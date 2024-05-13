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Rosyjski statek w ogniu. Po ataku dronów na Bałtyku Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Dwa drony zaatakowały rosyjski statek towarowy na Bałtyku. Według fińskich władz ma on powiązania z siłami zbrojnymi Kremla.

Co się wydarzyło

O zdarzeniu poinformowały zarówno władze fińskie, jak i rosyjskie. Statek towarowy płynący do Kaliningradu, rosyjskiej eksklawy nad Bałtykiem, został zaatakowany przed drony na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Jak relacjonuje Reuters, do zdarzenia doszło u wybrzeży rosyjskiej wyspy Gogłand. Po wybuchu wojny w Ukrainie wyspa, która leży zaledwie 40 km od granicy z Finlandią, została silnie zmilitaryzowana i przekształcona w bastion wojskowy (na kształt Wyspy Węży na Morzu Czarnym).

Statek, który został w sobotę trafiony przez drony, stanął w ogniu, a następnie przemieścił się na fińskie wody terytorialne.

– Okręt ten ma powiązania z rosyjskimi siłami zbrojnymi – powiedział fiński strażnik graniczny Ilja Iljin agencji Reutera. – W tej chwili nie ma potwierdzonych informacji o tym, jaki ładunek znajduje się na pokładzie, ale nie można wykluczyć, że [red. – jest to] sprzęt wojskowy – dodał.

Resort obrony Finlandii poinformował, że na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej. Teren został też objęty tymczasowymi ograniczeniami w ruchu lotniczym i morskim.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko przekazał, że w ataku brały udział dwa drony. A do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych, około trzech mil morskich od granicy z Rosją. Jak dodał, załoga statku została ewakuowana, a na miejscu trwa ocena uszkodzeń. Drozdenko przekazał, że nad całym obwodem leningradzkim zestrzelono ostatniej doby ok. 80 dronów. Gubernator Kaliningradu Aleksiej Biesprozwannych stwierdził, że incydent nie stanowi zagrożenia dla dostaw do regionu.

Jaki jest kontekst

Także estońska Rada Policji i Straży Granicznej przekazała, że została poinformowana o wybuchu pożaru na pokładzie rosyjskiego statku towarowego „Sparta II”. A wstępne informacje wskazują na to, że na pokładzie doszło do eksplozji.

Nie jest jasne, kto stał za tym atakiem. Premier Finlandii Petteri Orpo zaznaczył, że choć „wojna rozprzestrzenia się na nasze sąsiednie obszary”, to "Ukraina ma prawo walczyć z agresorem”.

Strona ukraińska nie odniosła się do wydarzeń.