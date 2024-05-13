Prawa autorskie: The engine of a Shahed drone lies outside a residential building damaged in a Russian strike in Kyiv, Ukraine, Monday, Nov. 23, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) The engine of a Shah...

Rosyjskie drony uderzyły w szkołę. Ranne dzieci Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Dwa budynki szkolne uszkodzone, troje dzieci rannych – to efekty ataku Rosji na Ukrainę ostatniej nocy

Co się wydarzyło

Rosyjskie drony zaatakowały ostatniej nocy dwa obiekty oświatowe w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Ranne zostały cztery osoby, w tym trójka dzieci — poinformował Witalij Diakiwnycz, szef Połtawskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Wcześniej Diakivnych poinformował, że wśród rannych jest dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat. Oboje otrzymali pomoc medyczną. Wcześniej rosyjskie drony raniły w tej miejscowości dwie kobiety w wieku 55 i 17 lat.

27 listopada 2026 rosyjskie drony zaatakowały też Dniepr w obwodzie dniepropietrowskim.

Jaki jest kontekst

Jak informuje „Kyiv Independent” „w wyniku rosyjskich ataków ostatnią dobę w Ukrainie zginęło 10 osób, a 55 zostało rannych”. Atak na przedsiębiorstwa w obwodzie czernihowskim przyniósł ofiary śmiertelne. W mieście Niżyn w obwodzie czernihowskim rosyjskie drony zabiły siedem osób i raniły siedem kolejnych. Spadły na budynek prywatnej firmy.

Akcja ratunkowa na miejscu zamachu w Niżynie zakończyła się rano 28 listopada. Ratownikom udało się wyciągnąć jedną żywą osobę spod gruzów.

Również w obwodzie żytomierskim w miejscowości Malyń rosyjski atak z 27 listopada na spowodował śmierć jednej osoby i obrażenia 12 innych. Jak poinformował gubernator Witalij Bunieczko, zaatakowano lokalne przedsiębiorstwo cywilne.

Jak poinformowała lokalna administracja wojskowa, w obwodzie sumskim w ciągu ostatniej doby ranne zostały dwie kobiety w wieku 59 i 47 lat we wspólnocie Głuchów.

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy z 28 listopada rosyjskie siły wystrzeliły na Ukrainę 162 drony, w tym 74 z napędem odrzutowym.

Jednocześnie rosyjskie władze donoszą o zmasowanym ataku ukraińskich dronów na okręg moskiewski. „Doniesienia o ukraińskim ataku spowodowały wprowadzenie ograniczeń w ruchu lotniczym na kilku lotniskach, w tym na lotniskach Wnukowo i Domodiedowo w obwodzie moskiewskim” – informuje „Kyiv Independent”.