencji amerykańskiej alt-prawicy CPAC. W swoim przemówieniu stwierdził też, że Unia Europejska potrzebuje naprawy i skrytykował jej „ideologiczne projekty”. Negatywnie ocenił także Rosję.

Prezydent Polski Karol Nawrocki od piątku 27 marca przebywa w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszą częścią jego wizyty było wystąpienie podczas konferencji amerykańskiej alt-prawicy Conservative Political Action Conference (CPAC) w Teksasie. Poza Nawrockim na konferencji nie pojawił się żaden polityk równy mu rangą. Nie było tam również samego Trumpa.

Wystąpienie Karola Nawrockiego odbyło się w tym samym czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych trwały masowe protesty przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie i działaniom administracji Donalda Trumpa. Setki tysięcy ludzi wyszło demonstrować w całym państwie pod hasłem „No Kings”. Zarejestrowano ponad trzy tysiące manifestacji we wszystkich 50 stanach. Organizatorzy zapowiadali, że w protestach może wziąć udział nawet dziewięć milionów Amerykanów.

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu nie odniósł się do napiętej sytuacji w USA w żaden sposób. Chwalił Donalda Trumpa i zapewniał o pełnej lojalności Polski. Krytykował natomiast Rosję i... Unię Europejską.

Co się wydarzyło

Podczas półgodzinnego przemówienia prezydent Karol Nawrocki najczęściej mówił o sojuszu polsko-amerykańskim. Sięgnął nawet do historycznych postaci Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, by przypomnieć, że Polacy wspierali obywateli Stanów Zjednoczonych w walce o wolność.

„Polska i USA są nie tylko sojusznikami, jesteśmy narodami zbudowanymi na tych samych ideach; na przekonaniu, że rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi” – mówił Nawrocki. I podkreślał: „Łączy nas nie tylko sojusz, lecz braterstwo”.

Prezydent otwarcie skrytykował Rosję. „W Europie dzisiaj mamy do czynienia z agresywną Rosją, z reżimem, który atakuje swych sąsiadów, który niszczy miasta, który uważa, że władza daje mu prawo do dominacji nad innymi. Dzisiaj ten reżim próbuje mówić światu, że są obrońcami tradycyjnych wartości. To jest kłamstwo” – stwierdził. I podkreślił:

„Rosja nie broni konserwatyzmu. Rosja reprezentuje korupcję i przemoc”.

Ale chwilę później skrytykował również Unię Europejską. Najpierw jednak zaznaczył, że Polska jest jej częścią i dlatego „mamy prawo wypowiadać się”, jak odbudować UE, bo – zdaniem Karola Nawrockiego – Unia takiej odbudowy potrzebuje.

"Widzimy polityki, które osłabiają podstawy naszej siły.

Widzimy potężnych demokratów, którzy podejmują decyzje przeczące rozsądkowi, które, zamiast wzmacniać Europę, osłabiają ją" – mówił.

Krytykował unijną politykę energetyczną i migracyjną. Stwierdził również, że w UE zdarzają się sytuacje forsowania „projektów ideologicznych”, które są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi.

Po czym zapewnił, że zgadza się z Donaldem Trumpem co do tego, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za kwestie militarne.

„Wierzymy w nasz polsko-amerykański sojusz, ale również wierzymy w Sojusz Północnoatlantycki, który jest prowadzony przez USA. Zgadzam się z prezydentem Trumpem, kiedy wzywa europejskie kraje, aby zwiększyły środki wydawane na bezpieczeństwo. Tak, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoją własną obronność” – powiedział Nawrocki.

Na koniec pochwalił Donalda Trumpa i jego politykę wewnętrzną. "Wasz prezydent jest prawdziwym przyjacielem Polski, ale również jest prawdziwym wojownikiem – walczy o lepsze życie dla Amerykanów, w tym dla prawie dziesięciu milionów Polaków w Ameryce.

Potrzebujemy ludzi takich jak on, którzy stawiają ludzi na pierwszym miejscu, chronią miejsc pracy, bronią rodzin i zabezpieczają przyszłość."

Jaki jest kontekst

Prezydent Karol Nawrocki poleciał do USA w piątek, 27 marca. Przed wystąpieniem na CPAC odwiedził także zakłady Lockheed Martin Aeronautics, gdzie powstają myśliwce F-35, które mają trafić do Polski.

Konferencja CPAC pierwotnie gromadziła amerykańskich konserwatystów z różnych środowisk. Obecnie to jedno z czołowych wydarzeń ruchu MAGA, skupionego wokół Donalda Trumpa. Na CPAC w Teksasie przyjechali jedynie nieliczni mówcy z Europy, inaczej niż w poprzednich latach. Wystąpili tam natomiast kontrowersyjni politycy popierający obecnego prezydenta USA, na przykład:

Synowie skazanego na 27 lat więzienia byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro,

Željka Cvijanović, była prezydent Republiki Serbskiej (jedna z części składowych Bośni i Hercegowiny), do niedawna objęta sankcjami USA. Sankcje jednak zostały zniesione m.in. po tym, jak Cvijanović wystąpiła z wnioskiem o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Trumpowi,

Liz Truss, była premier Wielkiej Brytanii, która zasłynęła tym, że tekę premiera straciła po zaledwie 44 dniach urzędowania.

