Prawa autorskie: 15.08.2026 Warszawa , Wislostrada . Swieto Wojska Polskiego . Prezydent RP Karol Nawrocki (l) i wicepremier, minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz (p) przed defilada pod haslem  #PolskaSafe . Bezpieczna Polska  . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 15.08.2026 Warszawa ...

PSL i Konfederacja u prezydenta. Lewica odmówiła Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Kto z polityków spotka się z Karolem Nawrockim w sprawie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym

Co się wydarzyło

Kiedy piszemy te słowa, po godz. 13 w sobotę 31 października 2026, w Pałacu prezydenckim przebywają liderzy PSL — wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

„Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem” – poinformował po godz. 12 Władysław Kosiniak-Kamysz.

O tym, że prezydentem nie spotka się Lewica, poinformowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

„Nie można przyjąć zaproszenia od kogoś, kto sam jest odpowiedzialny za aktualną sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli Pan Prezydent chce zrobić cokolwiek dobrego, koncyliacyjnego i propaństwowego, niech potwierdzi przesłane do jego Kancelarii ślubowania złożone wobec niego na piśmie przez wszystkich sędziów. Trybunał Konstytucyjny jest w rękach niezawisłych sędziów”. Dodała: „Politycy nie powinni im mówić co mają robić, ani za ich plecami i bez ich udziału rozprawiać nad nimi”.

O godzinie 15 z prezydentem mają się spotkać przedstawiciele partii Razem, a o 16 – Mateusz Morawiecki i politycy Rozwój Plus.

Na razie nie wiadomo, co zrobi Polska 2050 i Szymon Hołownia.

Udział w spotkaniu z prezydentem zapowiedzieli liderzy Konfederacji. Potwierdzając udział w spotkaniu, Krzysztof Bosak zaapelował jednocześnie „do działaczy Ruchu Narodowego oraz sympatyków i wyborców Konfederacji” o kontynuację udziału w proteście pod Trybunałem. Bosak i Sławomir Mentzen mają się spotkać z prezydentem o 16:45.

Jednocześnie Bosak zaapelował do policji:

„Apeluję do funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych o wykonywanie swoich obowiązków, to znaczy działanie na podstawie i w granicach prawa (to jest Konstytucji i ustaw) oraz stanie na straży ładu konstytucyjnego”.

O tym, na czym polega udział policji w wydarzeniach pod TK, pisaliśmy tutaj. Policja ochrania budynek i ludzi.