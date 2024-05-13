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Prezydent się ugiął. W piątek „dokona zmian w rządzie” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Rzecznik prezydenta zapowiedział na piątek 20 listopada ruch prezydenta dotyczący składu rządu. Należy się spodziewać, że powoła wówczas ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera i oficjalnie powoła nową minister funduszy

Co się wydarzyło?

"W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów” – przekazał we wtorek 17 listopada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Jasne jest, że prezydent nie może dokonywać rekonstrukcji rządu. Zapowiedziany na piątek ruch prezydenta najpewniej dotyczy formalności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz powołania ministra finansów Andrzeja Domańskiego na stanowisko wicepremiera.

Przypomnijmy, że Katarzyna Pełczyńska Nałęcz 22 października ogłosiła rezygnację ze stanowiska ministra funduduszy – oficjalnie po głosowaniu nad dwukadencyjnością samorządowców. Nieoficjalnie – z powodu nominacji na wicepremiera ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

27 października Donald Tusk ogłosił, kto zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. To Agnieszka Bartol, znana Tuskowi z wieloletniej pracy w instytucjach unijnych i państwowych, obecnie Stała Przedstawicielka RP w UE.

Bartol nadal jednak nie objęła nowej ministerialnej funkcji, bo zgodnie z procedurą to prezydent powołuje i odwołuje ministrów na wniosek premiera.

Z tego samego powodu Andrzej Domański nie jest jeszcze wicepremierem, choć premier Tusk ogłosił powołanie Domańskiego na to stanowisko 20 października – tego samego dnia, gdy Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki.

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Jaki jest kontekst?

Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, był wcześniej pytany przez dziennikarzy, kiedy prezydent odwoła ze stanowiska Pełczyńską-Nałęcz i powoła na jej miejsce Agnieszkę Bartol, oraz kiedy powoła Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.

Odpowiedział:

"Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ.”

Dziennikarze dopytywali, czy to oznacza, że „za karę” zmian w rządzie w ogóle nie będzie, bo prezydent nowych członków rządu na wniosek premiera nie powoła.

„Tego nie wiem, to jest decyzja pana prezydenta. Nie ma terminu dla decyzji pana prezydenta — odpowiadał Bogucki. I dodał: „To jest pytanie, na które prezydent w stosownym czasie odpowie.”

Wygląda na to, że prezydent właśnie odpowiedział i postanowił w piątek 20 listopada zakończyć tę grę z premierem.