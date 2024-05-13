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Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny o 5 nad ranem. Nie żyje 11 osób Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Celem ataku był cały obwód kijowski. Co najmniej 11 osób zginęło w mieście Dymer, gdzie częściowo zawalił się pięciopiętrowy blok. Spod gruzów uratowano 7-letniego chłopca i 79-letnią kobietę.

Co się wydarzyło

Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski. 11 osób zginęło w mieście Dymer, położonym 45 km na północ od stolicy Ukrainy. Jak poinformował już w niedzielę 22 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski, w pięciopiętrowy blok mieszkalny uderzył rosyjski dron typu Szahed. Budynek częściowo się zawalił, a pod gruzami uwięziono co najmniej 14 osób.

Na miejscu wciąż trwa akcja ratownicza. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 9 do 11. Jednocześnie służbom udało się wydobyć spod gruzów dwie osoby: 7-letniego chłopca i 79-letnią kobietę. Dziecko było uwięzione w budynku przez 14 godzin.

– Wróg skierował dron uderzeniowy na dom o piątej rano, gdy rodziny spały – informował Timur Tkaczenko, szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Celem ataku była też miejscowość Wysznewe, gdzie trafiony został supermarket spożywczy. Na miejscu zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych. –Ludzie po prostu przyszli do sklepu po zakupy. Zwykłe zakupy zamieniły się w tragedię z powodu rosyjskiego ataku. Wróg celowo terroryzuje ludność cywilną, atakując obiekty cywilne – informował Tkaczenko.

Kolejna osoba zginęła w rejonie Białej Cerkwi, gdzie zaatakowano jeden z domów mieszkalnych. Budynek stanął w płomieniach, a cztery osoby zostały ranne. Rosjanie uderzyli również w obwodzie sumskim – w ciągu ostatniej doby ostrzelano tam aż 22 miejscowości. W atakach zginął 15-letni chłopiec.

W poniedziałek 23 listopada Rosjanie uderzyli w obwód dniepropietrowski, gdzie ranne zostały dwie osoby. W obwodzie charkowskim za cel obrano ponad 20 miejscowości – rannych zostało 17 osób, w tym dwoje nastolatków.

Jaki jest kontekst

Tylko w październiku w Ukrainie zginęło 372 cywilów, a 1981 zostało rannych. To o 95 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku – informowała Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka w Ukrainie.

Jak podawał UNICEF, agenda ONZ ds. dzieci, do końca października w rosyjskich atakach zginęło 114 ukraińskich dzieci, 1 030 zostało rannych.

W ostatnich dniach Rosja zintensyfikowała ataki, nie tylko na infrastrukturę krytyczną, ale też na obiekty cywilne. Prezydent Władimir Putin zapowiadał krwawy odwet za ukraińskie uderzenia w Most Krymski, łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim.

Most na Krym jest symbolem podboju półwyspu przez Putina. Obecnie służy do zaopatrywania półwyspu w podstawowe produkty: po ukraińskiej letniej kampanii nie ma tam benzyny ani prądu. Atak w „dumę Rosji” był odpowiedzią Ukrainy na niekończące się ataki Moskwy na mosty na Dnieprze, głównie w Kijowie.

Według danych ONZ od lutego 2022 r. w Ukrainie śmierć poniosło w sumie 18 tys. osób cywilnych, a prawie 58 tys. odniosło rany.