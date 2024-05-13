Prawa autorskie: 12.10.2026 Warszawa . ul . Skalnicowa . Hotel Hilton . Wystapienie prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zelenskiego podczas konferencji Warszaw Security Forum . Fot . Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl 12.10.2026 Warszawa ...

„Rosja musi zaprzestać ataków na nasz system energetyczny”. Zełenski zapowiada reakcję Ukrainy na ataki Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak „Putin nie czyta Truth Social, czyli platformy Donalda Trumpa, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając na Warsaw Security Forum. Prezydent Ukrainy był zaskoczony ogłoszeniem zawieszenia broni przez Trumpa.

Co się wydarzyło?

Prezydent Wołodymyr Zełenski przemawiał 12 października 2026 podczas Warsaw Security Forum.

„Wczoraj wszyscy byliśmy zaskoczeni po nagłym, ale bardzo potrzebnym poście prezydenta Trumpa o zawieszeniu broni w sektorze energetycznym pomiędzy Rosją i Ukrainą” — powiedział prezydent Ukrainy. W rozmowie z dziennikarzami dodał, że dowiedział się o tym z mediów.

„Jeśli tej zimy Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni w sprawach energetycznych, odpowiemy” — powiedział Zełenski, dodając, że popiera propozycję Trumpa dotyczącą zawieszenia broni w sprawach energetycznych, ale zapowiada, że ​​jeśli Rosja się na nią nie zgodzi, Ukraina „zareaguje”.

„Jeśli Rosja chce, abyśmy zaprzestali dalekosiężnych ataków na jej rafinerie i eksport ropy, to Rosja musi zaprzestać ataków na nasz system energetyczny i infrastrukturę krytyczną oraz zaprzestać zabijania naszych obywateli. To jest jedyne sprawiedliwe rozwiązanie” — powiedział Zełenski.

„Jesteśmy gotowi uszanować zawieszenie broni w sektorze energetycznym, jeśli Rosja będzie gotowa zrobić to samo. Zgadzamy się, jeśli oni się zgodzą.

I już pokazaliśmy, że mówimy poważnie. Wczoraj wieczorem rosyjskie rafinerie ropy naftowej nie płonęły, ale o północy rosyjski odrzutowiec Shahed zaatakował zakład produkcyjny na Ukrainie” — dodał prezydent Ukrainy.

Jaki jest kontekst?

Trwa konferencja Warsaw Security Forum z udziałem ważnych polityków z naszego regionu. Są wśród nich premierzy Norwegii i Litwy, ministrowie obrony Danii, Norwegii, Litwy, Węgier oraz ministrowie i eksperci odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo.

Jednocześnie ostatnie dni przynoszą kolejne napięcia między prezydentami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

W piątek, 9 października 2026 roku, Trump ogłosił, że zawarł z Władimirem Putinem umowę o tymczasowym zniesieniu sankcji na import rosyjskiego oleju napędowego do USA. Amerykańscy Republikanie trzy tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu są pod presją wyborców, którzy są niezadowoleni z wysokich cen na stacjach benzynowych.

„Ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a właściwie dla całego świata, BĘDĄ SPADAĆ, W REKORDOWYCH ILOŚCIACH I SZYBKO! Niższe ceny dla Amerykanów, a zwłaszcza naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, to mój największy priorytet” — napisał Trump na Truth Social.

Wcześniej Trump wymusił na krajach G7 uwolnienie zapasów oleju napędowego.

Zełenski określił porozumienie Trumpa jako „słabą decyzję”, twierdząc, że zachęci ono Rosję do dalszych ataków na Ukrainę

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W sobotę, 10 października, prezydent Trump stwierdził, że Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta. Zasugerował też, że Zełenski nie zrobił wystarczająco dużo, aby zakończyć wojnę. Trump oskarżył też Zełenskiego o wysokie ceny oleju napędowego w USA. Mają one wynikać z ataków Ukrainy na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Przy czym wzrost ceny jest skutkiem wojny, jaką USA prowadzą z Iranem.

W niedzielę rosyjskie ataki zabiły sześć osób w dwóch ukraińskich miastach. Rosjanie ostrzelali m.in. sklep spożywczy w Charkowie, gdzie zginęły trzy osoby, a 20 zostało rannych, poinformowały ukraińskie władze. Ukraińskie władze poinformowały, że wśród rannych było dwoje dzieci. Według ukraińskich władz w zachodniej Ukrainie rosyjski atak zabił trzy osoby.