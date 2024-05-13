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Prokuratura: w Krakowie mogło paść nawet kilkaset strzałów Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej „Łącznie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów, może nawet kilkaset – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Nowak. Podał, że w mieszkaniu zabójcy zabezpieczono m.in. jego sprzęt elektroniczny, którego zawartość będzie analizowana. Prokuratorzy nie odnaleźli dotąd żadnych dowodów świadczących, by sprawca był kierowany jakąś ideologią

Co się wydarzyło?

Prokuratura poinformowała o najnowszych ustaleniach w śledztwie dotyczącym zamachu w Krakowie i poprzedzającym go zabójstwie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

„Zacznę od dobrej informacji. Stan zdrowia niektórych pokrzywdzonych poprawił się – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

„Funkcjonariusze Jakub Kulik oraz Artur Morański odzyskali wczoraj przytomność. Dwóch innych pokrzywdzonych opuściło wczoraj szpital. Siedmiu jest w stanie niezagrażającym życia. Natomiast niestety stan zdrowia pozostałych jest nadal ciężki, w tym dwie osoby są w stanie krytycznym – poinformował prokurator Nowak.

Prokurator poinformował też, że śledczy zabezpieczyli na miejscu zdarzenia w Krakowie bardzo dużą liczbę łusek. Na tej postawie prok. Nowak stwierdził, że podczas zamachu oddano „co najmniej kilkadziesiąt strzałów, może nawet kilkaset”.

W samochodzie i przy Michale O. ujawniono łącznie cztery sztuki broni – w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety – oraz kilkaset sztuk amunicji. „Jest to co najmniej około pół tysiąca sztuk dodatkowej amunicji, która mogła być użyta” – powiedział prok. Nowak.

Przy Michale O. oraz w samochodzie znaleziono również cztery telefony, które zostały zabezpieczone przez śledczych. Prokurator zaznaczył, że jest jednak zbyt wcześnie, by znać dokładnie ich zawartość, która z pewnością będzie dokładnie zbadana. Podobnie jak sprzęt elektroniczny zabezpieczony w mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prokurator poinformował, że nie ma dowodów na to, by ktoś kierował działaniem Michała O. lub go inspirował. Prokuratorzy w mieszkaniu sprawcy nie odnaleźli również jakichkolwiek dowodów jednoznacznie świadczących o tym, by kierowała nim „taka czy inna ideologia”, choć jeden z prokuratorów spędził w mieszkaniu sprawcy 13 godzin.

Prokurator wspomniał jedynie o fladze, która wisiała w centralnym miejscu w pokoju zamachowca. To żółta flaga z wężem i napisem „Don't Tread on Me” – tzw. flaga Gadsdena.

„To flaga historyczna z XVIII w. ze Stanów Zjednoczonych. Ona ma różne znaczenia wolnościowe, buntu przeciwko władzy, niekoniecznie negatywne" – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.

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Dodał, że Michał O. Na pewno nie był karany, miał jeden mandat. Prokuratura nie ma wiedzy, czy leczył się psychiatrycznie, choć takie sugestie pojawiały się w przestrzeni publicznej. Nowak podkreślił, że nie ma centralnego rejestru pacjentów zakładów psychiatrycznych, zaznaczył jednak, że Michał O. otrzymał zezwolenie na posiadanie broni zaledwie w marcu 2026 roku, a wówczas odpowiednie organy z całą pewnością sprawdzały, czy nie leczył się psychiatrycznie.

Prokurator poinformował również, że dotąd nie uzyskano informacji, które miałyby świadczyć o tym, by za zabójstwem trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim stał ktoś inny niż Michał O.

Kiedy dokładnie doszło do tego zabójstwa? Obecnie prokuratura ustala szczegóły. Wiele wskazuje na to, że członkowie rodziny zamachowca zostali zastrzeleni w sobotę rano lub w nocy z piątku na sobotę, o czym świadczyć mają ich stroje nocne oraz fakt, że ciało ojca sprawcy zostało znalezione w łóżku.

Rzecznik Prokuratury Krajowej potwierdził, że dotychczas nie ustalono, by ktokolwiek z sąsiadów słyszał odgłosy strzałów.

Wśród szeregu czynności, jakie obecnie wykonuje zespół prokuratorów, jest również zbieranie materiałów z monitoringu, by odtworzyć drogę sprawcy z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa.

Jaki jest kontekst?

Michał O. w sobotę 7 listopada dokonał ataku w zabytkowym centrum Krakowa. Zabił sześć osób. Wcześniej zamordował trójkę członków swojej rodziny w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim – rodziców i siostrę.

Już w trzy minuty od rozpoczęcia ataku Michał O. został zneutralizowany przez policję. W wyniku strzelaniny, która zatrzymała zamachowca, poważnie rannych zostało dwóch policjantów i sam sprawca, który zmarł w poniedziałek rano o godz. 4.30 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie wcześniej przeszedł szereg operacji.