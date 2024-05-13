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Rosyjscy oligarchowie znikną z czarnej listy? UE nie może dogadać się ws. sankcji Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Cały unijny system sankcyjny wobec Rosji jest zagrożony. O północy wygasną dotychczasowe ograniczenia nałożone na prawie 3 tys. osób i podmiotów oskarżonych o wspieranie wojny w Ukrainie

Co się wydarzyło

Już trzykrotnie w ciągu ostatnich 24 godzin dyplomaci 27 państw członkowskich próbowali osiągnąć porozumienie ws. przedłużenia sankcji wobec Rosji. Bezskutecznie.

Spotkanie ostatniej szansy zaplanowano w Brukseli we wtorek po południu 22 września, kilka godzin przed wygaśnięciem dotychczasowego pakietu sankcyjnego. Czas na decyzję mija dokładnie dziś o północy.

Jak podaje brytyjski dziennik The Guardian, ambasadorowie i ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich mogą jeszcze „kupić sobie więcej czasu”, zgadzając się na krótkoterminowe przedłużenie dotychczasowego porozumienia.

Przypomnijmy, że na czarnej liście znajduje się dziś blisko 3 tys. osób i podmiotów oskarżonych o wspieranie wojny w Ukrainie. Wśród nich: prezydent Rosji Władimir Putin, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, deputowani do Dumy, a także główne rosyjskie banki, firmy energetyczne i kompleks przemysłowo-wojskowy.

We wtorek rano porozumienie zablokowała Łotwa. Na stole leżała kompromisowa propozycja – usunięcia dwóch rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana z listy sankcyjnej w zamian za 36-miesięczne przedłużenie czarnej listy. Do tej pory lista była aktualizowana co pół roku, co skutkowało wysokim ryzykiem weta.

„Przedłużenie sankcji o 36 miesięcy byłoby właściwym krokiem. Jednak ceną za to nie może być po prostu wykreślenie obu tych osób z listy sankcyjnej. Łotwa nie może zaakceptować TAKIEJ oferty” – napisał na portalu X premier Łotwy Andris Kulbergs. Dodał, że zamierza szukać poparcia swojego stanowiska wśród innych krajów UE.

Jaki jest kontekst

Oligarchowie, którzy poróżnili UE, to ludzie blisko związani z Władimirem Putinem. Aliszer Usmanow to uzbecko-rosyjski biznesmen, a Michaił Fridman to rosyjskich finansista. Obaj starali się o zniesienie sankcji na drodze sądowej.

O wykreślenie Usmanowa z czarnej listy na początku września nieoczekiwanie zawnioskowała Francja. Paryż przekazał, że chodzi o „względy bezpieczeństwa narodowego”. „Financial Times” informował, że ma to związek z umową o wymianie więźniów z Azerbejdżanem, obejmującą uwolnienie dwóch obywateli Francji. Paryż oficjalnie nie potwierdził tych doniesień.