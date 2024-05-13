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Rumunia w końcu ma nowy rząd Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Do czterech raz sztuka – rumuński parlament poparł mniejszościowy rząd byłego dziennikarza, dziś bezpartyjnego dyplomaty Luci Niculescu. Na rozpisanie przedterminowych wyborów naciskała prowadząca w sondażach skrajna prawica

Co się wydarzyło

Polityczny impas w Rumunii trwał od maja. We wtorek 20 października parlament w końcu zatwierdził mniejszościowy rząd Luci Niculescu, 55-letniego dyplomaty, niezwiązanego z żadną z partii politycznych.

Za głosowało 280 osób, przeciwko było 58 parlamentarzystów. Niculescu wynegocjował 6-miesięczne wotum zaufania z największymi graczami w rumuńskim parlamencie. Poparcia udzieliły mu:

Partia Socjaldemokratyczna,

Partia Narodowo-Liberalna (PNL),

Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii.

W pierwszym półroczu rządów Niculescu ma wynegocjować szersze porozumienie polityczne, które zapewni mu stabilne poparcie na całą kadencję. Jak obiecuje, chce sformować rząd, który "przyciągnie do kraju środki i inwestycje”.

Jaki jest kontekst

Od 2024 roku, gdy unieważniono wybory prezydenckie, sytuacja polityczna w Rumunii jest niestabilna. W maju 2025 wotum nieufności złożone przez dotychczasowych koalicjantów zmiotło z planszy prounijny rząd premiera Ilie Bolojana. Powód? Drastyczne cięcia budżetowe i polityka zaciskania pasa.

Od tego czasu prezydent Nicușor Dan bezskutecznie powierzał misję sformowania rządu kolejnym politykom. Zgodnie z prawem, prezydent może rozwiązać parlament i zarządzić przedterminowe wybory, jeśli dwóch kandydatów nie uzyska poparcia w ciągu 60 dni. Jednak prezydent twierdził, że takie rozwiązanie tylko przedłużyłoby kryzys polityczny. W dyskusji nad powołaniem nowego rządu ważnym tematem były kwestie bezpieczeństwa kraju w związku z nasilającymi się zagrożeniem ze strony Rosji.

Przyspieszonych wyborów domagał się jedynie skrajnie prawicowy Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR). Partia prowadzi bowiem w sondażach z poparciem na poziomie ponad 35 proc.