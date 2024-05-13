Prawa autorskie: FILE - The Pentagon is pictured as Air Force One with President Donald Trump on board flies over Washington, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File) FILE - The Pentagon ...

Reuters: Hakerzy włamali się do platformy obliczeniowej Sił Powietrznych USA Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak To kolejne włamanie do systemów obsługujących kluczowe instytucje USA. Wcześniej włamania dotknęły FBI, Pentagon i Departament Stanu

Co się wydarzyło

Hakerzy włamali się do chmury Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych — dowiedziała się agencja Reuters z trzech źródeł. „Takie zdarzenie może zagrozić ogromnej ilości poufnych danych taktycznych, osobowych i logistycznych” – komentuje agencja.

Według dwóch źródeł włamanie do Cloud One odkryto w tym miesiącu podczas prac nad modernizacją systemu. „Odkrycie doprowadziło do zakłóceń na całej platformie”.

Czym jest Could One, który stał się celem hakerów? Uruchomiona w 2017 r. platforma „miała służyć jako kompleksowa usługa zaspokajająca potrzeby informatyczne Sił Powietrznych, łącząc zasoby czterech operatorów — Microsoft, Amazon, Oracle i Alphabet — w celu obsługi dziesiątek aplikacji, w tym tych służących do zarządzania danymi osobowymi, płacami, logistyką i konserwacją” – wyjaśnia Reuters.

Wśród zasobów Cloud One są dane Sił Powietrznych. Konkretnie: „dane z radarów obrony powietrznej i innych źródeł z całej Ameryki Północnej, a także zintegrowany system amunicji bojowej Teatru Działań, który śledzi bomby i pociski w ponad 200 lokalizacjach Sił Powietrznych USA na całym świecie”.

Jaki jest kontekst

Reuters przypomina o coraz większej liczbie włamań wykorzystujących sztuczną inteligencję. „Jest to szczególnie poważny problem dla sieci opartych na chmurze ze względu na zdolność modeli sztucznej inteligencji do szybkiego wykrywania słabości na dużych obszarach” – pisze agencja.

„Rząd USA zmaga się już ze skutkami co najmniej sześciu innych ostatnio ujawnionych incydentów cybernetycznych, w tym dwóch w FBI, wcześniejszego włamania do danych Pentagonu , niedawnego wycieku informacji o personelu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego , naruszenia bezpieczeństwa co najmniej dwóch agencji szpiegowskich i włamania do Departamentu Skarbu” – przypomina Reuters.