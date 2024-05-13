Prawa autorskie: This handout photograph taken and released by press-service of the National Police of Ukraine on September 15, 2026 shows a policeman pushing out a fire in gas station damaged after a Russian drone strike in Kyiv, amid Russian invasion in Ukraine. (Photo by Handout / Press-service of the National Police of Ukraine / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Press-service of the National Police of Ukraine" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS This handout photogr...

Rosja atakuje stacje benzynowe, Ukraina zniszczyła rafinerię Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził atak na rafinerię Syzrań i zakłady Atlant Aero w Rosji.

Co się wydarzyło

Władze Kijowa poinformowały, że rankiem 15 września 2026 siły rosyjskie zaatakowały stolicę Ukrainy, zabijając jedną osobę i raniąc co najmniej siedem.

Mera Witalij Kliczko potwierdził, że około godziny 6:00 czasu lokalnego Rosjanie zaatakowali kolejną stację benzynową w kijowskim rejonie darnickim.

„Po rozmowach z wojskiem, mogę powiedzieć, że niestety brakuje nam środków rażenia – pocisków kierowanych przeciwko dronom, pocisków manewrujących i pocisków balistycznych. Jest z tym problem” – powiedział Kliczko dziennikarzom na marginesie konferencji Jałtańska Strategia Europejska (YES) – relacjonuje portal Kyiv Independent.

Jednocześnie nocą z 14 na 15 wrześni drony Sił Obronnych Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej Syzran w obwodzie samarskim.

„Ukraina wstrzyma ataki na rosyjskie cele energetyczne tylko wtedy, gdy wróg zrobi to samo i USA to zagwarantują” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jaki jest kontekst

„Rafineria ropy naftowej w mieście Syzrań jest częścią PJSC NK Rosnieft. Jej roczna zdolność produkcyjna wynosi 8,9 miliona ton ropy naftowej, co stanowi ponad 3% całkowitej zdolności produkcyjnej w Rosji. Produkty przedsiębiorstwa obejmują benzynę, olej napędowy, naftę lotniczą i bitum.

Przedsiębiorstwo zaopatruje w paliwo obwody samarski, saratowski i penzeński, a także częściowo centralne regiony Rosji.

Zakład dostarcza również paliwo do lotnisk i jednostek wojskowych w Centralnym i Południowym Okręgach Wojskowych Federacji Rosyjskiej. Znajduje się ponad 800 kilometrów od granicy z Ukrainą.

Ukraińskie siły obronne wielokrotnie atakowały tę rosyjską rafinerię” – pisze portal Militarnyi.

„Atlant Aero specjalizuje się w produkcji bezzałogowych statków powietrznych i ich komponentów. W szczególności zakład produkuje bezzałogowe statki powietrzne typu Molniya (uderzeniowo-obserwacyjne) oraz komponenty do bezzałogowych statków powietrznych Orion. Przedsiębiorstwo bezpośrednio zajmuje się dostawami systemów bezzałogowych dla Sił Zbrojnych Rosji” – informuje „Ukraińska Pravda”.

Dzień wcześniej, 14 września 2026, Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na zawieszenie broni we wzajemnym atakowaniu infrastruktury energetycznej.

„Jak dotąd nikt nie dostrzegł ze strony Rosji rzeczywistej woli zakończenia wojny. Ale jeśli nasi amerykańscy partnerzy zdołają zapewnić sobie rzeczywistą gotowość Rosji do zakończenia wojny, której celem jest niszczenie ludzkich istnień, i to uczciwie i długoterminowo, Ukraina podejmie własne kroki deeskalacyjne” – stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Trump próbuje zrzucić winę za niedobory oleju napędowego i wysokie ceny na artaki Ukrainy na rosyjskie rafinerie. Faktyczna przyczyna wysokich cen paliw na światowych rynkach to wojna USA z Iranem.